Alphabet (Google) se hunde un 12% en Wall Street tras reducir un 25% su beneficio en el tercer trimestre y lastra al Nasdaq

Los ingresos crecieron 24,6% interanual; publicidad subió 10,6% y Google Cloud duplicó su facturación (+103%), lo que impulsó ventas pese a la caída del beneficio neto.

¿Qué parte del negocio compensó la caída del beneficio en el tercer trimestre de Alphabet?

Encaja porque la ampliación busca captar hasta 84.750 millones de dólares para financiar inversiones en infraestructura de IA y capacidad de procesamiento, lo que explica inversiones que presionan beneficios y caja a corto plazo pero buscan crecimiento a largo plazo.

¿Cómo encaja la macroampliación de capital de Alphabet para IA con sus peores resultados trimestrales?

Ya ocurrido: la compañía ha reducido liquidez disponible para inversiones inmediatas y ha aumentado la percepción de riesgo financiero; posible consecuencia: los inversores podrían exigir mayor remuneración o vender acciones, presionando la cotización.

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que Alphabet registre flujo de caja libre negativo por segundo trimestre seguido?

Porque Alphabet anunció una caída interanual del beneficio neto del tercer trimestre del 25% y comunicó un flujo de caja libre negativo por segundo trimestre consecutivo; esos datos redujeron la confianza de los inversores y dispararon ventas en la sesión.

¿Por qué han caído las acciones de Alphabet casi un 12% en Wall Street tras sus resultados del tercer trimestre?

Pese a la caída de las ganancias, los ingresos trimestrales subieron un 24,6% impulsados por el crecimiento del 103% en su negocio de la nube (Google Cloud).

El beneficio neto de la compañía cayó un 25% entre julio y septiembre, situándose en 26.170 millones de dólares.

Las acciones de Alphabet (matriz de Google) se desploman cerca de un 12% en Wall Street tras presentar sus resultados del tercer trimestre.

Los resultados de Alphabet -la matriz de Google- no logran convencer al mercado. Las acciones de la compañía caían casi un 12% en Wall Street poco antes de la media sesión de este jueves después de que la compañía se haya confesado ante los inversores.

El fuerte retroceso de las acciones del valor tecnológico llega después de que la compañía haya presentado sus resultados del tercer trimestre. Lo hizo en la víspera, a cierre de mercado.

Alphabet redujo su beneficio neto del tercer trimestre un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía ganó 26.170 millones de dólares (23.470 millones de euros) entre julio y septiembre según informó este miércoles.

Por su parte, la compañía sí que vio un incremento en sus ingresos del tercer trimestre. Las ventas del gigante tecnológico sumaron 127.577 millones de dólares (114.413 millones de euros). lo que representa un crecimiento del 24,6% respecto a la facturación registrada en el mismo tramo del año pasado.



En concreto, los ingresos del negocio de publicidad aumentaron un 10,6%, hasta 82.012 millones de dólares (73.550 millones de euros), mientras que la facturación del negocio en la nube aumentó un 103%, hasta 30.709 millones de dólares (27.540 millones de euros).

No obstante, por segundo trimestre consecutivo, Alphabet registró un flujo de caja libre negativo, en referencia al efectivo neto generado por las actividades operativas menos las inversiones de capital, con un saldo adverso de 9.065 millones de dólares (8.130 millones de euros).

Balance anual

Con todo, en los nueve primeros meses de 2026 la multinacional contabilizó un beneficio neto de 200.855 millones de dólares (180.130 millones de euros). Es un 106% más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la cifra de negocio aumentó un 23,6%, hasta 357.269 millones de dólares (320.404 millones de euros).

"Tuvimos un trimestre sólido y ahora alcanzamos una tasa de ingresos anuales de medio billón de dólares", ha comentado Sundar Pichai, consejero delegado de Google y Alphabet.

Él mismo destacó el crecimiento del negocio de Google Cloud, impulsado por la enorme demanda de la infraestructura y soluciones de IA de la compañía.

Las cuentas de la compañía tampoco fueron bien recogidas por los inversores en las negociaciones posteriores al cierre de sesión. Sus acciones llegaron a caer hasta un 10% en el afterhours después de publicar sus resultados.