Anthropic apunta a debutar en el Nasdaq el 19 de noviembre y a fijar el precio de sus acciones un día antes

Esa valoración proforma al precio máximo refleja expectativas privadas y públicas sobre el valor de sus activos y tecnología; ya implica que Anthropic se situaría entre las grandes tecnológicas por capitalización. Podría alterar la competencia en contratación de talento y en acuerdos comerciales con proveedores de chips y nube.

¿qué implicaciones tiene para la valoración de Anthropic que su capitalización proforma alcance alrededor de 1,02 billones de dólares?

Fuentes de mercado y la documentación remitida a reguladores, que fija fechas orientativas para determinar precio y comienzo de negociación, han situado el cierre de precio el 18 y el debut el 19 o 20 de noviembre según husos horarios. La propia empresa advierte que las fechas son orientativas y pueden cambiar.

¿cómo hemos llegado hasta la previsión de que Anthropic cotice el 19 de noviembre?

Ya ocurrido: esos compromisos garantizan una demanda institucional mínima de 26.000 millones de dólares tras la OPV, lo que reduce la volatilidad inicial y aporta liquidez. Podría ocurrir que esa compra reduzca acciones disponibles para inversores minoristas en el estreno.

¿qué consecuencias tiene para los accionistas que AMD, Google, Microsoft, Nvidia y otros compren 26.000 millones en una colocación privada?

La compañía ha comunicado esa horquilla para testear la demanda y permitir a los bancos colocadores ajustar el precio antes de la fijación definitiva. Esa franja sirve también para calcular cuánto podría captar la firma en la OPV, entre 57.750 y 64.350 millones de dólares.

¿por qué Anthropic ha fijado una horquilla de precio entre 70 y 78 dólares para su oferta pública inicial?

Gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Google y AMD se han comprometido a comprar 26.000 millones de dólares en acciones mediante una colocación privada.

La valoración de Anthropic podría alcanzar los 1,02 billones de dólares al precio máximo fijado en la oferta pública inicial.

La compañía venderá 825 millones de acciones en una horquilla de entre 70 y 78 dólares, lo que le permitiría captar hasta 64.350 millones de dólares.

Anthropic prevé debutar en el Nasdaq (bajo el símbolo 'ANT') el próximo 19 de noviembre, fijando el precio de sus acciones un día antes.

El esperado salto al parqué de las acciones de Anthropic podría tener lugar el próximo 19 de noviembre. Es la fecha a la que apuntan algunos medios como Bloomberg o Financial Times después de que el gigante de IA fijase ayer el precio de las 825 millones de acciones que espera vender en su oferta pública inicial.

La compañía creadora de Claude ha establecido una horquilla de entre 70 y 78 dólares para el precio de cada uno de sus títulos de cara a su debut bursátil.

Sin embargo, la última actualización del folleto registrada ayer por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aún no revela la fecha definitiva en la que la compañía se estrenará en bolsa.

Según el consenso del mercado, recogido en estos medios, Anthropic tiene previsto fijar el precio definitivo de sus acciones el próximo 18 de noviembre y comenzar a cotizar un día después, el 19 de noviembre.

La documentación presentada por Anthropic ante el regulador australiano indica como fecha para determinar el precio el próximo 19 de noviembre. Asimismo, fija como inicio de negociación de las acciones el 20 de noviembre, precisando que se trata de horario del este de Australia (AEDT), lo que supone 16 horas más que en Nueva York.

En cualquier caso, Anthropic advierte en la documentación de que las fechas indicadas "son meramente orientativas, pudiendo estar sujetas a cambios sin previo aviso"

La compañía tiene previsto realizar ofertas públicas en Estados Unidos, Australia, Canadá, ciertos Estados miembros del Espacio Económico Europeo (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia), Japón, Suiza y Reino Unido.

En el Nasdaq

Las acciones de Anthropic serán negociadas en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.

De acuerdo con la información registrada, Anthropic venderá 825 millones de títulos, cuyo precio se situará entre los 70 y los 78 dólares por unidad. Bajo este pretexto, la compañía podría levantar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares (51.616 y 57.515 millones de euros).

En concreto, la empresa tiene la intención de vender 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que sus accionistas vendedores colocarán otros 23,65 millones de títulos de la misma clase.

Además, las entidades suscriptoras tendrán la opción de adquirir hasta 123,75 millones de títulos adicionales de la empresa al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.

Acuerdo

Por otro lado, la compañía liderada por Dario Amodei ha suscrito un acuerdo con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation y TSMC Partners.

En el mismo, estas empresas "se han comprometido, individualmente y no conjuntamente", a adquirir un total de 26.000 millones de dólares (23.238 millones de euros) en acciones ordinarias Clase N de Anthropic mediante una colocación privada a un precio por acción igual al de la oferta pública inicial.

Dicha colocación privada está supeditada a la finalización de la oferta pública inicial y está previsto que se cierre inmediatamente después de la misma.

Teniendo en cuenta el número de acciones en circulación que la compañía considera a la finalización de la operación de salida a bolsa, la capitalización proforma de Anthropic al precio máximo de 78 dólares por acción sería de unos 1,02 billones de dólares (911.660 millones de euros) o de 1,4 billones de dólares (1,25 billones de euros) sobre una base totalmente diluida, incluyendo opciones y títulos convertibles.