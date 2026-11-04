Solaria busca neutralizar su sesgo bajista con el asalto a la resistencia dinámica de los 16,24 euros

Superada esa resistencia con cierres confirmatorios, el análisis establece un primer objetivo en 17,18 euros y un objetivo de medio plazo en 18,78 euros.

Desde cerca de 6 euros en abril de 2025 el valor desarrolló mínimos y máximos crecientes hasta 25,80 euros; luego se formó un techo y un correctivo que hizo perder soportes como 21 y 19 euros hasta mínimos anuales en torno a 13,62 euros.

¿Cómo ha sido la evolución de Solaria desde los mínimos de abril de 2025 hasta los 25,80 euros y qué ocurrió después?

La directriz bajista pasa por 15,75 euros y la zona de control 15,80–16,22 actúa como soporte; un cierre por debajo de 15,80 invalidaría el rebote técnico y justificaría la protección con stop-loss.

¿Qué riesgos y niveles técnicos explican la recomendación de colocar el stop-loss por debajo de 15,80 euros?

Significa que el precio se está aproximando a la media móvil de 50 sesiones, una resistencia técnica clave; su superación con cierres sostenidos validaría un cambio desde sesgo bajista a neutral-alcista.

La victoria demócrata reduce el riesgo de recorte de incentivos y subsidios a las energías limpias en EE. UU., lo que alivia el riesgo regulatorio y atrae inversión institucional hacia ETFs del sector, impulsando a las renovables europeas como Solaria.

¿Por qué suben las acciones de Solaria tras la victoria demócrata en las legislativas de EE. UU.?

El análisis técnico señala un primer objetivo alcista en los 17,18 euros por acción si se confirma la superación de resistencias, situando el stop-loss por debajo de los 15,80 euros.

La empresa busca superar la resistencia de la media móvil de 50 sesiones, ubicada en los 16,24 euros, para neutralizar su tendencia bajista.

Las acciones de Solaria suben impulsadas por la reducción del riesgo regulatorio en EE. UU. tras el resultado de las elecciones legislativas.

La victoria demócrata en las legislativas de EEUU ha provocado una cierta sacudida en las bolsas internacionales, aunque el desplome nocturno superior al 1,5 % en los futuros estadounidenses se moderó antes del arranque europeo.

El Ibex 35, que no logró consolidar el rebote en la sesión previa, cotizará la reacción a estas caídas de los índices estadounidenses. Si observamos su tabla de cotizadas, destaca el comportamiento de las acciones de Solaria, que suben con fuerza.

El repunte de la compañía fotovoltaica tras el proceso electoral responde directamente al alivio del riesgo regulatorio. Un revés del bloque conservador reduce las posibilidades de que se recorten los incentivos y subsidios a las energías limpias en la mayor economía del mundo.

A su vez, la expectativa de estabilidad institucional consolida la apuesta del mercado por un marco de fuerte apoyo público y presupuestario a la descarbonización.

Aunque Solaria opera principalmente en Europa, los mercados cotizan el sector de forma global a través de grandes fondos cotizados (ETFs). La perspectiva de un entorno estadounidense favorable atrae inversión institucional a estos vehículos, impulsando en cadena a los líderes renovables del continente y obligando a los inversores bajistas a recomprar acciones con rapidez para cubrir sus posiciones.

Si analizamos el gráfico bajo el prisma técnico, el valor presenta un patrón de alta volatilidad. En una perspectiva de medio y largo plazo, y tomando como referencia el movimiento iniciado desde la zona de los 6 euros en abril de 2025, el valor desarrolló una impecable secuencia de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar la zona de los 25,80 euros por título, máximos del ejercicio registrados el pasado mes de abril.

En dichos niveles se configuró un techo de mercado a corto plazo que dio paso a un potente movimiento correctivo. Durante esta fase, el valor dibujó una estructura de máximos y mínimos relativos decrecientes, perdiendo soportes relevantes como los 21 y los 19 euros, hasta marcar unos mínimos anuales en el entorno de los 13,62 euros.

Así, el castigo acumulado de los títulos de Solaria superó el 47 % de su capitalización bursátil, dando paso posteriormente a una etapa de estabilización.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

En relación a este rebote técnico, destaca la aparición de un hueco alcista con origen en los 14,20 euros por título, catalizador que ha propulsado al precio a tantear la importante zona de control comprendida entre los 15,80 y los 16,22 euros.

Paralelamente, la potente reacción desde los mínimos anuales conduce a la cotizada a tantear la media móvil de 50 sesiones, situada sobre los 16,24 euros. Si bien la cotización permanece todavía por debajo de las referencias de medio y largo plazo, el aspecto técnico comienza a mostrar síntomas evidentes de mejora.

Estas medias móviles de mayor plazo continúan reflejando la inercia bajista de los seis meses precedentes, actuando como resistencias distantes que recuerdan que la tendencia de fondo exige una confirmación estructural más fuerte.

Por su parte, el índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en zona neutral, reflejando una fase de indecisión en gráfico diario donde la pugna entre compradores y vendedores se mantiene equilibrada, aunque con un sesgo ligeramente favorable hacia la recuperación tras el último tramo a la baja.

Bajo este escenario, la compañía está resolviendo al alza la directriz bajista extendida desde los máximos anuales —que discurre por la zona de los 15,75 euros— y presiona directamente la media móvil de los 16,24 euros.

La superación consistente de esta última referencia, confirmada mediante dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, validaría un viraje desde el sesgo bajista hacia una estructura de carácter neutral-alcista.

Dicha señal habilitaría una pauta de entrada para introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 17,18 euros por acción y un nuevo objetivo, de carácter más ambicioso y horizonte de medio plazo, situado en los 18,78 euros.

En el plano de la gestión del riesgo, la orden de protección o stop-loss debería situarse, de cumplirse las condiciones de activación de esta estrategia operativa, por debajo de la zona de los 15,80 euros en base a cierres.