Telefónica, Santander o Mapfre: los valores del Ibex expuestos a la economía de Brasil sufren tras la victoria de Lula da Silva

Los analistas señalan que, a medio plazo, los fundamentos como la exposición a materias primas y la relevancia en minerales críticos sostienen el atractivo de la renta variable brasileña cuando se normalice la venta forzada.

Los analistas de XTB consideran que el mercado había descontado una victoria de Bolsonaro y construyó carteras bajo esa hipótesis; la confirmación de Lula cambia el escenario macroeconómico y obliga a los inversores a vender activos que se beneficiaban de políticas promercado previstas para Bolsonaro.

¿Cómo han calculado los analistas de XTB que la victoria de Lula obliga a deshacer posiciones?

Porque ambos tienen negocios significativos en Brasil y una depreciación del real reduce sus beneficios en euros; además, la expectativa de mayor coste de financiación y dudas fiscales en Brasil aumenta la prima de riesgo que penaliza sus valoraciones.

Ya ocurrido: el Ibex 35 abrió en rojo y perdió 0,57% hasta 18.893,21 puntos por la presión de valores expuestos a Brasil. Potencial: si persisten la moneda débil y la exigencia de mayor rentabilidad en deuda, podría aumentar la financiación cara y frenar crédito, consumo e inversión.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la victoria de Lula para el Ibex 35 y qué podría pasar después?

Porque la revalorización del real y las expectativas políticas han cambiado, obligando a los inversores a deshacer posiciones ante un escenario distinto al descontado; Telefónica tiene exposición importante a Brasil y su negocio en moneda local vale menos en euros si el real se debilita.

¿Por qué han caído las acciones de Telefónica tras la victoria de Lula da Silva en Brasil?

Los analistas señalan que el mercado había descontado el triunfo de Flávio Bolsonaro, lo que obliga a recalibrar expectativas sobre el gasto, los tipos de interés y la divisa brasileña.

Telefónica lidera los descensos con una bajada superior al 7%, seguida de Banco Santander y Mapfre, lo que arrastra al Ibex 35 a cotizar en rojo frente a Europa.

Las empresas españolas más expuestas a Brasil, como Telefónica, Santander y Mapfre, registran caídas destacadas en Bolsa tras la victoria electoral de Lula da Silva.

Las compañías más expuestas a la economía brasileña han sufrido este lunes tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. Lula da Silva derrotó el domingo -en una remontada histórica- a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y se hizo con su cuarto mandato al frente del país.

Las primeras consecuencias del resultado se han dejado palpar al comienzo de la sesión en la Bolsa de Madrid. Las compañías más condicionadas por el futuro de Brasil se anotaban fuertes caídas tras el toque de campana de la sesión de este lunes.

Telefónica era la más afectada. Sus títulos retrocedían un 7,52% y lideraban las caídas en los primeros compases de la primera sesión de la semana.

Tras ella se situaba Santander. La entidad cedía más de un 5%.

En tercera posición por la cola se colaba Mapfre. Las acciones de la aseguradora caían un 2,62% tras la victoria del líder izquierdista.

La presión de estos valores lastraba al conjunto del Ibex 35. El selectivo nacional se desmarcaba del verde que imperaba en los paneles de cotización de los principales índices europeos y caía un 0,57%, hasta los 18.893,21 puntos, pasada la apertura de la primera sesión bursátil de la semana.

Como explican los analistas de XTB, la victoria de Lula, con alrededor del 51,8% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, "obliga a los inversores a deshacer posiciones construidas sobre un resultado diferente".

Reajuste

Desde la casa de análisis destacan que el mercado había descontado una victoria de Bolsonaro. Y esto les había hecho anticipar un giro hacia políticas más favorables a la inversión privada y una mayor contención del gasto, por lo que los inversores tendrán que recalibrar sus expectativas sobre déficit, deuda y tipos de interés.

Así, los activos brasileños tendrán ahora que enfrentarse a una combinación de moneda débil y financiación más cara, a lo que se añadirán dudas fiscales.

Con todo, los inversores exigirán más rentabilidad para comprar deuda, lo que añadirá más presión para no bajar los tipos. Esto frenará el crédito, el consumo y la inversión.

Los analistas ya venían avisando incluso antes de la apertura de la sesión cuáles eran los nombres a los que había que estar atentos. En España, tal y como señalan desde XTB, "Santander, Telefónica, Mapfre o Iberdrola están entre los valores que vigilar por su exposición al país".

Como explican desde la casa de análisis, un real más débil reduce el valor en euros de los beneficios generados en Brasil, incluso aunque sus negocios mantengan el mismo resultado en moneda local.

Con todo, los analistas también apuntan que una vez que la venta forzada disminuya y estas operaciones se deshagan, los argumentos estructurales para invertir en Brasil se mantendrán.

En este punto, los inversores volverán a la renta variable motivados por la fuerte exposición a las materias primas y una posición cada vez más valiosa en el suministro de minerales críticos.