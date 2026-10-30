El Ibex 35 firma su segundo mes consecutivo en negativo y despide octubre por debajo de los 18.700 tras caer un 4%

Ya se refleja en el coste de la vida: un IPC cercano al 4,9% indica que los precios se mantienen elevados y la subida del petróleo encarece energía y transporte, reduciendo poder adquisitivo de hogares. A futuro, persistencia de altos precios implica mayor presión sobre salarios y consumo.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que el IPC español siga en torno al 4,9% mientras sube el petróleo?

La Fed y el BCE decidieron pausar nuevas subidas de tipos, una decisión ya descontada por el mercado, pero la combinación de incertidumbre sobre inflación y la pausa política generó cautela, limitando el apetito por riesgo y contribuyendo a las caídas del Ibex.

El desplome de Intel y la entrada en pérdidas reavivaron dudas sobre el sector tecnológico y hundieron el Nasdaq, lo que contagió a los mercados europeos y añadió presión bajista al Ibex durante la sesión.

¿Cómo ha afectado la debacle de Intel en Wall Street al comportamiento del Ibex esta semana?

Ya se ha producido un impacto negativo: las compañías españolas con exposición a Brasil sufrieron ventas y el Bovespa se hundió, lo que arrastró a valores como Telefónica y Santander en la apertura de la semana. A medio plazo podría aumentar la volatilidad sobre sus resultados y valoración por riesgo país.

¿Qué consecuencias tiene la victoria de Lula en Brasil para las empresas del Ibex, como Telefónica y Santander?

El Ibex cerró por debajo de 18.700 por la combinación de factores: la fuerte corrección semanal, la oleada de resultados corporativos débiles y el impacto internacional de la caída de valores tecnológicos en Wall Street. Además, la subida del petróleo y la incertidumbre por bancos centrales condicionaron la confianza inversora.

¿Por qué ha cerrado el Ibex 35 octubre por debajo de los 18.700 tras caer un 4%?

El precio del crudo mantiene su tendencia al alza por cuarta semana consecutiva, con el barril de Brent cotizando por encima de los 117 dólares.

Tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco Central Europeo optan por congelar las tasas de interés en sus penúltimas reuniones del año.

Los parqués internacionales sufren fuertes caídas contagiados por Wall Street, lastrado por las dudas en el sector tecnológico y la entrada en pérdidas de Intel.

El Ibex 35 registra un retroceso del 3,98% en octubre, firmando su segundo mes consecutivo en negativo y situándose en los 18.652,9 puntos.

El Ibex 35 no logra remontar. El selectivo español ha firmado su segundo mes consecutivo en negativo tras caer un 3,98%. Es el peor balance mensual para el índice nacional desde la fuerte caída de marzo -del 7,14%- coincidente con el primer mes de guerra en Irán y segundo más abultado en lo que va de 2026.

La última semana bursátil de octubre tampoco ha sido mejor para la Bolsa de Madrid. El selectivo nacional ha acumulado un retroceso del 1,77% en las últimas cinco sesiones, lo que le hace anotarse su segunda semana consecutiva en rojo.

Lo cierto es que la semana ha estado cargada de catalizadores que han lastrado el índice español. El lunes el Ibex sufría la debacle de la Bolsa de Brasil tras la -inesperada- victoria de Lula en las elecciones presidenciales y a ello se le sucedía una oleada de resultados que tampoco han terminado de recibir bien los inversores españoles.

A ambos factores hay que sumarles las citas con los bancos centrales, los otros protagonistas de la semana.

Con todo, el Ibex 35 tampoco ha podido llegar en verde al fin de semana. El selectivo ha retrocedido un 1,09% en la jornada de este viernes y ha cerrado en los 18.652,9 puntos, mínimos desde junio.

Repsol ha liderado la tabla de valores en esta última jornada de octubre. Sus títulos han subido un 4,49% al calor de la subida de los precios del petróleo.

En el polo opuesto se ha situado Acerinox, que ha caído un 5,47% en la sesión relativa a la presentación de sus resultados.

Europa y Wall Street

Los números rojos del selectivo español no han sido una excepción en el Viejo Continente. Las caídas también eran las protagonistas en los principales parqués de bolsa europeos, que han sufrido este viernes el resurgir de las dudas por la IA tras los decepcionantes resultados de algunas de las grandes tecnológicas de Wall Street.

