Los inversores creen que los demócratas 'pararán los pies' a Trump en Irán y no temen un freno de la IA tras las 'midterms'

Persisten elevados riesgos de que el conflicto en Oriente Próximo escale y problemas fiscales: la financiación del Ejecutivo expira el 11 de diciembre y el acuerdo sobre el techo de gasto será necesario a mediados de 2027, lo que deja incertidumbre en deuda y bonos.

La guerra y el consiguiente encarecimiento del coste de la vida y de la gasolina se citan como factores que han erosionado la popularidad de Trump y han contribuido a pérdidas republicanas en bastiones como Carolina del Sur, Kansas y Texas.

¿Cómo ha influido la guerra en Irán en el castigo electoral a los republicanos según la cobertura?

Porque se espera una regulación más estricta sobre centros de datos, que podría frenar despliegues de infraestructura de IA; estados con posibles restricciones representan una parte significativa de la capacidad prevista en EE. UU., y esto genera incertidumbre sobre la rentabilidad de inversiones en el sector.

¿Por qué preocupa a los inversores la nueva composición demócrata respecto a la regulación de la inteligencia artificial?

Las bolsas reaccionaron al alza el día siguiente, con Wall Street subiendo alrededor de 2% y el Ibex 35 firmando su mejor sesión desde abril, porque los inversores interpretaron menor probabilidad de escalada inmediata en Oriente Próximo. Lo ocurrido fue un rebote tras nueve meses de volatilidad ligada a la guerra en Irán.

¿Qué consecuencias ha tenido ya para los mercados la victoria demócrata en las midterms?

Porque los analistas consideran que el Senado y la Cámara podrán bloquear autorizaciones de defensa y limitar poderes bélicos, reduciendo la capacidad operativa del Ejército en el exterior. Esta restricción legislativa es vista como un freno a decisiones militares de la Administración Trump.

¿Por qué los inversores creen que el control demócrata del Congreso frenará la intervención de EEUU en Irán?

El triunfo demócrata plantea dudas en el sector de la inteligencia artificial por el riesgo de una regulación más estricta sobre los centros de datos.

Las bolsas reaccionan con fuertes subidas ante la expectativa de un freno al conflicto y una moderación de la inflación derivada de la crisis en Oriente Próximo.

Los inversores prevén que el nuevo Congreso ejerza de contrapoder frente a la Administración Trump para limitar las actuaciones militares en la guerra de Irán.

Los demócratas arrebatan el control del Senado y la Cámara de Representantes a los republicanos en las elecciones de medio mandato.

Las bolsas han recibido con fervor los resultados de las elecciones estadounidenses de medio mandato, las midterms. Los comicios -vividos como un auténtico plebiscito a los dos primeros años de legislatura de Donald Trump- han devuelto el control de la Cámara de Representantes y del Senado a los demócratas.

El giro político no se ha quedado ahí. El tsunami azul se ha llevado por delante bastiones clave de los republicanos como Carolina del Sur, Kansas o Texas, donde ningún demócrata ganaba unas elecciones al Senado desde 1988.

Y la victoria demócrata ha tenido, evidentemente, sus consecuencias en los mercados. Pese a que el control demócrata de las cámaras legislativas de EEUU dibuja un escenario en el que el bloqueo será el protagonista, los inversores han acogido esta nueva realidad como un símbolo de esperanza para paliar el agrio contexto que les lleva acompañando desde hace meses.

Porque esta coyuntura desfavorable -y sobre todo volátil- tiene un catalizador claro, la guerra en Irán. Y por su futuro pasan las expectativas de un mercado que lleva nueve meses sufriendo las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo.

En este sentido, el mercado cree que los demócratas pueden ejercer un contrapoder contra la Administración Trump en los próximos dos años. Y la guerra en Irán puede ser una condición para aprobar muchas leyes que Trump pretenda sacar adelante.

Además, los analistas de Generali apuntan que el control demócrata del Senado supondrá restricciones a los poderes bélicos. Y que la Cámara Alta podrá rechazar proyectos de ley de autorización de defensa, lo que limitaría la capacidad operativa del ejército de EEUU y en consecuencia su poder de actuación en Irán.

Hay, además, otro factor a tener en cuenta. La guerra le ha pasado mucha factura electoralmente a los republicanos. La popularidad de Trump ha caído en picado en gran parte por el encarecimiento del coste de la vida y la subida del precio de la gasolina provocada por el bloqueo del estrecho en Ormuz.

La guerra

Esto también lo saben en el seno del partido rojo. JD Vance, el vicepresidente de EEUU, ha achacado la derrota republicana directamente a la guerra y ha manifestado que el futuro del partido debe pasar por asumirlo.

Bajo telón de fondo y con la expectativa de que la derrota electoral acerque un posible pacto que dé fin al conflicto en Irán o al menos desbloquee el estrecho de Ormuz, Wall Street repuntaba más de un 2% en la víspera. Las bolsas europeas cerraban con subidas que rondaban la misma cifra y el Ibex 35 firmaba su mejor sesión desde abril tras rebotar un 3%.

En los bancos del selectivo -y en otros de sus pesos pesados, como Inditex- se ha sostenido el avance del índice nacional. Como explican los analistas de XTB, la inflación derivada de la guerra en Irán ha provocado un entorno de tipos de interés altos y los inversores descontaban que las familias dejarían de pedir créditos o frenarían su consumo. Pero estos miedos también se han disipado tras la cita con las urnas.

Con todo, los analistas también avisan de que la posibilidad de que el conflicto en Oriente Próximo escale sigue siendo elevada y que aunque el color de las cámaras legislativas cambie el riesgo geopolítico sigue ahí. Y esto se ha visto en reiteradas ocasiones en los nueve meses que ya dura el conflicto.

Dudas por la IA

En contraposición a las buenas noticias que se vislumbran del resultado electoral y sus reacciones para las bolsas, la victoria demócrata abre otra grieta para los inversores. Y esta pasa por un sector cuya narrativa ya acumula muchas dudas: la IA.

El control demócrata de las cámaras previsiblemente traerá una regulación más estricta respecto a los centros de datos. Y esto podría frenar el desarrollo en infraestructuras de IA, lo que supone un riesgo para las inversiones ya realizadas en esta tecnología.

Desde Natixis señalan que los estados potencialmente sujetos a restricciones más estrictas representan el 45% de la capacidad de los centros de datos prevista en EEUU. Y en estas preocupaciones radica la caída del dólar estadounidense tras conocerse el resultado electoral. También las primeras dudas en los futuros de los selectivos tecnológicos que luego fueron acalladas por los inversores.

Sin embargo los analistas también avisan de que los movimientos del miércoles sólo fueron una reacción inminente del mercado. Hay factores que aparecen tras la oleada demócrata y con los que tendrán que lidiar las bolsas a medio plazo.

El más inminente es la financiación del Ejecutivo, que vence el 11 de diciembre. Se espera que los partidos no lleguen a un consenso y este punto se extienda hasta principios de 2027.

A más largo plazo, se espera que en el ecuador del próximo año ambos lados tengan que llegar a un acuerdo para renovar el techo de gasto, puesto que la deuda pública tocará el umbral de los 41,1 billones de dólares.

En el déficit y en el mercado de bonos estará puesta la atención de los inversores. En este sentido, su rentabilidad también ha dado una tregua tras los comicios, aunque desde Julius Baer advierten de que el efecto de las midterms será más limitado y temporal en este mercado.