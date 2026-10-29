Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Mantener stops por cierres obliga a esperar la confirmación diaria del precio, lo que reduce señales falsas intradía pero puede provocar ejecución a gaps de apertura si hay volatilidad fuera de sesión.

El criterio técnico exige un cierre por encima de 17,65 euros como confirmación de continuidad alcista; así se evita entrar en retrocesos y se fija un stop inicial en 17,43 euros para gestionar riesgo.

Puig Brands está incluida porque su seguimiento técnico mostró señales previas y actualmente cierra en 18,67 euros tras una entrada desde 19,33; el stop loss en 18,62 euros limita la pérdida por debajo de la entrada.

¿Cómo hemos llegado a que Puig Brands sea incluida en el panel y qué implica el stop loss señalado?

La caída presiona los mínimos dentro de la pauta de máximos y mínimos, pero las posiciones en Iberdrola siguen abiertas al haber entrado desde 21 euros; Enagás queda condicionada y solo se compraría si cierra por encima de 17,65 euros.

¿Qué consecuencias tiene la caída del Ibex 35 a 18.883,5 puntos para las posiciones recomendadas como Iberdrola o Enagás?

Inditex figura porque el analista ya mantiene una posición abierta desde 54,34 euros y el cierre reciente en 57,08 euros muestra fortaleza técnica que justifica mantenerla con un stop loss en 55,50 euros.

Enagás se sitúa en el radar de compra, condicionado a que logre cerrar por encima de la resistencia de los 17,65 euros.

Se mantiene la estrategia alcista dentro de Inditex con entrada en 54,34 euros e Iberdrola desde los 21 euros, situando los stops en 55,50 y 21,40 euros respectivamente.

El Ibex 35 cerró la sesión con una caída del 1,45% hasta los 18.883,5 puntos, mientras que Wall Street mostró un comportamiento mixto.

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una caída del 1,45% hasta los 18.883,5 puntos y con ello vuelve a presionar la zona de mínimos dentro de la pauta de máximos y mínimos de la que no puede escapar.

En Wall Street tuvimos una sesión mixta con subidas en el caso del Dow Jones y Russell y caídas en el S&P 500 y el Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 57,08 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 55,50 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,03 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 21,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 18,67 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Enagás: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que cierra por encima de los 17,65 euros, colocando un stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.