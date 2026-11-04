Las bolsas reaccionan al alza tras arrasar los demócratas en las 'midterms': El Ibex sube un 1% y recupera los 19.000 puntos

Además de la contienda electoral, los inversores vigilaban la evolución de la guerra en Irán y los precios del petróleo, que seguían ejerciendo presión sobre la renta variable y la inflación esperada.

¿Qué otros factores, además del resultado electoral, están moviendo a los inversores este día?

La victoria podría traducirse en mayor impulso regulatorio sobre la IA, lo que paradójicamente podría frenar inversión e impulso en empresas del sector mientras se desarrollan normas y supervisión.

El argumento se basa en que un Congreso dividido dificultará acuerdos para aumentar gasto o reducir impuestos, limitando así el crecimiento del déficit y la necesidad de financiación adicional a corto plazo.

¿Qué hay detrás del argumento de que el control demócrata es "positivo para las finanzas públicas"?

Ya ocurrido: el Ibex reaccionó al alza y recuperó los 19.000 puntos; posible: la menor probabilidad de medidas fiscales expansivas en EE. UU. puede sostener la renta variable europea, pero la regulación sobre sectores concretos podría limitar el impulso.

Porque la confirmación del control demócrata de ambas cámaras reduce la incertidumbre política y alimenta la expectativa de menos presión fiscal o gasto adicional en el corto plazo, lo que favorece a los activos de riesgo en Europa.

¿Por qué han subido las bolsas europeas tras la victoria demócrata en las midterms?

Los analistas advierten de que la contundente victoria demócrata podría derivar en regulaciones que resten impulso a sectores clave como el de la inteligencia artificial.

Donald Trump ha aceptado la derrota del Partido Republicano, disipando las dudas del mercado sobre una posible disputa de los resultados electorales.

Los demócratas han arrebatado el control de la Cámara de Representantes y el Senado a los republicanos, lo que frena el gasto público e impulsa el entusiasmo de los inversores.

Las bolsas europeas reaccionan con subidas a la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en EEUU, con el Ibex 35 ganando hasta un 1,5% y recuperando los 19.000 puntos.

Las bolsas empiezan a reaccionar al resultado de las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU, las midterms. Los demócratas han arrasado en unos comicios que les han devuelto el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Bajo este contexto y una vez despejadas las dudas que rodeaban a la cita con las urnas, los principales índices europeos amanecían teñidos de verde y mostraban una respuesta más sólida que Wall Street. Los futuros del parqué neoyorquino anticipaban una sesión marcada por la indecisión.

En el Viejo Continente la reacción no se hacía esperar. Tampoco en el terreno nacional.

El Ibex 35 se decantaba por las subidas tras el toque de campana y llegaba a repuntar hasta un 1,5%. La subida le hacía avanzar hasta los 19.083,97 puntos en los primeros compases de la sesión y lograba recuperar la cota de los 19.000 enteros.

El entusiasmo se extendía en las principales plazas europeas. Así, el FTSE Mib italiano avanzaba un 1,23%; el Cac francés, un 0,43%, el Dax alemán, un 0,38% y el FTSE 100 británico -el más rezagado-, un 0,1%.

Al otro lado del charco, y en plena resaca electoral, los futuros dibujaban una sesión en la que las dudas apuntan a ser las protagonistas. Las principales referencias de Wall Street iban en verde tras cambiar su tendencia tras el inicio de la sesión europea.

Los del Dow Jones -los únicos que anticipan avances antes del toque de campana en Europa- subían un 0,5% tras arrancar la sesión en el Viejo Continente. Los del S&P 500 se giraban al verde y anticipaban subidas en torno al 0,24%. También los del Nasdaq cambiaban de signo y avanzaban un 0,24%.

Lo cierto es que el castigo de los estadounidenses a Donald Trump ha hecho perder a los republicanos algunos de sus principales bastiones. La oleada azul ha llegado a Kansas, Texas o Carolina del Sur.

El resultado de los comicios deja ahora un país relativamente bloqueado. Y en este punto se podría basar la reacción alcista de los inversores.

Como apunta Sebastian Paris Horvitz, director de análisis de LBP AM, el control demócrata de ambas cámaras es positivo para las finanzas públicas porque el enfrentamiento entre ambos bloques limitará el gasto público. Esto promete ser un respiro para un país cuya deuda superó los 40 billones de dólares en agosto por primera vez.

Sin embargo, los ánimos también tienen sus límites. El analista señala que la victoria contundente de los demócratas "podría restar impulso a algunos sectores importantes, como el de la IA". El motivo es que el partido intentaría introducir regulaciones en este ámbito.

Con todo, uno de los escenarios que más perturbaba al mercado era que la Administración Trump cuestionase los resultados de las urnas. El presidente de EEUU ha aceptado la derrota y ha achacado la misma a que él "no aparecía en la papeleta electoral". "Pensé que lo harían mejor", ha transmitido el mandatario estadounidense a Fox News.

Más allá del resultado electoral, los inversores siguen pendientes del incesante catalizador de los mercados: la evolución de la guerra en Irán y, en consecuencia, los precios del petróleo.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, subía ligeramente este miércoles. La materia prima energética avanzaba un 0,29%, hasta cotizar en los 103 dólares por barril.

Misma reacción tenía el West Texas Intermediate. El crudo de Texas subía un leve 0,28% y cotizaba en los 96 dólares por barril.