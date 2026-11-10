La rentabilidad de las letras del Tesoro a tres meses vuelve a escalar y alcanza máximos de noviembre de 2024

La subasta recibió 5.055,4 millones de euros de demanda, más del doble de lo adjudicado, lo que indica fuerte interés de inversores institucionales y también creciente participación de hogares.

¿Quién está comprando estas letras y cómo ha sido la demanda en la última subasta?

La emisión forma parte de las necesidades netas previstas de 55.000 millones en 2026, con 5.000 millones en letras; el Tesoro combina letras y bonos para cubrir ese calendario.

Ya ocurrido: los inversores en corto plazo obtienen mayor rendimiento inmediato, mientras que la rentabilidad a nueve meses cayó ligeramente; podría aumentar la preferencia por vencimientos más cortos.

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que las letras a tres meses suban y las de nueve meses se frenen?

El Tesoro ha elevado la rentabilidad por noveno mes consecutivo ante la mayor competencia por financiación y la presión de mercado sobre los plazos cortos; la demanda sigue superando la oferta, lo que permite ajustar el tipo.

¿Por qué ha subido la rentabilidad de las letras del Tesoro a tres meses hasta 2,665%?

El organismo prevé unas necesidades de financiación neta de 55.000 millones de euros para 2026, con emisiones brutas totales por 285.693 millones.

El Tesoro adjudica un total de 1.602,2 millones de euros en la subasta, registrando una demanda que superó los 5.000 millones.

El interés de las letras del Tesoro a nueve meses se frena y baja al 2,946%, frente al 2,968% de la subasta anterior.

La rentabilidad de las letras a tres meses sube por noveno mes consecutivo hasta el 2,665%, alcanzando máximos de noviembre de 2024.

El Tesoro ha vuelto a elevar este martes la rentabilidad de las letras a tres meses. Lo hace por noveno mes consecutivo y hasta alcanzar un interés del 2,665%, máximos desde noviembre de 2024.

Sin embargo, el interés de las letras a nueve meses -los otros títulos de deuda que se han colocado en los mercados este martes- se ha frenado en esta ocasión. Su rentabilidad se ha fijado en el 2,946%, por debajo del 2,968% de la emisión anterior.

En total, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 1.602,2 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto. La demanda, como suele ser habitual, ha vuelto a superar a la oferta.

En esta ocasión, la subasta lanzada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha recibido una demanda de 5.055,4 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, el Tesoro ha colocado 654,66 millones de euros en letras a tres meses y 947,52 millones de euros en letras a nueve meses. Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el día 19 de noviembre para cerrar las subastas del mes adjudicando bonos y obligaciones del Estado.

El martes de la semana pasada, el Tesoro colocó 6.423,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto. Lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores para ambas referencias.

En concreto, el interés a 6 meses (2,845%) llegó al nivel más alto desde noviembre de 2024, y a 12 meses (3,068%), al más elevado desde julio de 2024.

Necesidades de financiación

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros)