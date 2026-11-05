La euforia tras las 'midterms' dura poco en Wall Street: los inversores huyen de la IA y el Nasdaq se hunde un 5,5%

Podría moderarse si vuelven flujos comprador hacia tech o datos económicos y ganancias corporativas tranquilizan al mercado; podría agravarse si persisten ventas en sectores de IA o si hay sorpresas macroeconómicas que aumenten el riesgo.

¿Qué factores podrían moderar o agravar la corrección en el Nasdaq en los próximos días?

La secuencia fue: resultado electoral que generó optimismo, fuertes compras en valores tecnológicos y luego toma de beneficios y revalorización de riesgos ligados a la IA, lo que provocó ventas rápidas y caída de índices.

¿Cómo hemos llegado hasta esta situación de fuerte caída después de las midterms?

Los mayores afectados son los inversores en empresas tecnológicas y en compañías vinculadas a inteligencia artificial, incluidos fondos indexados y gestores con sobrepeso en el sector tech.

¿Quiénes son los principales afectados por el hundimiento del Nasdaq del 5,5%?

Ya ha ocurrido una caída marcada: el Nasdaq perdió alrededor de cinco puntos y medio, el S&P 500 retrocedió cerca de cuatro puntos y el Dow Jones cayó algo más de dos puntos y medio.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la caída para los principales índices de Wall Street?

La euforia inicial ligada a los resultados de las midterms se desinfló porque los inversores rotaron fuera de títulos tecnológicos y tomaron beneficios; el temor a una revalorización excesiva de las empresas ligadas a la inteligencia artificial aceleró las ventas.

¿Por qué se desinfló la euforia en Wall Street tras las midterms y qué papel tuvo la IA en esa corrección?

El resto de indicadores de la Bolsa de Nueva York sufren abultadas pérdidas, con retrocesos del 3,72% en el S&P 500 y del 2,47% en el Dow Jones.

El sector tecnológico es el más afectado por la huida de los inversores de la inteligencia artificial, provocando un desplome del 5,5% en el Nasdaq.

La euforia inicial en Wall Street tras las elecciones 'midterms' en EE.UU. se ha desvanecido rápidamente con notables caídas en los principales índices.

La euforia de los inversores tras la oleada demócrata en las elecciones legislativas de EEUU, las midterms, se acaba. Los principales índices de Wall Street registraban sólidas caídas apenas hora y media después del toque de campana en el parqué neoyorquino.

El Nasdaq, el principal selectivo tecnológico, es el que más sufría el golpe. El índice se hundía más de un 5,5%.

Las otras dos principales referencias de la Bolsa de Nueva York tampoco escapaban a las pérdidas. El Dow Jones caía un 2,47% y el S&P 500 se desplomaba un 3,72%.