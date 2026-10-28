Endesa: la tendencia alcista de fondo seguirá intacta mientras respete la zona crítica de los 42 euros

La subida a 44,26 euros confirma presión compradora y cercanía a máximos históricos; la corrección es una dinámica normal dentro de la tendencia y ofrece un test de soporte alrededor de 42,75–42,00 euros para entrar o ajustar posiciones.

La zona de 42 euros actúa como soporte técnico: mientras el precio cierre por encima de ese nivel, la directriz alcista primaria se mantiene intacta y no se rompe la estructura de mínimos crecientes que sostiene la tendencia.

¿Por qué la zona de los 42 euros es clave para la tendencia alcista de Endesa?

El aumento de inversión en redes busca mejorar la electrificación y la resiliencia del suministro, lo que puede traducirse en menor riesgo de cortes y mejor capacidad para integrar renovables en el sistema eléctrico.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que Endesa haya incrementado un 42% la inversión en redes de distribución?

Lo ya ocurrido: la subida del precio objetivo por UBS refuerza la confianza de mercado y puede sostener la cotización. Lo que podría ocurrir: si los resultados y la macro acompañan, la acción podría acercarse otra vez a sus máximos históricos alrededor de 44,20 euros.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que UBS subiera el precio objetivo de Endesa a 41,55 euros?

Endesa elevó ingresos y controló costes operativos gracias a mayor demanda y precios energéticos favorables, lo que impulsó el ebitda un 8% hasta 4.577 millones; el resultado refleja la resiliencia del negocio en un contexto macro complejo.

El análisis técnico señala que la estructura alcista se mantendrá intacta mientras el título no pierda de forma consistente la zona de soporte de los 42 euros.

Las acciones de la eléctrica acumulan una ganancia superior al 45% en el año tras atacar ayer la zona de máximos históricos en los 44,26 euros.

La compañía aumentó sus inversiones brutas un 19%, destinando un esfuerzo inversor un 42% mayor a la red de distribución para impulsar la electrificación.

Endesa incrementó su beneficio neto un 15% hasta los 1.962 millones de euros en los nueve primeros meses del año y prevé superar los 2.400 millones al cierre del ejercicio.

Reina la incertidumbre en los parqués ante la inminente reunión de política monetaria de la Fed, para la cual el consenso general anticipa tipos estables. Paralelamente, el foco de los inversores se mantiene muy pendiente de la evolución de las cuentas trimestrales de las grandes tecnológicas mientras en el mercado energético, el petróleo recupera con fuerza su tendencia alcista de fondo.

Por su parte, el Ibex 35, que acumula ya varias jornadas consecutivas de avances, intentará sujetarse o al menos no alejarse demasiado de la psicológica cota de los 19.000 puntos. Analizando con detalle lo que ocurre entre los valores de su composición, destaca especialmente el comportamiento de las acciones de Endesa, que digiere y cotiza sus últimos resultados financieros.

Durante los nueve primeros meses del año, Endesa incrementó su beneficio neto un 15% hasta alcanzar los 1.962 millones de euros, mientras que su ebitda escaló un 8% para situarse en los 4.577 millones. Estos sólidos números operativos reflejan la resiliencia del negocio en un contexto macroeconómico complejo.

Pese a prever un cuarto trimestre con condiciones de mercado más exigentes y una potencial mayor volatilidad en el sector energético, la compañía eléctrica ha confirmado que cumplirá sobradamente con su hoja de ruta anual, alcanzando el objetivo de superar los 2.400 millones de euros de beneficio ordinario neto al cierre de este ejercicio.

En el plano estratégico, Endesa incrementó sus inversiones brutas un 19% hasta los 1.622 millones de euros. Del total invertido, la eléctrica ha priorizado de forma clara la red de distribución —cuyo esfuerzo inversor creció un 42%— con el claro propósito de impulsar la electrificación de la economía y dar una respuesta ágil a la nueva demanda eléctrica.

Como resultado de esta gestión, la cotizada generó un sólido flujo de caja de 3.500 millones de euros en el periodo, situando su deuda neta en 11.200 millones de euros frente a los 10.100 millones con los que cerró el ejercicio anterior.

La solidez fundamental y el buen hacer operativo del grupo no han pasado desapercibidos para las grandes firmas de análisis. Cabe destacar que, en los últimos días, UBS ha decidido elevar el precio objetivo de los títulos de Endesa desde los 37,70 euros hasta los 41,55 euros por acción, dejando su recomendación en neutral.

Si nos detenemos a analizar el gráfico de los títulos de Endesa, observamos una impecable tendencia alcista iniciada en marzo de 2024, cuando cotizaba cerca de la zona de los 14 euros. Desde entonces, el valor ha dibujado una secuencia continuada y clarísima de mínimos y máximos relativos crecientes que han venido impulsando con fuerza el precio de sus acciones a lo largo y ancho de todos estos meses.

En esa misma estructura gráfica también se identifica cómo sus tres medias móviles de referencia para el corto, medio y largo plazo presentan una pendiente alcista. Estas líneas han acompañado fielmente al precio y han sabido sostener con solidez el envite de los bajistas cada vez que el valor ha cometido algún tipo de corrección técnica.

Evolución de las acciones de Endesa Eduardo Bolinches TradingView

Además, este movimiento ha venido respaldado de forma estricta por su directriz alcista primaria, a la que hay que sumar que desde junio de este ejercicio se puede trazar incluso una segunda directriz acelerada incluso con una mayor pendiente que la principal.

Tras haber acometido un ejercicio previo sobresaliente con una revalorización cercana al 55% en sus acciones, este año está siendo también extraordinariamente positivo para el valor, acumulando en lo que va de periodo una ganancia superior al 45%.

En el plano operativo a medio y corto plazo, lo más destacado se ha producido en la jornada de ayer, cuando Endesa protagonizó un fuerte ataque a la zona de máximos históricos, logrando alcanzar la zona de los 44,26 euros tras encadenar cuatro sesiones consecutivas de avances.

Con este escenario técnico sobre la mesa, la conclusión es que tanto la tendencia primaria como la secundaria de Endesa son muy alcistas. La acción se sitúa, pese a la lógica corrección de hoy, muy cerca de sus máximos históricos, una cota clave que podría volver a enfrentar en las próximas sesiones si el mercado general no se complica.

Además, el indicador RSI se mueve en una zona de presión compradora consistente pero sin entrar todavía en terreno crítico de sobrecompra, lo que concede al valor un margen técnico adicional para continuar con su inercia alcista.

Así pues, la corrección actual encaja perfectamente dentro de una dinámica correctiva y podría ser aprovechada tácticamente para adquirir nuevas posiciones o incrementar exposición en cartera.

Desde una perspectiva de gestión de riesgo, la estructura alcista no se verá dañada a menos que el valor pierda de forma consistente la zona de los 42 euros. Es decir, si ya tenemos acciones de Endesa en cartera, un nivel lógico de vigilancia para proteger beneficios se situaría por debajo de esa referencia clave a corto plazo.

En cambio, si el inversor se encuentra sin títulos en cartera y observa al valor cotizar en las inmediaciones de los 42,75 euros, ese nivel representará un excelente testeo a una zona de soporte clave.

Dicha área nos permitiría plantear una orden de compra buscando un objetivo claro y directo en los máximos históricos alcanzados ayer, situados en torno a los 44,20 euros.

La orden de protección debería colocarse de manera estricta por debajo de la zona de los 42 euros exactos en base a precios de cierre, con una exposición que no debería superar el tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características.