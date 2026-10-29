BBVA abre un contundente hueco bajista arriesgando su tendencia principal en los 21 euros

Para considerar un rebote fiable, el valor debería cerrar dos sesiones consecutivas o uno semanal por encima de 21,55 euros; entonces el primer objetivo técnico para reducir posiciones sería 22,45 euros, con una orden de protección que no supere el 2,5% desde la entrada.

El cierre de soportes en 24,20 y 23 euros, el test a la media móvil de 200 periodos en torno a 21 euros y el aumento de volumen durante la caída sugieren distribución por manos fuertes y riesgo de profundización del ajuste.

La caída del CET1 refleja la devolución de capital a accionistas dentro del rango operativo y no supone por sí misma un problema inmediato, pero reduce colchón de capital disponible frente a estrés y puede condicionar la política de dividendos y buybacks futuros.

¿Cómo impactan en el balance de BBVA la reducción del CET1 al 12,21% y la devolución de exceso de capital?

Si BBVA cierra por debajo de 21 euros en dos sesiones o en un cierre semanal, el análisis técnico anticipa un retroceso hacia 20 euros y la posible continuidad del ajuste, aumentando la probabilidad de pérdidas significativas para accionistas que no protejan posiciones.

El hueco bajista responde a que, aunque el beneficio fue récord, los inversores esperaban más y el valor ha fallado en superar la resistencia en 25 euros, lo que ha activado ventas y validado un giro correctivo desde máximos.

¿Por qué ha abierto BBVA un hueco bajista hoy pese a publicar un resultado récord de 9.066 millones hasta septiembre?

Los analistas recomiendan fijar un stop de protección si pierde los 21 euros, o esperar a superar los 21,55 euros para buscar un rebote hacia los 22,45 euros.

El valor acumula fuertes niveles de sobreventa y pone a prueba el soporte clave de los 21 euros, donde coinciden la media móvil de 200 periodos y su directriz alcista.

Pese a los resultados históricos, las acciones sufren un contundente hueco bajista en la apertura, perdiendo más de un 15% de su valor en el último mes.

BBVA logra un beneficio récord de 9.066 millones de euros hasta septiembre, un 13,6% más, superando sus objetivos de rentabilidad con un ROTE del 22%.

Las últimas cuentas corporativas han puesto en entredicho el ritmo de retorno de la inteligencia artificial, despertando dudas sobre si el ritmo actual de inversión logrará sostener los elevados precios de sus acciones. A este contexto de cautela se suma el comportamiento del petróleo, que registra una ligera corrección.

Por su parte, el Ibex 35, que en la sesión previa perdió la cota de los 19.000 puntos, centrará su atención en los resultados empresariales para tratar de recuperar este nivel psicológico. En este sentido, hoy se han dado a conocer las cuentas trimestrales de BBVA, cuyas acciones caen con fuerza en los primeros compases de la sesión.

La entidad ha alcanzado un resultado récord de 9.066 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento interanual del 13,6% (un 11,4% a tipo de cambio constante).

Este crecimiento histórico se fundamenta principalmente en el aumento de los ingresos, impulsados por el margen de intereses en un contexto de tipos al alza y por el crecimiento de la cartera de crédito, factores que permitieron absorber el incremento de costes y provisiones.

En cuanto a la rentabilidad, el banco registró un ROTE del 22%, situándose por encima de su objetivo del 21% fijado para 2026 y acercándose a la meta del 22% de rentabilidad media establecida para el periodo 2025-2028. Por su parte, la ratio de capital CET1 descendió al 12,21% desde el 12,90% de junio, reflejando la devolución del exceso de capital a los accionistas dentro de su rango operativo previsto.

Sin embargo, parece que los inversores esperaban algo más, puesto que el valor ha abierto con un importante hueco a la baja, dando continuidad al proceso correctivo iniciado desde la zona próxima a los 25 euros por acción.

Si analizamos el comportamiento técnico de las acciones de BBVA, observamos un valor fuertemente alcista apoyado por una progresión de mínimos y máximos relativos crecientes. Esta tendencia ha venido impulsando su precio desde noviembre de 2024 —cuando cotizaba cerca de los 7,80 euros por acción— hasta alcanzar unos máximos históricos intradiarios en la sesión del pasado 29 de septiembre en los 25,17 euros.

Precisamente en la zona de los 25 euros se sitúa una resistencia horizontal y una zona de control clave que el valor no ha logrado superar, lo que evidencia que los inversores han optado por frenar las compras en ese nivel.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Este patrón de formación de techo de mercado actúa como una figura de agotamiento alcista. El fracaso en los sucesivos intentos de superar dichos máximos propició el giro bajista actual, validando un escenario de corrección temporal hacia soportes inferiores.

De este modo, BBVA ha iniciado una fase correctiva bastante intensa: tomando como referencia los niveles actuales de cotización, el valor se ha dejado más de un 15% de su capitalización bursátil en exactamente un mes.

En este recorrido ha perforado soportes importantes como los 24,20 euros y los 23 euros, situándose ahora en una franja crítica desde el punto de vista técnico que deberá defender para evitar una profundización del ajuste.

Esta fase de ajuste puede catalogarse como una corrección ordenada, aunque en estos momentos destaca un testeo claro a la media móvil de 200 periodos, situada en torno a los 21 euros. Este nivel debe sostenerse en todo momento, ya que coincide muy de cerca con la directriz alcista de soporte creciente que ha acompañado al precio desde abril de 2025.

Asimismo, el gráfico técnico refleja dos hechos destacados. Por un lado, se aprecia un incremento notable en el volumen de negociación al comienzo de esta fase correctiva, lo que sugiere una distribución por parte de las manos fuertes, que han aligerado posiciones a medida que el valor retrocedía.

Por otro lado, a pesar de que los niveles de sobreventa son ya muy acusados, el valor sigue sin mostrar capacidad de reacción al alza; más al contrario, en la sesión de hoy ha abierto con un importantísimo hueco bajista y caídas significativas.

Ante este escenario técnico, BBVA necesita forzar algún tipo de reacción desde estos soportes clave. Por tanto, si ya disponemos de títulos de BBVA en cartera, convendrá establecer un límite estricto para no permitir que el valor pierda la zona de los 21 euros en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, ya que ello implicaría un retroceso hacia la zona de los 20 euros y la continuidad del ajuste.

Por el contrario, si como escenario más probable los títulos del banco inician una recuperación apoyados en los elevados niveles de sobreventa a corto plazo, para cazar dicho rebote técnico deberemos esperar a que el valor recupere también dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los 21,55 euros.

En ese caso, podríamos apostar por un movimiento tendente a cerrar todo o parte del hueco bajista generado hoy, fijando un primer objetivo en los 22,45 euros, nivel idóneo para comenzar a deshacer posiciones.

Dada la volatilidad actual del mercado de renta variable y la incapacidad del Ibex 35 para retomar la senda alcista, se hace imprescindible establecer una orden de protección que no supere el 2,5% desde el nivel de entrada.