IAG pone la mira en los 5,25 euros para reactivar un nuevo impulso alcista hacia nuevos objetivos

El RSI se sitúa por encima de 50 en terreno comprador y el MACD muestra divergencias alcistas en mínimos mensuales, lo que apoya el rebote; sin embargo, hubo un falso escape reciente que exige prudencia.

El primer objetivo queda en 5,45 euros y el segundo en 5,60 euros; el stop de riesgo no debe permitir que el valor cierre por debajo de 5,11 euros, marcado por la media de 100 sesiones.

Se recomienda exigir dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal por encima de 5,25 euros como filtro de riesgo; con esa confirmación, la ruptura se consideraría señal de entrada.

Los 4,80 euros actuaron como soporte probado en septiembre y octubre, frenando ventas y sirviendo de base para la reactivación de compras que llevó al título hacia 5,25 euros.

¿Qué importancia tiene la zona de 4,80 euros para las acciones de IAG y por qué los alcistas la consideran relevante?

IAG reparte ese dividendo para demostrar confianza en la generación de caja y en la remuneración a accionistas; la compañía mejora el pago un 10,4 % respecto al año previo y lo abonará el 7 de diciembre.

¿Por qué IAG anuncia un dividendo a cuenta de 5,3 céntimos pese a que su beneficio entre enero y septiembre cae un 16,2 %?

Se recomienda exigir un filtro de confirmación de dos cierres diarios por encima de 5,25 euros para la entrada, situando el límite de riesgo en la zona de los 5,11 euros.

El análisis técnico muestra señales de fortaleza tras apoyar en la zona de soporte de los 4,80 euros y mantener el respaldo de sus principales medias móviles.

Las acciones de la aerolínea buscan superar la resistencia clave de los 5,25 euros para reactivar su impulso alcista y buscar nuevos objetivos en 5,45 y 5,60 euros.

IAG obtuvo un beneficio neto de 2.264 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,2 % menos por el encarecimiento del combustible, aunque distribuirá un dividendo a cuenta de 5,3 céntimos.

Tras el severo correctivo que sufrió el sector tecnológico en Wall Street, la inestabilidad se ha trasladado con fuerza a los mercados internacionales. En el parqué estadounidense se aprecia un ligero intento de estabilización; sin embargo, la presión alcista sobre el precio del petróleo mantiene bajo máxima tensión el ánimo de los inversores.

Por su parte, el Ibex 35, que en la sesión previa estuvo luchando por dejar atrás las medias móviles de corto y medio plazo, se enfrenta directamente al impacto del desplome de la víspera en Wall Street. En el mapa de valores del selectivo nacional, destaca especialmente el comportamiento de las acciones de IAG, que acaban de presentar sus cuentas trimestrales.

International Airlines Group (IAG) —grupo al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level— obtuvo un beneficio neto entre enero y septiembre de 2.264 millones de euros, lo que supone un descenso del 16,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, lastrado principalmente por la subida continuada del coste del combustible.

Como muestra de confianza en la solidez del negocio y de cara al accionista, IAG distribuirá un dividendo a cuenta de 5,3 céntimos brutos por título, mejorando en un 10,4 % la cifra del ejercicio precedente. En total, la compañía destinará 244 millones de euros a remunerar a sus inversores, haciendo efectivo el ingreso el próximo 7 de diciembre.

Si analizamos la evolución técnica del valor, se observa un patrón de mínimos crecientes —aunque no de máximos ascendentes— desde marzo en torno a los 3,78 euros, el cual condujo a la acción hasta los 5,71 euros, zona donde firmó un doble techo de mercado.

Observando su comportamiento y tras tantear cotas similares en su propio proceso correctivo previo, el precio de sus acciones descendió hasta la zona de los 4,80 euros, un nivel donde ya durante los meses de septiembre y octubre probó la solidez del soporte en dicha zona, el cual funcionó a la perfección frenando la presión vendedora.

Lo más relevante para los títulos de IAG es lo que ha acontecido tras este doble apoyo en los 4,80 euros: los alcistas han reactivado las compras con decisión, provocando el alcance de los 5,25 euros, nivel que debemos considerar como su resistencia horizontal inmediata más importante en el corto plazo. Aunque el primer intento producido en la sesión de ayer fuera fallido.

Además, el precio de sus acciones lucha por consolidarse por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), sirviendo la de este último periodo, que transcurre en los 4,83 euros, como soporte dinámico para la cotización.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

El oscilador RSI se desplaza actualmente en terreno comprador por encima de la línea de 50 sin entrar de forma persistente en zonas de sobrecompra extrema, lo que respalda el impulso de las figuras chartistas de continuidad en el rebote.

Por su parte, el MACD presenta también claras divergencias alcistas en los mínimos mensuales, evidenciando un patrón de cierta acumulación en la zona de soporte.

A esto se suma que, en las últimas sesiones y en sintonía con la publicación de sus resultados, se ha registrado un notable incremento del volumen de contratación cerca de los 5,00 euros por título, nivel que actuó como resistencia en el pasado y que ahora se ha transformado en un soporte fundamental.

En la sesión de hoy, IAG ha abierto con un importante descenso cercano al 3%; sin embargo, con el avance de la jornada, el valor ha logrado reponerse y cotiza en terreno positivo, mostrando serias ambiciones de superar la barrera de los 5,25 euros, lo que abriría la puerta a un nuevo tramo al alza y permitiría una mejora sustancial de su aspecto técnico.

Así pues, teniendo en cuenta este escenario, existen elevadas probabilidades de que IAG logre superar con éxito dicha cota de resistencia. No obstante, dadas las señales de falso escape vistas en la sesión de ayer, conviene ser algo más exigentes y aplicar el filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de este nivel para limitar riesgos.

Por lo tanto, en la medida en que IAG confirme estos cierres requeridos por encima de los 5,25 euros, el valor generará una clara señal de entrada que permitirá introducir una orden de compra.

Esta operativa fijará un primer objetivo en la resistencia intermedia de los 5,45 euros y, posteriormente, un segundo objetivo algo más ambicioso en los 5,60 euros por acción, coincidiendo con el cierre del hueco bajista abierto desde el pasado mes de julio.

Como medida de gestión de riesgo, si se dan las condiciones para implementar esta estrategia, no deberíamos permitir bajo ningún concepto que el valor pierda, en base a cierres, los 5,11 euros, que es la zona por la que discurre la media móvil de 100 sesiones.