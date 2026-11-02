El Ibex castiga a la banca tras los resultados del tercer trimestre pese a aumentar su beneficio un 11% más respecto a 2025

De media, los bancos españoles aumentaron su beneficio un 10,77% en los nueve primeros meses de 2026 respecto a 2025.

¿Cómo ha evolucionado el beneficio medio del sector bancario español en los nueve primeros meses de 2026?

CaixaBank y Unicaja cerraron en verde tras sus resultados hasta septiembre, aunque con subidas limitadas; ambas fueron las últimas en publicar sus cuentas.

Analistas señalan que la caída responde a expectativas incumplidas y a preocupaciones macroeconómicas, especialmente sobre el impacto de las subidas de tipos en la demanda de crédito, aunque el deterioro de la demanda no se ha verificado plenamente.

¿Por qué ha ocurrido esta venta pese a que la mayoría de bancos aumentó su beneficio respecto a 2025?

La reacción negativa a las cuentas ha lastrado al Ibex 35 porque la banca representa alrededor del cuarenta por ciento del índice, contribuyendo a que el selectivo cierre dos semanas consecutivas en rojo.

¿Qué consecuencias ha tenido la presentación de resultados bancarios en el Ibex 35?

Los inversores penalizaron a Bankinter porque sus cuentas quedaron por debajo de las expectativas del mercado pese a un beneficio neto de 901 millones en nueve meses, lo que provocó una caída del 7,56% el día de la presentación.

¿Por qué han caído las acciones de Bankinter tras presentar sus resultados del tercer trimestre?

Analistas atribuyen este frenazo bursátil al temor sobre un deterioro en la demanda de crédito por los tipos de interés y a un ritmo de crecimiento menor comparado con ejercicios anteriores.

CaixaBank y Unicaja fueron las únicas entidades que lograron cerrar en positivo tras comunicar sus balances, aunque con subidas muy moderadas del 0,22% y 0,32% respectivamente.

Bankinter lideró los retrocesos al ceder un 7,56% tras sus cuentas, mientras que Santander y BBVA también sufrieron fuertes castigos por no cumplir con las altas expectativas del mercado.

Cuatro de los seis bancos del Ibex 35 sufrieron caídas bursátiles tras presentar sus resultados del tercer trimestre, a pesar de incrementar sus ganancias un 10,77% de media.

Al Ibex 35 no le han caído precisamente bien los resultados del tercer trimestre del sector bancario. De las seis entidades que se integran dentro del selectivo, cuatro han cerrado en negativo la sesión consecutiva a la presentación de sus cuentas hasta septiembre.

Lo han hecho a pesar de que casi la totalidad de los bancos españoles ha incrementado su beneficio en los nueve primeros meses del año respecto a 2025. De hecho, las entidades han incrementado sus ganancias, de media, un 10,77% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sólo Banco Sabadell se ha salido de esta tendencia, aunque apenas ha reducido su beneficio neto atribuido un 1% respecto a 2025.

El golpe bursátil tampoco ha sido igual para todas ellas. Si se tiene en cuenta la reacción más inmediata del parqué, es decir, la sesión contigua a la presentación de los balances, el golpe más duro se lo ha llevado Bankinter.

Las acciones de la entidad naranja -que también fue la primera en confesarse ante los inversores dentro de su sector- cayeron un 7,56% el pasado 22 octubre, fecha en la que el banco publicó sus cuentas.

A los inversores no les convencieron las cifras del banco, todo a pesar de que Bankinter se anotó un beneficio neto de 901 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

Con todo, el banco tampoco ha conseguido paliar el golpe en bolsa. Desde la presentación de sus cuentas acumula un retroceso del 8,24%.

La segunda compañía del sector bancario del selectivo español que más sufrió tras publicar sus resultados fue BBVA. Los títulos de la entidad cayeron un 2,08% en la sesión del pasado 28 de octubre.

El banco no estuvo a la altura de las expectativas del mercado pese a firmar un beneficio de 9.066 millones de euros entre enero y septiembre de 2026. Dicha cifra es un 13,6% mayor que la anotada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Tampoco BBVA ha logrado revertir la tendencia bajista. La entidad ha caído un 4,3% desde que hizo públicos sus resultados del tercer trimestre.

Santander es otro de los valores cuyo beneficio no ha caído bien dentro del Ibex 35. Las acciones de la compañía retrocedieron un 5,59% en la jornada en la que presentó sus cuentas y, lejos de cambiar el rumbo, acumula un retroceso del 10,2% desde dicha sesión.

El aumentar sus ganancias un 20% -respecto a 2025- en los nueve primeros meses del año no le bastó a los inversores. La entidad firmó un beneficio atribuido de 12.405 millones de euros hasta septiembre.

Algo menos sufrió Sabadell tras rendir cuentas frente al mercado. Sus títulos cerraron en rojo en la sesión en la que publicó sus resultados del tercer trimestre, pero limitaron la caída al 0,23%.

Sin embargo, también ha seguido el rumbo de sus compañeras de sector y ha agrandado la caída. La entidad acumula un descenso del 1,27% desde dicha sesión. Es la única que redujo su beneficio en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque apenas lo hizo en un 1% y se anotó un beneficio neto de 1.376 millones.

CaixaBank y Unicaja son las únicas que han logrado cerrar en verde tras publicar sus resultados hasta septiembre, aunque la subida ha sido más que limitada. También han sido las últimas en confesarse ante los inversores.

Los títulos de la entidad catalana avanzaron un 0,22% en la sesión del pasado viernes. Lo hicieron después de que CaixaBank hiciese público que se había anotado un beneficio neto de 4.690 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, Unicaja subió un 0,32% en la última jornada bursátil de octubre. Sus títulos resistieron después de conocerse que su beneficio hasta septiembre subió un 8% respecto a 2025, hasta los 543 millones de euros.

Con todo, la mala recepción de las penúltimas cuentas del año de la banca ha lastrado al rendimiento del Ibex 35 por el peso de este sector dentro del selectivo. Los bancos representan en torno al 40% del volumen del índice y este se ha anotado dos semanas consecutivas en rojo.

Pero, ¿por qué los inversores han frenado su entusiasmo con el sector pese a que la banca sigue aumentando su beneficio? Los analistas de XTB exponen que la causa es multifactorial y en ella el contexto juega un papel bastante importante.

Las razones

"La banca española estaba en el punto de mira de los inversores porque hay un relato bastante fuerte sobre que las subidas de tipos de interés pueden deteriorar la demanda de crédito", señalan desde el bróker de inversión.

Sin embargo, al mismo tiempo, sustentan que estos miedos están "sobreponderados" y que no se ha visto realmente tal deterioro de la demanda de crédito. En este punto ponen el foco directo en los resultados.

Desde XTB explican que, aunque los bancos, en general, han cumplido, "hay muchas entidades que se han quedado por debajo de lo que se esperaba".

Hay, además, otro catalizador: las expectativas. Los analistas explican que venimos de años donde la industria bancaria española ha repuntado con mucha fuerza en bolsa y "ahora nos encontramos en una situación donde el crecimiento a nivel general no es tan elevado como los años anteriores".