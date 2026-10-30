Acerinox: la presión bajista reaparece tras sus resultados poniendo en riesgo los 16,40 euros

Bernardo Velázquez es el consejero delegado de Acerinox y ha valorado positivamente el comportamiento trimestral, afirmando que confirma la buena marcha de la compañía en un mercado exigente.

¿Quién es Bernardo Velázquez y qué ha dicho sobre estos resultados de Acerinox?

Solo ofrecería entrada clara si supera con consistencia la zona de 17,05 euros, que coincide con su media móvil de 100 sesiones; hasta entonces no hay señal fiable de reanudación alcista.

Deben vigilar los 16,20 euros como mínimo crítico; su perforación llevaría a profundizar la corrección, por lo que conviene colocar una orden de protección en ese nivel. El artículo recomienda no tolerar cierres diarios por debajo de 16,20.

La cuña y la pérdida del soporte en 17 euros señalan una fase de ajuste que aumenta la probabilidad de continuidad de la corrección a corto plazo. El análisis técnico del artículo describe la cuña como determinante de los próximos movimientos.

¿Qué significa para Acerinox que haya formado una figura en cuña y perdido el soporte de 17 euros?

Porque, aunque el beneficio creció un 2.144% y el EBITDA subió 46%, el mercado penaliza cualquier desviación y la recogida de beneficios por la debilidad de la demanda. Apoyo: El Español indica el fuerte salto de resultados y que los inversores se muestran más exigentes y salen ante traspiés.

¿Por qué las acciones de Acerinox caen pese a un beneficio neto de 162 millones en nueve meses?

El análisis técnico señala un soporte clave en los 16,20 euros, cuya pérdida profundizaría la corrección, mientras que la señal de compra exige superar los 17,05 euros.

Pese a los buenos resultados financieros, la presión bajista ha reaparecido y el título ha abierto con un hueco a la baja que pone en riesgo la zona de los 16,40 euros.

Acerinox aumentó su beneficio neto un 2.144% hasta los 162 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, con un EBITDA de 470 millones.

Las tecnológicas arrastran su segundo día consecutivo de pérdidas en los mercados. Los flojos resultados empresariales presentados recientemente están precipitando la salida de capitales del sector de la inteligencia artificial, derivando a su vez el flujo inversor hacia activos más defensivos, como la renta fija.

En el plano nacional, el Ibex 35 —que acumula un saldo semanal claramente negativo— afronta serias dificultades para poder cerrar el mes por encima de la cota psicológica de los 19.000 puntos. Analizando el comportamiento de los valores que componen el selectivo, destaca de manera especial la fuerte corrección que sufren las acciones de Acerinox tras la presentación de sus últimos resultados económicos.

A este respecto, Acerinox ha cerrado los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 162 millones de euros, lo que representa un espectacular incremento del 2.144% en comparación con los 7 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, el EBITDA acumulado de la compañía alcanzó los 470 millones de euros, experimentando un sólido crecimiento del 46% frente a 2025.

Esta importante y progresiva mejora en sus resultados financieros se ha producido en un contexto macroeconómico complejo y de demanda estancada. El consejero delegado (CEO) de la compañía, Bernardo Velázquez, ha valorado muy positivamente este comportamiento trimestral, destacando que reafirma la buena marcha de la empresa dentro de un mercado global sumamente exigente y desafiante.

Sin embargo, los inversores actuales se están volviendo cada vez más exigentes, de modo que cualquier pequeño traspiés o desviación en las métricas estimadas provoca de inmediato una recogida de beneficios o una carrera generalizada por deshacer posiciones en el valor.

Si analizamos el comportamiento de los títulos de Acerinox bajo el punto de vista técnico, se observa para el medio y largo plazo un valor claramente alcista.

Esto se refleja en una clara progresión de mínimos y máximos relativos crecientes que impulsó el precio de su cotización desde los mínimos del pasado mes de abril, situados cerca de los 7,75 euros, hasta marcar unos máximos históricos en formato intradía durante el pasado mes de agosto en los 18,57 euros.

A partir de esa zona de máximos, el valor encontró notables dificultades para seguir escalando posiciones, lo que ha derivado en una fase de ajuste. Este goteo a la baja ha llevado al precio de sus títulos a perder un importante soporte en los 17 euros —nivel en el que el valor intentó aferrarse y rebotar a finales de agosto, septiembre y octubre—.

Sin embargo, la presión bajista terminó por prevalecer, empujando al valor hacia la zona de los 16,30 euros a principios de este mismo mes de octubre.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

En dicha franja situada cerca de los 16,30 euros, el valor nos ha dibujado un soporte clave y contundente, así como una zona de control donde ha tratado de consolidar las caídas, mostrando ciertos síntomas de indecisión tras un tímido impulso de los alcistas por retomar el control de la situación.

Aun con todo, la presencia de la media móvil de 100 sesiones, combinada con la resistencia situada en los 17 euros, ha impedido que los compradores logren resolver al alza una figura de cuña que encontramos claramente perfilada en su gráfico de 3 meses en temporalidad diaria.

En cuanto a los indicadores técnicos, destaca un RSI en gráfico diario que ha estado oscilando en zona neutral, pero mostrando ligeras divergencias bajistas menores durante las pruebas a los niveles de resistencia. Este patrón evidencia una pérdida progresiva del momentum comprador a medida que la cotización se aproximaba a la parte alta del rango o zona de resistencia.

Retomando la evolución de Acerinox, en la sesión de hoy la compañía ha abierto con un hueco bajista de relevancia que acerca el precio de sus títulos de nuevo a su zona de control y al soporte intermedio de los 16,40 euros por acción.

Por consiguiente, aumentan de forma notable las probabilidades de que la fase correctiva del valor continúe en el muy corto plazo. Ante este escenario, será fundamental vigilar de cerca la zona de los 16,20 euros —los mínimos registrados durante este mes de octubre—, cuya perforación a la baja nos llevaría directamente a profundizar en el proceso correctivo que atraviesa la acerera en estos momentos.

Por lo tanto, si ya disponemos de títulos de Acerinox en cartera, la estrategia prudente pasa por no tolerar ningún cierre diario más allá de la zona de los 16,20 euros, nivel donde deberemos situar de manera estricta la correspondiente orden de protección para evitar una prolongación de la corrección.

Por el contrario, si no tenemos acciones en cartera en la actualidad, el valor solo ofrecerá una señal clara de entrada en cuanto logre superar con consistencia la zona de los 17,05 euros, cota que coincide exactamente con el paso de su media móvil de 100 periodos sesiones.

Así pues, y a pesar de que la estructura técnica de fondo siga siendo alcista, esta formación en cuña será la que determine los próximos movimientos del valor en el corto plazo.