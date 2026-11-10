La transición al coche eléctrico fulmina más de 70.000 millones de capitalización del automóvil europeo en bolsa

Porsche ha logrado un ligero avance bursátil porque opta por sacrificar volumen y elevar precios para mejorar márgenes; su plan busca un margen automotriz del 9–12% y rentabilidad a medio plazo.

¿Por qué Porsche es la excepción y qué estrategia aplica para revertir su caída previa?

Han visto importantes caídas bursátiles, reducido previsiones y lanzado planes de ajustes; Volkswagen además prepara recortes de hasta 100.000 empleos hasta 2030 y revisa la continuidad de varias fábricas.

¿Cómo han reaccionado los grupos alemanes como Volkswagen, BMW y Mercedes ante la pérdida de competitividad y la caída de capitalización?

Ya ha perdido 61% en bolsa en 2026, registró pérdidas y caída de ventas en China y EEUU; como respuesta anunció un plan de recortes de 2.500 empleados, el 6% de la plantilla.

¿Qué consecuencias ha tenido la crisis para Volvo Cars y qué medidas ha tomado ya la compañía?

Stellantis registra exceso de stock en Norteamérica, pérdidas históricas por 22.322 millones y una revisión estratégica que recorta capacidad productiva; eso erosionó ingresos y confianza inversora y provocó la caída bursátil.

¿Qué ha pasado con Stellantis y por qué su capitalización se ha desplomado un 65% desde 2025?

Porque la electrificación se sobrestimó y ha obligado a reestructurar inversiones y plantas, mientras la competencia china y los aranceles en EEUU han presionado ventas y márgenes; el sector pierde mercado y expectativas de beneficio, lo que ha hundido las valoraciones bursátiles.

¿Por qué la transición al coche eléctrico ha reducido 70.500 millones de euros de capitalización a las automovilísticas europeas?

Solo Porsche logra contener levemente la tendencia negativa tras revisar su estrategia para anteponer los márgenes de rentabilidad sobre el volumen de ventas.

Stellantis encabeza los descalabros bursátiles con desplomes de hasta el 65%, mientras que Volvo recortará un 6% de plantilla y Volkswagen planea miles de despidos.

La presión competitiva de China, la guerra comercial con EEUU y una demanda de coches eléctricos inferior a la prevista obligan a realizar duros planes de ajuste.

Las principales automovilísticas europeas sufren un recorte medio del 30% en bolsa, borrando más de 70.000 millones de euros en valor de mercado.

La electrificación, la competencia china y la guerra comercial con EEUU han pasado a las automovilísticas europeas una factura de casi 70.500 millones de euros en bolsa. Las principales compañías del sector han caído un 30% de media en los parqués desde que comenzó 2026.

Renault, Stellantis, Volkswagen, Mercedes, BMW y Volvo Cars acumulaban a 1 de enero de 2025 una capitalización de 245.653 millones de euros. Ahora suman un volumen de mercado de 175.180 millones.

No todas han sufrido el golpe bursátil por igual. Algunas ya cerraron en rojo 2025 y otras han contenido el golpe hasta que la burbuja ha explotado por completo. Incluso hay una -Porsche- que ha revertido la tendencia e intenta acabar el año en positivo tras desplomarse un 22% en el último cómputo anual.

La que más se ha hundido ha sido Stellantis. El grupo propietario de marcas como Peugeot, Fiat o Citroën acumula una caída del 65% en bolsa desde 2025. Aunque su debacle no empezó ahí.

Ya en 2024 cayó un 43% en el parqué italiano. En los últimos dos años se ha fulminado más de 21.500 millones de euros de capitalización.

Stellantis

La caída de la capitalización bursátil de Stellantis, grupo que cotiza en Milán, París y Nueva York, se explica por varios motivos.

Por un lado, el consorcio franco-italoamericano sufrió un exceso de stock en Norteamérica en 2023 y 2024, tesitura que le acarreó un problema de ventas y la salida de su consejero delegado, Carlos Tavares.

Pero 2025 no fue mejor. De hecho, fue el primer ejercicio en el que el grupo automovilístico firmó sus primeras pérdidas en cinco años tras la fusión de los grupos PSA y FCA.

Unas pérdidas históricas en el sector del automóvil que ascendieron hasta los 22.322 millones de euros. Entonces, las acciones de Stellantis llegaron a caer un 24%.

¿La razón? La revisión estratégica que llevó a cabo el nuevo consejero delegado Antonio Filosa debido a la sobrestimación del vehículo eléctrico y la reestructuración del negocio de vehículos híbridos y de combustión interna.

La nueva hoja de ruta de Stellantis pasa por recortar su capacidad productiva en Europa en 800.000 unidades.

¿Cómo lo hará? Mediante alianzas con fabricantes chinos para paliar el exceso de capacidad. De esta manera, la planta zaragozana de Figueruelas pasará a producir vehículos de Leapmotor, mientras que la factoría francesa de Rennes fabricará modelos de Dongfeng.

De esta manera, Stellantis es uno de los ejemplos que mejor ilustra la transformación que sufre la industria automovilística: el coste de una estrategia de electrificación que no se ha desarrollado al ritmo previsto y problemas de competitividad en Europa y EEUU.

Volvo y Renault

La segunda que más se ha resentido en el parqué es Volvo Cars. Y además su caída se ha concentrado de pleno en lo que va de 2026, año en el que acumula un descenso del 61% y en el que se ha dejado 5.820 millones en la Bolsa de Estocolmo.

Volvo Cars, propiedad del Grupo Geely, también se ha visto -y se ve- afectada por la pérdida de capitalización, motivado por el deterioro de los resultados debido a la caída de las ventas en China y EEUU, los dos mercados más grandes del mundo.

