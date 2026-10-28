Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Incluye a Puig Brands por su momento técnico relevante y porque la posición se gestiona con entrada cercana (19,33 euros) y stop loss definido en 18,62 euros por cierres, señalando seguimiento estricto de niveles clave.

Porque la posición se abrió desde 21 euros y el stop loss se mantiene en 21,40 euros por cierres, indicando que el analista confía en que la acción recupere impulso sin perder el soporte definido.

El cierre en 19.160,6 puntos confirma una recuperación desde los mínimos intradiarios por debajo de 18.800 y mejora el sesgo técnico del mercado, lo que facilita seleccionar valores líderes para trading o rotación de carteras.

Se ha ajustado el stop loss desde 31,10 euros hasta 30,23 euros en base a cierres, lo que refleja una gestión de riesgo más conservadora tras su descenso hasta 30,44 euros.

Porque el analista mantiene la posición abierta desde 54,34 euros y sitúa el stop loss en 55,50 euros por cierres, lo que implica una expectativa de continuidad alcista con riesgo controlado.

Naturgy ajusta su estrategia operativa modificando el nivel de stop loss hasta los 30,23 euros en base a cierres tras cotizar en los 30,44 euros.

Se realiza el seguimiento técnico de valores estratégicos en cartera como Inditex, Iberdrola y Puig Brands, manteniendo sus respectivos niveles de stop loss.

Wall Street mantiene la tendencia alcista con jornadas de subidas, aunque con avances más moderados en el caso del Dow Jones.

El Ibex 35 frena las recientes correcciones y recupera terreno tras cerrar el martes con una subida del 0,67% hasta los 19.160,6 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,67% hasta los 19.160,6 puntos y con ello continúa con la reacción alcista tras haber marcado un nuevo mínimo al perder los 18.800 puntos en formato intradiario el lunes.

En Wall Street tuvimos una nueva sesión de subidas aunque en el caso del Dow Jones todo quedó en una subida muy moderada.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 57,00 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 55,50 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,97 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 21,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,18 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,44 euros y estamos dentro desde los 31,10 euros. Modificamos nuestro stop loss hasta los 30,23 euros en base a cierres.