Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción tras las recientes correcciones

Puig Brands cotiza en 19,41 euros y el analista mantiene la posición abierta desde 19,33 euros con un stop loss en 18,62 euros, lo que sugiere que el valor cumple criterios técnicos y de riesgo para seguimiento.

¿Por qué incluir a Puig Brands en el panel de control pese a moverse cerca del punto de entrada?

Bajar el stop loss a 30,23 euros por cierres tras cotizar en 30,54 euros muestra una gestión dinámica destinada a proteger ganancias o limitar pérdidas mientras se mantiene la posición.

La corrección ha generado oportunidades tácticas: varios valores bajo seguimiento muestran señales de reacción y permiten ajustar stops para convertir volatilidad en puntos de entrada o gestión de riesgo.

El riesgo está delimitado por un stop loss en 21,40 euros por cierres; Iberdrola cotiza en 21,97 euros y el analista considera esa marca clave para controlar pérdidas.

Bolinches mantiene posición porque Inditex cotiza por encima del punto de entrada (54,34 euros) y muestra fortaleza técnica; ha subido hasta 57,24 euros y su stop loss se ajustó a 55,50 euros por cierres.

Se ajustan y mantienen las estrategias de inversión en Puig Brands y Naturgy con stops fijados en los 18,62 y 30,23 euros.

Valores como Inditex e Iberdrola mantienen su tendencia positiva, permitiendo elevar sus niveles de stop loss a los 55,50 y 21,40 euros respectivamente.

El Ibex 35 cerró el lunes con una subida del 0,23% alcanzando los 19.033,3 puntos tras marcar mínimos intradiarios por debajo de los 18.800.

El Ibex 35 cerró la sesión del lunes con una subida del 0,23% hasta los 19.033,3 puntos tras haber marcado un nuevo mínimo al perder los 18.800 puntos en formato intradiario.

En Wall Street tuvimos una sesión de ligeras subidas aunque en el caso del Dow Jones y del Russell no pudo ser y acabaron con una insignificante caída.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 57,24 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 55,50 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,97 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 21,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,41 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,54 euros y estamos dentro desde los 31,10 euros. Modificamos nuestro stop loss hasta los 30,23 euros en base a cierres.