Bit2Me STX obtiene 'luz verde' de la CNMV para lanzar su bolsa de valores nativa en blockchain

STX planea completar en las próximas semanas la primera emisión validada en el sandbox con Valorix y lanzar en diciembre un bono corporativo tokenizado dirigido a inversores elegibles, que luego cotizará en el mercado secundario.

¿Con qué operación iniciará Bit2Me STX su actividad una vez tenga la licencia como SNL?

Indicativo (lo ya ocurrido): la autorización abre la vía regulatoria para que esas compañías puedan utilizar un mercado privado tokenizado supervisado en la UE; posible (lo que podría ocurrir): facilitará salidas a bolsa más baratas y liquidez complementaria frente a capital riesgo y deuda privada.

¿Qué impacto tiene ya esta autorización para las empresas de tecnología, farma, renovables y 'growth'?

La filial ya probó su infraestructura en el sandbox de la CNMV con la emisión y ciclo completo de un bono corporativo tokenizado de Valorix, lo que sirvió como prueba técnica del SNL.

Tendrá emisión, custodia, negociación y liquidación de tokens de seguridad (acciones, bonos y fondos tokenizados), actuará como ERIR y operará 24/7 con liquidación atómica T+0 mediante entrega contra pago.

La CNMV autorizó la transformación para permitir que Bit2Me STX cumpla el requisito legal previo necesario para operar una infraestructura de mercados basada en DLT y poder luego solicitar autorización como sistema de negociación y liquidación (SNL).

¿Por qué la CNMV ha autorizado a Bit2Me STX como agencia de valores?

Prevé iniciar operaciones en las próximas semanas y realizar su primera emisión de un bono corporativo de un millón de euros.

Se convierte en una de las primeras bolsas de valores nativas en blockchain de Europa para acciones, bonos y fondos tokenizados.

La CNMV autoriza a Bit2Me STX como sistema de negociación y liquidación (SNL) bajo el régimen piloto DLT de la UE.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado a Bit2Me STX a operar como sistema de negociación y liquidación (SNL) bajo el régimen piloto DLT de la Unión Europea, culminando un proceso iniciado en 2023 que incluye el paso por el sandbox regulatorio y la autorización como agencia de valores.

Así, Bit2Me STX se convierte en una de las primeras bolsas de valores nativas en blockchain de Europa, con mercado primario y secundario de acciones, bonos y fondos tokenizados, custodia y función de entidad responsable de la inscripción y registro (ERIR) ante la CNMV.

La nueva infraestructura opera 24/7 con liquidación atómica instantánea (T+0) mediante entrega contra pago (DvP), eliminando los intermediarios de contratación y postcontratación y abaratando significativamente los costes de salir a bolsa.

Bit2Me STX se especializa en empresas de tecnología, crecimiento, farma y renovables y en los fondos que financien éstas, para ser un centro de negociación y liquidación DLT para los mercados privados.

El grupo Bit2Me completa así un mapa regulatorio único en Europa, habiendo pasado por MiCA, PSD2, agencia de valores y, ahora, SNL-DLT.

"Hoy nace la bolsa de los mercados privados: una bolsa de valores 3.0 regulada y especializada en empresas tech, growth, farma y renovables que quieran salir a bolsa de forma eficiente, innovadora, asequible y líquida. Cualquier compañía que hoy se financia a través de capital riesgo, deuda privada o direct lending debería considerar, de forma complementaria, cotizar en STX", señala Javier Tordable, CEO y cofundador de Bit2Me STX.

Con la licencia concedida, STX prevé iniciar su operativa en las próximas semanas y completar su primera emisión de la mano de Valorix, el mismo emisor con el que validó su infraestructura en el sandbox: un bono corporativo tokenizado de un millón de euros, dirigido a inversores elegibles conforme a la normativa de emisión aplicable, previsto para diciembre de 2026, que cotizará posteriormente en el mercado secundario.

A esta primera operación le seguirá en 2027 una cartera de nuevas emisiones de acciones, bonos y fondos de compañías de los sectores de tecnología, crecimiento, farma y renovables, sujetas a la aprobación del comité de admisiones.