Recientemente, Volvo Cars anunció un plan de recortes de 2.500 empleados, el 6% de su plantilla, tras anotarse unas pérdidas netas de 4.600 millones de coronas suecas (414 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, un 77% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por detrás de la automovilística sueca se coloca Renault. La firma francesa ha cedido más de un 30% desde 2025. En este periodo su capitalización se ha reducido en 4.120 millones de euros.

El grupo también se ha visto afectado por la pérdida de capitalización, aunque sus motivos difieren de otros como los del Grupo Volkswagen y Stellantis.

El consorcio automovilístico francés también tuvo que hacer frente a lo largo de 2025 a un profit warning, a la salida de Luca de Meo como consejero delegado-principal impulsor del plan Renaulution, que priorizaba el alza de los márgenes frente a los volúmenes- y a la competencia china en Europa.

En este periodo el Grupo Renault también tuvo que hacer frente a la crisis de Nissan, por lo que tuvo que hacer un ajuste contable que le obligó a anotarse unas pérdidas de 9.500 millones de euros en el primer semestre de 2026.

En la actualidad, el consorcio automovilístico francés cuenta con un nuevo consejero delegado, François Provost, el cual ha impulsado el plan FutuREady, con el que prevé situar sus márgenes entre el 5% y el 7% para 2030.

Las alemanas

Golpe parecido al de Renault es el que se ha llevado BMW. El fabricante alemán también ha pasado del verde al rojo en este 2026 y en lo que va de año acumula una caída del 37%. Esto le ha hecho dejarse casi 23.500 millones de capitalización en bolsa.

Su pérdida de capitalización no sólo se explica por la caída de las ventas, sino por la presión sobre los márgenes, la pérdida de competitividad en China, los aranceles de EEUU y, sobre todo, por un empeoramiento de las previsiones financieras.

La factura en bolsa para Mercedes-Benz ha sido de 11.090 millones de euros desde 2025. El rendimiento de la automovilística ha sido muy parecido al de BMW.

La firma de la estrella también logró cerrar 2025 con un avance bursátil, pero su trayectoria se ha girado al rojo este año. En lo que va de 2026 ha caído un 31% y ha perdido casi 20.000 millones de capitalización.

En su caso, la pérdida de capitalización se explica por la pérdida de competitividad en China, la presión sobre los márgenes, los aranceles de EEUU y la debilidad de la demanda de los vehículos de lujo.

Volkswagen -la matriz de Audi, Škoda, Seat y Cupra- también apunta al mismo camino. El grupo automovilístico se ha dejado algo más de 19.000 millones de euros en el parqué en lo que va de año.

El gigante alemán del automóvil se ha visto afectado por la pérdida de competitividad en China, los problemas de rentabilidad de Porsche y la crisis industrial que vive la industria automovilística alemana marcada por unos costes elevados y un exceso de capacidad productiva.

No son los únicos frentes que atraviesa el consorcio automovilístico alemán, dado que también hace frente a la imposición de aranceles a las importaciones de vehículos en EEUU. Por si no fuese suficiente, el Grupo Volkswagen también hace frente a esta situación en pleno despliegue de las automovilísticas chinas en el Viejo Continente, lo que aumenta la presión competitiva.

Todo ello dio como resultado que su beneficio en 2025 cayese un 44,3% frente al ejercicio anterior. Una situación que no ha conseguido revertir en lo que va de 2026, dado que el beneficio en los nueve primeros meses del año acumula un descenso del 98,7%, hasta los 71 millones de euros.

A su vez, esto ha traído un nuevo plan de recortes de hasta 50.000 trabajadores en todo el mundo para 2030. El que se suma a otro acordado con los sindicatos que contempla la salida de 50.000 trabajadores en Alemania hasta el final de la década.

Así las cosas, el Grupo Volkswagen despedirá, por ahora, a 100.000 trabajadores para 2030, al tiempo que analiza la continuidad de otras cuatro fábricas en Alemania (Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm).

Todo a pesar de que saldó 2025 en verde tras avanzar un 18% en el parqué.

Parte de la excepción a esta tendencia generalizada pasa por Porsche. El fabricante alemán de vehículos deportivos intenta dejar atrás los números rojos en la Bolsa de Fráncfort y es el único entre sus homólogos europeos que ha logrado ampliar su capitalización bursátil este año.

Con todo, el avance bursátil apenas ha sido del 2,5%, unos 1.200 millones de euros de valor de mercado. Y hay que tener en cuenta que el año anterior se dejó más de 11.000 millones de euros en el parqué.

Porsche, una de las últimas automovilísticas en dar el salto a bolsa -en septiembre de 2022- se ha visto afectada por el hundimiento de las ventas en China, una revisión de su estrategia de electrificación, los aranceles de EEUU y el desplome de la rentabilidad.

¿La solución? Un nuevo plan estratégico en el que se sacrificarán los volúmenes de venta con el objetivo de elevar su margen de rentabilidad.

El objetivo que persigue esta nueva estrategia es elevar la rentabilidad en el medio plazo -unos cinco años- entre el 10% y el 15% y un margen de flujo de caja neto en la división automotriz de entre el 9% y el 12%.

Con todo, la industria automovilística europea atraviesa una importante caída de la capitalización debido, principalmente, a la competencia china y la caída de su negocio y a la imposición de aranceles, circunstancias que han lastrado su desempeño financiero y, por ende, el precio de la acción.

Pero fuera de la ecuación no se puede dejar a la electrificación, la cual se sobrestimó y llevó a diversos grupos automovilísticos a replantear sus estrategias enfrentando una transición no tan rápida. Sólo el tiempo dirá si las estrategias son acertadas.