Así, el FTSE Mib italiano ha caído un 1,04% y el Dax alemán, un 0,85%. El Cac francés y el FTSE 100 británico han cerrado prácticamente planos, aunque no han logrado escapar del terreno negativo.

Parte de este mal rendimiento tenía su origen al otro lado del charco, donde también han iniciado la sesión en negativo. Wall Street se teñía de rojo tras el toque de campana lastrado por la decepción de los inversores después de conocer los resultados de algunos de los grandes valores asociados a la IA.

De hecho, el Nasdaq, el selectivo más tecnológico entre las principales referencias del parqué neoyorquino, se dejaba más de un 2,5% al cierre europeo. Dentro de él, todas las miradas se dirigían a un valor concreto: Intel.

Dudas por la IA

Los títulos de la compañía llegaban a caer hasta un 30% después de que la misma haya anunciado que entra en pérdidas en sus resultados del tercer trimestre. Intel ha acumulado unas pérdidas netas de 11.609 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, que chocan con el beneficio de 359 millones que se anotó en el mismo periodo del año anterior.

Con todo, los otros dos principales índices también caían. El Dow Jones cedía un 0,72% y el S&P 500 se dejaba un 1,56%.

La semana

Este ha sido el último detonante de una semana cargada de referencias y sucesos que han marcado el rendimiento en los parqués de bolsa.

El Ibex arrancaba el lunes haciendo frente al desencanto de los inversores por los valores españoles más expuestos a la economía brasileña después de que Lula da Silva ganara las elecciones presidenciales del país tras una sorprendente remontada. El parqué brasileño también sufría tras el resultado y el Bovespa -el principal índice de la Bolsa de Brasil- se hundió un 28% en dicha sesión.

A este inicio le prosiguió una oleada de resultados empresariales que tampoco ha terminado de sentarle bien al principal selectivo español. Más de la mitad de las compañías del Ibex han rendido ya cuentas ante el mercado.

Esta semana ha sido el turno de Banco Santander, Endesa, Redeia, Aena, Ferrovial, BBVA, Banco Sabadell, Naturgy, Indra, Repsol, CaixaBank, Unicaja, Acerinox y Fluidra. Así, los dos sectores con más peso dentro del selectivo -el bancario y el energético- ya se han confesado ante los inversores.

Bancos centrales

Unos inversores que esta semana también han prestado especial atención a los bancos centrales. La Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) han afrontado sus penúltimas reuniones del año y ambas han tomado la misma decisión: mantener intacto el precio del dinero, tal y como descontaba el mercado.

La Fed tomaba su decisión sobre política monetaria el miércoles. La institución presidida por Kevin Warsh optaba por congelar los tipos de interés en el rango de entre el 3,7% y el 4% tras subirlos 25 puntos básicos -por primera vez desde 2023- en su anterior encuentro, el de septiembre. El guardián del dólar tomaba la decisión a seis días de las elecciones legislativas de medio mandato, las midterms.

Por su parte, el BCE anunciaba que pausaba las subidas en los tipos de interés una vez que la Fed ya había tomado su decisión. La institución monetaria comunicaba su decisión poco después de que su presidenta, Christine Lagarde, anunciase que dejaría su cargo al frente del banco central el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato.

Con todo, los bancos centrales tendrán que seguir enfrentándose a su principal desafío en estos momentos, el repunte inflacionario provocado por la guerra en Irán. En este sentido, este viernes el INE publicaba que el IPC español se ha mantenido en octubre al 4,9% según el dato adelantado.

Las perspectivas de que se modere el encarecimiento de la vida no son favorables. Los precios del petróleo siguen repuntando sin pronósticos de que el fin de la guerra en Irán esté cerca.

Así, el Brent, el petróleo de referencia en Europa, suma esta semana un nuevo balance al alza, y ya van cuatro consecutivos. En las últimas cinco sesiones ha avanzado un 1,8% y ya cotiza por encima de los 117 dólares por barril. Su tope desde que empezó el conflicto en Oriente Próximo son los 126 dólares.

Tampoco el West Texas Intermediate (WTI), el petróleo estadounidense, da tregua. El crudo de Texas acumula una subida del 1% en lo que va de semana -y ya van cuatro al alza- y cotiza al filo de los 105 dólares por barril, máximos desde mayo.