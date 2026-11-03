Una victoria demócrata en las 'midterms' no pondrá en jaque a Wall Street pero sí aumentará la volatilidad a corto plazo

Deben priorizar horizonte y diversificación, evitar reacciones por movimientos cortos y vigilar la evolución de bonos y negociaciones sobre el techo de deuda que pueden provocar picos temporales de riesgo.

La sociedad XTB y Tikehau Capital consideran que el S&P 500 dependerá más de la evolución de beneficios corporativos y del desempeño de empresas ligadas a la inteligencia artificial que del resultado electoral.

¿Quiénes son los agentes que ven las midterms como menos relevantes para el largo plazo del S&P 500 y por qué?

Porque la deuda supera pronto el límite legal fijado y la negociación para elevar o reconfigurar el techo de gasto en 2027 creará riesgo de impasse que afecte a bonos y renta variable.

¿Por qué la deuda de EEUU y el techo de gasto elevan la volatilidad del mercado tras las midterms?

Ya ocurrido: los mercados descuentan mayor estabilidad regulatoria y fiscal a largo plazo. Posible: aumentará la volatilidad a corto plazo por negociaciones sobre el techo de deuda y la determinación de la política fiscal.

¿Qué consecuencias ya ha tenido y qué consecuencias podría tener para los mercados que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes?

Porque un Congreso controlado por los demócratas reduce la probabilidad de reformas fiscales bruscas impulsadas por la Casa Blanca, lo que da a los inversores un marco regulatorio y fiscal más predecible.

¿Por qué dicen los analistas de Julius Baer que una victoria demócrata en la Cámara no supondría un shock permanente para Wall Street?

A pesar de las elecciones, el comportamiento futuro de Wall Street dependerá en gran medida de los beneficios empresariales y el desarrollo de la IA.

A corto plazo, la negociación del techo de deuda en un Congreso bloqueado se perfila como el principal factor de volatilidad para los mercados.

Un Gobierno dividido en EEUU suele beneficiar a las bolsas al frenar reformas fiscales drásticas y ofrecer mayor estabilidad regulatoria a largo plazo.

Las encuestas de las 'midterms' dan como favorita a la oposición demócrata para recuperar el control de la Cámara de Representantes.

La cita con las urnas en EEUU está al caer. Este martes los estadounidenses eligen la composición completa de la Cámara de Representantes y un tercio de los sillones del Senado.

Lo hacen en las conocidas como midterms, las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos. Donald Trump seguirá siendo el presidente de Estados Unidos sea cual sea el resultado de los comicios, pero lo que se decida en las urnas será clave para los dos años que les restan a su mandato.

En este punto, las bolsas también han señalado la fecha en el calendario, aunque la realidad es que -y por lo que apuntan los sondeos- el resultado no tendrá grandes efectos en su rendimiento a largo plazo.

Las encuestas dibujan un escenario favorable para la oposición demócrata, al menos para volver a hacerse con el control de la Cámara de Representantes. Los republicanos cuentan en estos momentos con una mayoría muy ajustada y sólo tienen cinco escaños más.

Los pronósticos están más ajustados en lo que respecta al futuro de la Cámara Alta. Aunque los demócratas también lideran en las encuestas, caben más posibilidades de que no logren recuperar el Senado.

Con todo, lo más probable a estas alturas es que los comicios dibujen un entorno en el que el bloqueo sea el gran protagonista. En este sentido, los analistas de Julius Baer señalan que un Congreso controlado por los demócratas frenará grandes reformas fiscales o de carácter partidista impulsadas por el Ejecutivo de Trump.

Esto, a su vez, beneficia a las bolsas en tanto que "disminuye drásticamente" la probabilidad de cambios bruscos e imprevistos. También en asuntos como impuestos a las empresas, gasto público o regulaciones sectoriales.

Bajo este contexto, los inversores tendrán un marco regulatorio y fiscal más estable y predecible. Es decir, ganarán estabilidad en el largo plazo.

Además, los pronósticos se alinean con la experiencia de las bolsas en estas situaciones. Desde Julius Baer explican que un gobierno dividido es históricamente favorable y constructivo para los activos de riesgo, y en ellos incluye a las bolsas y a la renta fija.

La visión coincide con el análisis de la sociedad de inversión Tikehau Capital. Su director de mercados de capitales apunta a que las elecciones no han sido necesariamente puntos de inflexión para determinar el comportamiento del mercado a largo plazo. Pero en los pronósticos con un horizonte más cercano sí que podrían ser determinantes los comicios.

En este punto, la deuda de EEUU pasa a ser protagonista. ¿Por qué? Porque después de alcanzar el pasado agosto los 40 billones de dólares se estima que el importe máximo de endeudamiento -fijado actualmente en los 41,1 billones- se sobrepase a más tardar a mediados del próximo verano.

En este sentido, y bajo la previsión de que los demócratas se hagan con el control de la Cámara de Representantes, desde Julius Baer advierten del enfrentamiento que puede causar la negociación por establecer un nuevo techo de gasto en 2027.

Este es el principal factor que determinará la volatilidad de los mercados en los meses previos a la resolución, tanto en el de deuda como -por su influencia- en el de renta variable.

Con todo, desde XTB se muestran optimistas con la bolsa americana con independencia de quién gane las elecciones de medio mandato. Así, explican que el futuro del S&P 500 pasará por otros factores como la evolución de los beneficios o el desempeño que tengan las compañías ligadas a la IA.