Los últimos desplomes de las tecnológicas abren las grietas de la narrativa bursátil de la IA: son sólo la gota que colma el vaso

No; según XTB la caída no equivale a una paralización del desarrollo de la IA, pero sí obliga a buscar nuevas formas de avanzar y hará que la recuperación bursátil sea desigual entre empresas.

Texas concentra alrededor del veinticinco por ciento de la capacidad prevista de centros de datos en EEUU, así que cambios políticos allí afectan significativamente la capacidad total disponible y los planes de expansión.

¿Qué papel juega Texas en el futuro desarrollo de los centros de datos y por qué importa su pérdida para los republicanos?

El avance demócrata ha aumentado el miedo a mayores controles y oposición política a nuevos centros de datos, lo que lleva a inversores a descontar menor construcción de infraestructura en EEUU.

¿Cómo han influido las recientes midterms y el avance demócrata en la percepción sobre la infraestructura de la IA?

Ya ha provocado correcciones en sus cotizaciones y encarece el calendario para recuperar inversiones; a futuro puede frenar contratación y proyectos de expansión en energía y logística vinculados a centros de datos.

¿Qué consecuencias tiene la caída del Nasdaq para las empresas proveedoras de chips y centros de datos?

Porque los inversores descuentan menos inversión en infraestructura —especialmente centros de datos— y eso puede reducir la capacidad computacional necesaria para seguir desarrollando modelos a la velocidad prevista.

¿Por qué dicen los analistas de XTB que el último desplome de las tecnológicas pone en riesgo el ritmo de desarrollo de la IA?

Analistas prevén que este freno no detendrá la IA, pero sí reajustará las carteras de los inversores y provocará una recuperación bursátil desigual.

Los estados ganados por los demócratas, entre ellos Texas, concentran el 45% de la capacidad de centros de datos proyectada en Estados Unidos.

El temor a una mayor regulación de los centros de datos tras la victoria demócrata en las 'midterms' provocó una caída del 5,5% en el Nasdaq.

Los analistas lo tienen claro. La IA afronta su prueba más importante desde su despegue hace cuatro años. Y el desafío pasará, como no, por los parqués de bolsa.

Pero, con todo, las dudas generadas a raíz del último desplome de las compañías tecnológicas son otras más dentro de las muchas incógnitas que han sobrevolado la narrativa bursátil de esta tecnología.

Lo cierto es que esta ocasión, tal y como explican los analistas de XTB, el debate "ya no sólo afecta a la financiación, la generación de caja o la rentabilidad". Ahora está en juego la capacidad de seguir desarrollando la IA al ritmo previsto. Lo que en consecuencia afecta a estos últimos factores.

Sin embargo, tampoco es la primera vez que se cuestiona la velocidad a la que progresa esta tecnología. Estas dudas ya aparecieron por primera vez en los parqués hace algo menos de dos meses, cuando algunos de los líderes de las grandes compañías de IA pidieron que se frenara el ritmo al que avanzaba el desarrollo de la IA.

Fue otro de los baches bursátiles que han superado las empresas tecnológicas este año, aunque lo cierto es que la caída de esta semana ha sido la peor para las compañías ligadas a los chips en año y medio.

Así quedó reflejado en Wall Street el pasado jueves. Sus tres principales referencias firmaron su peor sesión desde abril de 2025 arrastradas por el temor de los inversores a la regularización de los centros de datos. Bajo este telón de fondo, el Nasdaq -el que más sufrió- se hundió un 5,5%.

La lógica es simple. Los inversores han empezado a descontar que los demócratas -que arrasaron en las midterms y recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses- ejercerán una mayor oposición política a los centros de datos.

Esto hará que disminuya la infraestructura sobre la que se sustenta la IA. Y en consecuencia, ralentizará el desarrollo de la tecnología, lo que cambia el calendario de los inversores previsto para recuperar las fuertes inversiones realizadas en la misma.

Además, como también señalan desde XTB, la importancia del desafío generado tras la cita con las urnas de EEUU trasciende a las grandes tecnológicas. "La construcción de centros de datos moviliza inversión en energía, equipos, ingeniería y servicios. Y además tiene efectos sobre el empleo y la actividad empresarial", apuntan desde la casa de inversión.

En este punto cabe plantearse si el pinchazo de la burbuja ha terminado por llegar. Desde XTB señalan que "todavía no se puede hablar de una paralización del desarrollo de la IA" pero al mismo tiempo apuntan que "hay más en juego de lo que nos creemos".

Los datos también hablan. La subida anual del Nasdaq cayó en 2026 por segundo año consecutivo. En 2023 el selectivo tecnológico repuntó un 43% y el pasado 2025, un 20%. El rendimiento en lo que va de año es del 5,86%, por lo que apunta a que el índice consolidará la tendencia a la baja.

Exageración vs prudencia

Por su parte, los analistas de Julius Baer catalogan de "exagerados" los últimos miedos del mercado. Al mismo tiempo concuerdan en que está bien dejarse llevar por la prudencia, pero también señalan que bajo esta premisa es pronto para saber "si debemos despedirnos del comercio de la IA tal y como lo conocemos".

Además, acotan el riesgo y ponen el foco en los estados de EEUU que frenen el desarrollo de los centros de datos. Y en este punto, Texas, uno de los bastiones republicanos que los demócratas lograron arrebatarles en las midterms, juega un papel clave.

Texas concentra el 25% de la capacidad de los centros de datos prevista en EEUU. En cómputo, los estados con los que se hizo el partido azul tras las elecciones de medio mandato representan el 45% de dicha capacidad.

En suma, los analistas de XTB exponen que el bache no detendrá el desarrollo de la IA, sino que "obligará a encontrar nuevas formas de hacerla avanzar". Y esto también abrirá otras oportunidades dentro de los mercados y reajustará las carteras de los inversores, aunque la recuperación bursátil será desigual y dependerá de cómo y qué empresas consigan ejecutar sus planes.