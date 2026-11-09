Los españoles llegan a la cuenta europea de inversión con 17.250 euros menos que sus vecinos en los mercados de capitales

Las gestoras piden poder distribuir la cuenta, incluir renta fija europea y un sistema gradual para alcanzar los mínimos de bolsa; advierten del riesgo de una "doble cascada" de comisiones si los bancos cobran por la cuenta y por los fondos subyacentes.

¿Qué reclaman las gestoras y qué riesgos ven sobre la comercialización de la CAIFE?

Porque los requisitos obligan a que los fondos tengan un porcentaje mínimo de renta variable europea en cartera, por eso inicialmente solo 130 fondos españoles cumplen y cubrirían alrededor de 16.000 millones; con fondos internacionales y fondos de fondos el potencial subiría a unos 25.000 millones.

Es un producto fiscalmente incentivado para canalizar ahorro hacia activos europeos (acciones, fondos y en su versión seguro SIALPFE) creado por el Gobierno dentro de la iniciativa Finance Europe y regulado por el BOE para su comercialización por bancos, agencias, sociedades de valores y aseguradoras.

¿Qué es la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa (CAIFE) que ha lanzado el Gobierno?

Ya ocurrido: los hogares obtienen rentabilidad más baja por mantener efectivo y depósitos; posible: la menor inversión en renta variable limita su participación en la revalorización de empresas europeas y reduce la financiación privada disponible para la economía.

¿Qué consecuencias tiene para los ahorradores españoles la baja exposición a mercados de capitales?

Porque los hogares españoles mantienen una mayor proporción de activos en efectivo y depósitos (34% frente a 25% en Italia o 28% en Francia) y muestran aversión al riesgo, según el informe de AFME citado por El Español.

¿Por qué España llega con menos ahorro invertido en mercados de capitales que la media de la UE?

España ocupa la posición 15 en el ranking europeo de mercados de capitales, destacando de forma positiva en la disponibilidad de fondos Eltif para proyectos a largo plazo.

Las empresas españolas dispararon un 53% sus emisiones de bonos en el primer semestre de 2026, mientras que las salidas a bolsa (OPV) sufrieron un desplome del 71%.

Un 34% de los activos financieros de las familias en España continúa depositado en efectivo y depósitos bancarios de escasa rentabilidad, superando la proporción registrada en países como Italia o Francia.

Los españoles cuentan con 31.039 euros invertidos en mercados de capitales por adulto, frente a la media europea de 48.290 euros, lo que supone una brecha de 17.251 euros de diferencia.

España llega con deberes por hacer a la cuenta europea de inversión, un instrumento promovido por la Comisión Europea, aprobado in extremis por el Gobierno actual y aún pendiente de convalidación por la Diputación Permanente.

Los hogares españoles tienen un 36% menos de ahorro invertido en mercados de capitales que la media de la UE. El ahorro invertido en instrumentos de mercado asciende a 31.039 euros por adulto en España, frente a 48.290 euros de media en la Unión Europea.

Es decir, los españoles invierten 17.251 euros menos de media que sus vecinos europeos en bonos o acciones, conforme al informe anual 'Capital Markets Union: Key Performance Indicators', elaborado por la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME).

Una distancia que es especialmente amplia en el caso de Dinamarca, Suecia y Países Bajos, donde el ahorro invertido en mercados supera los 113.000 euros por adulto. Esto es, 81.961 euros más que en España, como mínimo.

El ejemplo español demuestra por qué es tan necesaria la nueva cuenta europea de inversión, que pretende matar dos pájaros de un tiro con su puesta en marcha.

Por un lado, para financiar a las compañías europeas mediante la renta variable, pero también con renta fija, en un momento crucial en el que Europa debe invertir ingentes cantidades de dinero en defensa, transición energética o digitalización e IA para no quedarse atrás frente a gigantes como EEUU o China.

Por el otro, las familias del Viejo Continente sacan su ahorro de cuentas y depósitos bancarios con rentabilidad escasa y lo llevan a inversiones de más riesgo, pero más rentables y productivas para la economía europea en su conjunto.

En España, el Gobierno ha articulado la cuenta europea de inversión mediante tres formatos, y todos llevan la etiqueta Financia Europa: la Caife (modalidad ordinaria), la Caife Reinversión (para reinvertir las ganancias de la venta de una vivienda si ésta es destinada a vivienda social y asequible) y el Sialpfe (un seguro).

La Caife, orientada a invertir mayoritariamente en acciones europeas, permite una aportación dineraria máxima de 150.000 euros, y si se mantiene la inversión durante al menos cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancia quedan 100% exentos de tributación, y el exceso cuenta con una bonificación fiscal del 20%. También se puede invertir en ellas a través de fondos o ETF.

Peso de la banca

En esta línea, AFME reclama impulsar la participación de los hogares en los mercados de capitales y movilizar el ahorro hacia la inversión productiva para reforzar la financiación empresarial, el crecimiento y la competitividad de Europa, unos objetivos alineados con la aprobación de la cuenta europea de inversión.

En estos momentos, el 34% de los activos financieros de los hogares españoles aún permanece en efectivo y depósitos, por encima de Italia (25%) y Francia (28%).

Todavía hoy, si se extiende el análisis de los mercados cotizados a los no cotizados, los mercados de capitales representan el 8,6% de la financiación empresarial considerada por AFME en España, frente al 13,7% de la UE.

En nuestro país, los grandes bancos como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja o Bankinter siguen controlando la financiación y la inversión, a diferencia de los países anglosajones, donde los fondos de inversión y los grupos financieros independientes son quienes más mueven la economía.

Más bonos, menos OPV

A esto hay que sumar la aversión al riesgo que persiste en España. Las compañías españolas han emitido 14.300 millones de euros en bonos con grado de inversión en el primer semestre de 2026, un 53% más en la comparación interanual. De mantenerse el ritmo de emisión, el presente ejercicio podría alcanzar el mayor volumen anual de este segmento desde 2000, visualiza AFME.

Sin embargo, el volumen de las salidas a bolsa se ha desplomado un 71%, con sólo 200 millones, y las colocaciones secundarias de acciones han retrocedido un 5%, con 3.300 millones hasta junio.

Asimismo, el capital riesgo pre-OPV representa el 1,8% de la financiación de las pymes españolas (tras crecer desde el 1,5%), frente al 5,1% europeo.

Si se mira el desempeño promedio de España en los mercados de capitales europeos, ocupa la decimoquinta posición. Su peor nota (puesto 21) la obtiene en integración intraeuropea de sus mercados.

Y donde mejor colocada está es en disponibilidad de fondos Eltif que financian proyectos a largo plazo y pymes (donde es cuarta), en capacidad de transformar préstamos bancarios en titulizaciones y operaciones de préstamo (cuarta) y en integración global de sus mercados de capitales (quinta).