Ferrovial abre un importante hueco alcista y pone a prueba la resistencia de los 47,50 euros

Ferrovial explicará el marco de tarifas, características viales y los siguientes pasos del proyecto I-285 en una conferencia telefónica para analistas e inversores programada el 28 de octubre de 2026.

Riesgos clave son la falta de confirmación con un segundo cierre por encima de 47,50 euros, la pendiente bajista de sus medias móviles y la necesidad de colocar una orden de protección por debajo de 46 euros para limitar pérdidas.

Tras una corrección que dejó mínimos anuales en 42,77 euros y pérdidas superiores al 31% desde junio, la acción consolidó dos cierres por encima de la directriz bajista en torno a 44,50 euros, lo que favoreció la acumulación cerca de 43 euros.

Ya ha recuperado su resistencia inmediata en 47,50 euros y esto crea condiciones para avanzar hacia 51–52 euros si se confirma con un segundo cierre diario por encima; podría perder momentum si cede por debajo de ese nivel.

Ferrovial cerró comercialmente I-24 Express Lanes tras acordar los términos con el Departamento de Transportes de Tennessee mediante su consorcio Drive TN, lo que formaliza el calendario de pagos y el reparto de ingresos con la administración.

Para realizar nuevas compras se recomienda esperar a la confirmación de un segundo cierre consecutivo por encima de los 47,50 euros, situando el stop de protección por debajo de 46 euros.

El análisis técnico sugiere mantener posiciones si ya se tienen en cartera, con un primer objetivo de subida fijado en la zona de los 51 euros.

Tras acumular una caída superior al 31% desde finales de junio y marcar mínimos en 42,77 euros, la acción abre con un fuerte hueco alcista para probar la resistencia de los 47,50 euros.

Ferrovial ha cerrado un contrato comercial para operar los carriles expreso I-24 Express Lanes en Nashville (Tennessee) y presentará novedades sobre la I-285 en Atlanta.

El salto a Bolsa de Anthropic aporta tranquilidad a los inversores tras la reciente inestabilidad del sector de la IA. La noticia coincide con una semana clave por las reuniones de los bancos centrales, los resultados de las grandes tecnológicas y la caída continuada del petróleo.

Por su parte, el Ibex 35 necesitará realizar un importante esfuerzo para mantener la cota de los 19.000 puntos. Atendiendo al comportamiento que están mostrando sus valores componentes, destaca la evolución de las acciones de Ferrovial, que han estado inhibidas de cotización por no cuadrar las órdenes de compra y de venta en los primeros minutos de negociación.

En el ámbito corporativo, Ferrovial ha hecho oficial el cierre comercial del proyecto de carriles expreso I-24 Express Lanes en Nashville (Tennessee) mediante un acuerdo con el Departamento de Transportes de dicho estado (TDoT), a través de su consorcio Drive TN.

Con motivo de este hito, la compañía ha puesto a disposición de los inversores una presentación detallada con los aspectos financieros clave del contrato, tales como el calendario de pagos de la concesión y las condiciones fijadas para el reparto de ingresos con la administración pública.

Adicionalmente, la empresa presentará las novedades relativas al proyecto I-285 Express Lanes en Atlanta (Georgia), explicando sus características viales, el marco de tarifas previsto y los siguientes pasos en su desarrollo. Todos estos avances financieros y operativos en el mercado norteamericano se detallarán ante analistas e inversores en una conferencia telefónica programada para el 28 de octubre de 2026.

Si analizamos la cotización de Ferrovial bajo el prisma del análisis técnico, observaremos que el valor, tras alcanzar sus máximos históricos en formato intradiario durante el pasado mes de febrero en la zona de los 62,94 euros por acción, ha sufrido una fase de ajuste intensa y prolongada en el tiempo. Esta corrección ha llevado a los títulos a perder numerosos soportes horizontales de relevante importancia.

De esta manera, se perdieron cotas clave como la de los 52,80 euros —nivel desde el que se aceleró el movimiento bajista— y la zona de los 47,50 euros, que también constituyó un soporte horizontal significativo. Ferrovial marcó así un mínimo anual en los 42,77 euros tras un duro proceso correctivo que, desde finales de junio, ha supuesto una pérdida superior al 31% de su capitalización bursátil.

Evolución de las acciones de Ferrovial Eduardo Bolinches TradingView

Durante este proceso, la cotización se ha situado holgadamente por debajo de sus medias móviles más representativas (de corto, medio y largo plazo), las cuales reflejan una clara pendiente bajista.

Como aspecto positivo, cabe destacar que en las últimas sesiones, tras aproximarse a la zona de los 43 euros por acción, se ha producido una fase de acumulación de títulos. Este movimiento ha elevado drásticamente las probabilidades de superar la directriz bajista extendida desde los máximos del pasado mes de agosto, situada en torno a los 44,50 euros.

Tras consolidar dos cierres consecutivos por encima de dicho nivel y romper la directriz bajista —iniciando así una transición de tendencia de corto y medio plazo de bajista a neutral—, el valor ha abierto hoy con un importante hueco alcista. Con ello ha recuperado la zona de los 47,50 euros, es decir, su resistencia más inmediata y antiguo soporte, lo que permite proyectar un escenario más optimista para la cotizada.

Si este hueco alcista logra mantenerse y Ferrovial no cede por debajo de los 47,50 euros, se darían las condiciones óptimas para que el título continúe avanzando hacia nuevos objetivos, siempre que el movimiento se confirme con un segundo cierre diario consecutivo por encima de ese nivel.

No obstante, conviene actuar con cautela y evitar correr tras los precios, ya que la subida de hoy deberá ser ratificada durante la sesión de mañana miércoles. Por lo tanto, si ya se tienen acciones de Ferrovial en cartera, el escenario actual aconseja mantener la posición, estableciendo un primer objetivo cerca de la zona de los 51,15 euros, donde se recuperaría gran parte de la caída sufrida durante el verano.

Para quienes busquen una ventana de entrada, el hueco alcista de hoy complica la operativa. Para generar una señal de compra válida, convendría esperar a la sesión de mañana y exigir un nuevo cierre por encima de la zona de los 47,50 euros. De confirmarse, se podría introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en los 51 euros y un segundo objetivo cercano a los 52 euros por acción con vista al medio plazo.

En este caso, la orden de protección debería situarse por debajo de los 46 euros por acción en base cierres. Dado que los rangos de movimiento son considerablemente amplios, es recomendable reducir el tamaño de la posición a, como máximo, un tercio del capital que habitualmente se destine a un valor de estas características.