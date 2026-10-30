Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de los 19.000 puntos

La caída presiona los mínimos de la pauta técnica, por eso el analista prioriza valores con señales de fortaleza (Inditex, Iberdrola, Puig) y condiciona nuevas compras como Enagás a confirmaciones por cierre.

¿Cómo influye la caída del Ibex por debajo de 19.000 puntos en la selección de valores de su "panel de control"?

Dice que exigir cierres diarios reduce señales falsas intradía pero puede provocar ejecuciones por gaps fuera de sesiones; para el particular significa menos ruido intradía pero riesgo de salir en huecos de apertura.

El analista abrió posición en 19,33 euros tras señales técnicas previas y mantiene un stop de protección en 18,62 euros para limitar pérdidas por debajo de la entrada.

Ya ocurrido: no se ha activado la señal de compra y la entrada queda aplazada; posible: si sigue sin cerrar por encima, la compañía permanecerá fuera del radar técnico del analista y la oportunidad de entrada podría retrasarse.

Porque el cierre reciente muestra fortaleza técnica que confirma la entrada y sitúa el nivel de riesgo gestionable con un stop por cierres en 55,50 euros.

Enagás se encuentra en el radar de inversión, valorando una entrada si la cotización logra cerrar por encima de la resistencia de los 17,65 euros.

Seguimiento de posiciones en cartera: Inditex mantiene stop loss en 55,50 euros, Iberdrola en 21,40 euros y Puig Brands sitúa su nivel de protección en los 18,62 euros.

El Ibex 35 cerró con una caída del 0,14% hasta los 18.857,6 puntos, manteniendo como soporte clave a no perder la media móvil de largo plazo en los 18.673 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una caída del 0,14% hasta los 18.857,6 puntos aunque el testeo y posterior rebote ante la media móvil de largo plazo que pasa hoy por los 18.673 puntos nos genera el soporte clave a no perder.

En Wall Street tuvimos una sesión de caídas generalizadas de las que únicamente pudo escapar de ellas el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,28 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 55,50 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,10 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 21,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 18,90 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Enagás: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que cierra por encima de los 17,65 euros, colocando un stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.