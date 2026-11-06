De la 'excepción riojana' a las preferencias por compañías locales: así se comportan los inversores españoles

Los datos de Degiro muestran que los inversores tienden a preferir empresas con sede en su comunidad —por ejemplo Iberdrola en País Vasco, Banco Santander en Cantabria e Inditex en Galicia— lo que apunta a un sesgo local ligado a conocimiento y proximidad. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/…/1003744443126_0.html — "Los inversores tienden a decantarse por valores arraigados a su tierra... Iberdrola... BBVA... Banco Santander... Inditex..."

¿Qué hay detrás del patrón regional de “arraigo territorial” que favorece a empresas con sede social en cada comunidad?

Encaja como excepción: mientras Nvidia lidera en once autonomías por la preferencia tecnológica global, La Rioja sitúa a Tenaz y tiene a Philip Morris entre sus 25 mayores posiciones, mostrando un sesgo distinto al dominante. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/…/1003744400227_0.html — "Nvidia es la favorita para los inversores de once autonomías" y https://www.elespanol.com/invertia/…/1003744432898_0.html — "Philip Morris está presente entre las 25 compañías en las que los usuarios de Degiro tienen más dinero invertido."

¿Cómo encaja la preferencia riojana por valores como Tenaz y Philip Morris con la tendencia nacional hacia empresas tecnológicas y estadounidenses?

Ya ocurrido: en La Rioja la cartera femenina supera en más de 4.600 euros a la masculina, lo que sitúa a la comunidad con la tercera mayor brecha patrimonial a favor de las mujeres; posible efecto: puede impulsar mayor oferta de productos dirigidos a inversoras locales. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/…/1003744443126_0.html — "La comunidad es también una de las cinco en las que el volumen de la cartera de las mujeres supera, de media, al de los hombres... diferencia de más de 4.600 euros."

¿Qué consecuencias tiene que La Rioja sea una de las cinco comunidades donde la cartera media de las mujeres supere a la de los hombres?

Los datos de Degiro muestran que Tenaz Energy concentra el mayor volumen de inversión de los usuarios riojanos, lo que sugiere una preferencia local o sectorial distinta a la media nacional. Apoyo: (Artículo original Degiro en El Español citado en la noticia: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20230725/ceo-degiro-muhamad-chahrour-abandonara-broker-finales-ano/781671865_0.html) — "La empresa en la que más capital tienen invertido los usuarios riojanos del broker es en la compañía energética canadiense Tenaz Energy."

¿Por qué Tenaz Energy es la compañía en la que más invierten los usuarios riojanos de Degiro?

La cartera media de los usuarios de Degiro en La Rioja asciende a 36.770 euros, la mayor del país, lo que explica que su capital invertido sea superior de media. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/…/1003744443126_0.html — "La cartera media de los usuarios de La Rioja es la más alta de España. Asciende a 36.770 euros."

¿Por qué los inversores de La Rioja tienen más capital invertido de media que el resto de España?

España es el país que menos invierte en ETF dentro de la plataforma Degiro y mantiene una acusada brecha de género, donde las mujeres representan solo el 16% del total de clientes.

Los inversores españoles muestran un marcado sesgo regional al decantarse por empresas con sede en su propia tierra, como Iberdrola en País Vasco, Santander en Cantabria o Inditex en Galicia.

Nvidia se consolida como la compañía favorita para los inversores en 11 comunidades autónomas, siguiendo la tendencia global hacia los valores tecnológicos.

La Rioja registra la cartera media de inversión más alta de España con 36.770 euros y presenta comportamientos atípicos como la preferencia por Tenaz Energy o Philip Morris.

Los inversores españoles son mayoritariamente hombres, no se decantan tanto por los ETFs como el resto del mercado europeo y siguen tendencias globales como la preferencia por valores tecnológicos y estadounidenses. Esta es una visión global de cómo se invierte en España, pero la realidad es que hay diferencias en el comportamiento inversor si se desgranan por comunidades autónomas.

El caso más excepcional es el de La Rioja. La comunidad autónoma presenta una de las carteras más atípicas de España, tanto por su volumen como por su composición.

