ACS activa una figura de vuelta e inicia un rebote técnico con objetivo en los 95 euros

Afecta principalmente a los actuales accionistas minoristas e institucionales que ya tienen títulos, porque la recomendación es mantener con protección en 85 euros; también condiciona a potenciales compradores, que deben esperar confirmación por encima de 90 euros antes de entrar.

Quiénes podrían verse afectados por la recomendación de mantener posiciones y la orden de protección en 85 euros.

La señal requerida es un doble cierre diario consecutivo por encima de 90 euros; superar la media de 50 sesiones (≈92,90 euros) confirmaría la fortaleza del rebote y abriría el primer objetivo en 95 euros.

Qué señal técnica concreta debe ver un inversor antes de comprar acciones de ACS según el análisis.

La estrategia de centrarse en infraestructuras digitales, centros de datos y energía renovable aumenta el potencial de crecimiento: el grupo persigue superar 3 GW de capacidad en centros de datos y elevar la cartera de ese segmento hasta 25.000 millones, lo que refuerza su apuesta por negocios de mayor valor estratégico.

Cómo influye en la valoración de ACS su transición hacia un perfil más tecnológico y su plan hasta 2030.

Lo ocurrido ha mejorado la estructura técnica y abrió la posibilidad de recuperar niveles de referencia; ya ocurrido: el precio superó la primera resistencia en 90 euros y abrió un hueco alcista. En caso de confirmarse con cierres diarios por encima de 90 euros, podría activarse una recuperación con objetivos en 93 y 95 euros.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas de ACS el rebote técnico y el hueco alcista registrado hoy?

ACS remitió un hecho relevante a la CNMV para desmentir expresamente esas operaciones y frenar las especulaciones difundidas por medios. La compañía busca evitar incertidumbres que puedan distorsionar la valoración del grupo y su estrategia corporativa.

¿Por qué ACS ha negado que vaya a lanzar una OPA sobre Hochtief y a vender Turner?

El grupo celebrará su Capital Markets Day el 12 de noviembre, donde detallará su plan estratégico enfocado en centros de datos, IA y transición energética con miras a 2030.

La compañía desmiente categóricamente los rumores sobre una OPA a su filial Hochtief o la venta de la estadounidense Turner, aportando calma al mercado.

El análisis técnico apunta a la superación de los 90 euros como paso clave para consolidar la recuperación, fijando objetivos de cotización en los 93 y 95 euros por acción.

ACS frena su tendencia bajista tras apoyarse en un doble suelo cerca de los 85 euros e inicia un rebote técnico reforzado por un hueco alcista en la apertura de la sesión.

La recuperación de las acciones tecnológicas tras la reciente corrección y el descenso del petróleo crudo a mínimos del pasado mes de agosto impulsan el optimismo en los mercados financieros, favorecidos también por una menor tensión geopolítica en Oriente Medio tras el aplacamiento de la fricción con Irán.

El Ibex 35, que cerró en la víspera con una subida del 1,93% hasta alcanzar la zona de los 19.742 puntos, acumula todos los ingredientes necesarios para poder atacar en el corto plazo la resistencia psicológica de los 20.000 puntos.

Si observamos la tabla de cotizaciones del selectivo español, destaca hoy el comportamiento de las acciones de ACS, que suben con determinación en los primeros compases de la negociación.

En los últimos días, ACS ha salido al paso de los rumores de mercado para negar de manera categórica que esté planteando una oferta pública de adquisición (OPA) sobre su filial alemana Hochtief, así como que busque desprenderse de la constructora estadounidense Turner.

A través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de infraestructuras que preside Florentino Pérez desmintió de forma explícita cualquier operación corporativa en esta dirección, acallando de raíz las especulaciones difundidas por diversos medios de comunicación.

De otro lado, la atención del mercado sobre la compañía se centra en la celebración, este próximo 12 de noviembre, de su segundo Capital Markets Day. Este evento de referencia para analistas e inversores da continuidad al celebrado en 2024 y en él su consejero delegado, Juan Santamaría, desgranará y detallará la visión estratégica y el plan de negocio de futuro del grupo.

En este sentido, ACS se encuentra inmersa en un profundo proceso de transición operativa hacia un perfil marcadamente tecnológico, apoyada en el auge estructural de las infraestructuras digitales y la creciente demanda vinculada a la inteligencia artificial, la gestión de datos y la ciberseguridad.

De cara al año 2030, las metas operativas del grupo pasan por superar los 3 GW de capacidad instalada en centros de datos, elevar la cartera de pedidos de este segmento específico desde los 10.000 hasta los 25.000 millones de euros y duplicar su valor estratégico reforzando la inversión en sectores clave como la transición energética, la movilidad sostenible y la minería de minerales críticos.

Desde el punto de vista del análisis técnico, las acciones de ACS vienen describiendo un claro patrón bajista a partir de los máximos alcanzados el pasado mes de junio en la zona de los 132,5 euros por acción.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

Esta tendencia a la baja se ha estructurado mediante una pauta de máximos y mínimos decrecientes, que llegó a situar su cotización en las inmediaciones del nivel de los 84,5 euros durante las últimas semanas.

En el cómputo anual, y a pesar de este severo correctivo, la compañía aún conserva una revalorización positiva superior al 8,5% según su nivel actual de cotización.

Además, sobre el gráfico mensual se aprecia una figura de detención de las caídas de elevada relevancia técnica, la cual podría actuar como catalizador para un rebote de mayor calado apoyado en los elevados niveles de sobreventa que acumula el valor.

En gráfico de temporalidad diaria se observa una formación de doble suelo o doble apoyo en las proximidades de los 85 euros. Este movimiento denota la presencia explícita de demanda institucional defensiva en dicho rango de precios, conteniendo la presión vendedora en el corto plazo y sentando las bases para una reestructuración alcista.

Por lo que respecta a la presencia de sus medias móviles, la media de 50 sesiones discurre actualmente en la cota de los 92,90 euros, actuando como la principal resistencia dinámica a batir. La superación de esta zona confirmará la fortaleza del rebote técnico y abrirá el camino hacia un primer objetivo alcista situado en el entorno de los 95 euros.

En la sesión de hoy, las acciones de ACS han abierto un hueco alcista importante, logrando rebasar la primera resistencia intermedia —anterior soporte relevante— situada en los 90 euros. Si la cotización logra consolidarse por encima de esta cota de control, la estructura técnica experimentaría una importante mejora técnica, confirmando el paso de una fase bajista a una neutral en el medio plazo.

Por todo ello, para aquellos inversores que ya dispongan de títulos de ACS en cartera, la consigna pasa por mantener las posiciones en el escenario actual, fijando como nivel de protección la zona de los 85 euros.

Para quienes busquen iniciar posiciones o incrementar la exposición en el valor, la estrategia requiere confirmar un doble cierre diario consecutivo por encima de los 90 euros. Esta confirmación daría luz verde a una recuperación técnica con un primer objetivo en los 93 euros y un segundo objetivo en los 95 euros por acción.

En caso de activarse esta señal de compra, sería conveniente ejecutar una entrada prudente que no exceda de un tercio del capital destinado habitualmente a este tipo de activos, dada la elevada volatilidad en los mercados de renta variable.

Asimismo, se debe situar una orden de protección por debajo del origen del hueco alcista registrado hoy, tomando como referencia los 88,35 euros en base cierres.