Así lo muestran los datos del bróker Degiro, que vislumbran también otras curiosidades a nivel autonómico sobre las tendencias de inversión de los españoles basadas en las 430.000 carteras que gestionan en el territorio nacional.

Respecto a este último aspecto, la mayor singularidad que se observa en la comunidad riojana radica en las preferencias de sus inversores.

La empresa en la que más capital tienen invertido los usuarios riojanos del broker es en la compañía energética canadiense Tenaz Energy.

Esto choca con el valor más propenso a copar el top 1 en el resto de comunidades autónomas: Nvidia. En línea con la tendencia global de inclinación por compañías tecnológicas, el gigante de chips es la favorita para los inversores de once autonomías. En La Rioja cae hasta el puesto once y en Cantabria ocupa la segunda posición.

Hay otra rareza dentro de las tendencias riojanas. Es la única comunidad en la que Philip Morris está presente entre las 25 compañías en las que los usuarios de Degiro tienen más dinero invertido.

Las anomalías riojanas no acaban aquí. La comunidad es también una de las cinco en las que el volumen de la cartera de las mujeres supera, de media, al de los hombres. La diferencia es de más de 4.600 euros con saldo favorable a las inversoras, lo que supone la tercera mayor brecha patrimonial a favor de las mujeres.

Hay otra curiosidad. La cartera media de los usuarios de La Rioja es la más alta de España. Asciende a 36.770 euros. Por detrás de ella de sitúan Madrid, con 33.697 euros; País Vasco, con 33.518 euros y Cantabria, con 33.245 euros.

Norte y sur

En este punto se observa una de las grandes tendencias que atraviesa España: a excepción de Madrid, las regiones con mayor volumen de cartera en inversiones están en el norte de España. Y en contraposición, las que presentan los menores volúmenes de cartera están en el sur.

En concreto, Extremadura, con 18.602 euros de media; Murcia, con 19.087 euros, y Canarias, con 21.523 euros, son las que tienen un volumen más pequeño.

Arraigo territorial

Hay otra tendencia que se extiende a lo largo del panorama nacional y que se ve en las distintas comunidades autónomas.

Los inversores tienden a decantarse por valores arraigados a su tierra y estos llegan a copar las preferencias en las comunidades donde tienen su sede social.

Los ejemplos donde se ve el sesgo regional son varios. Iberdrola, que tiene sede social en Bilbao, se cuela en el puesto 5 entre los valores en los que más dinero tienen invertido los usuarios en el País Vasco. En la misma comunidad BBVA se posiciona en el puesto número 20.

En Cantabria, Banco Santander se posiciona como el tercer valor más cotizado por los inversores. Y en Galicia, Inditex -el gigante textil fundado por Amancio Ortega- alcanza el número siete. Ambas suponen las mejores posiciones para los valores entre todas las autonomías españolas.

En Cataluña, Grifols -la farmacéutica con sede social en Sant Cugat del Vallès- alcanza el octavo puesto entre los valores con más dinero invertido.

Y en Murcia, el arraigo social llega hasta compañías que ni siquiera cotizan en selectivos de referencia, como Clerhp Estructuras, la compañía de ingeniería murciana que ocupa el puesto número doce.

Más allá de las peculiaridades autonómicas, entre los inversores españoles se identifican características comunes.

Una de ellas es que la preferencia por las empresas nacionales aumenta con la edad, mientras que los jóvenes se muestran más afines al sector tecnológico y se centran en empresas internacionales.

Otra es el poco peso de los ETF en las carteras. Los inversores españoles son los que menos se decantan por estos productos entre los 24 países en los que opera el broker, aunque al mismo tiempo su tenencia evoluciona progresivamente al alza. Desde 2021, su tenencia se ha duplicado en las carteras españolas.

La brecha de género persiste. Las mujeres sólo constituyen el 16% de la base de clientes españoles de Degiro, aunque la tendencia va en aumento.

Además respecto a las diferencias de género, ellas suelen adoptar un enfoque de inversión más diversificado, mientras que los hombres se inclinan más por la selección activa de valores.