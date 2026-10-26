Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción tras las recientes correcciones
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.
El Ibex 35 cerró el viernes con una subida del 0,40% alcanzando los 18.989,9 puntos tras rozar mínimos.
Wall Street se mantiene plano a la espera de nuevos resultados empresariales y la próxima reunión de la Fed.
Valores como Inditex e Iberdrola mantienen un buen comportamiento técnico con stop loss situados en los 54,70 y 21,06 euros respectivamente.
Se realiza un seguimiento de la cotización y ajuste de stops en los títulos de Puig Brands y Naturgy.
Bolinches mantiene Inditex porque el valor cotiza en 56,74 euros y presenta un momento técnico favorable desde la entrada a 54,34 euros; el stop loss se fija en 54,70 euros para gestionar el riesgo.
Ha subido el stop loss de Iberdrola hasta 21,06 euros tras entrar en 21 euros, lo que protege ganancias recientes y reduce la pérdida máxima en caso de retroceso.
Puig Brands cierra en 19,14 euros y Bolinches mantiene la posición abierta desde 19,33 euros con stop loss en 18,62 euros; eso indica que se permite cierto ajuste intrínseco antes de cortar la posición.
Ha ajustado el stop loss de Naturgy a 30,23 euros tras cerrar en 30,76 euros y entrar desde 31,10 euros; la modificación muestra una tolerancia menor al descenso para preservar capital.
El Ibex 35 vivió correcciones y cerró en 18.989,9 puntos tras marcar mínimos, mientras Wall Street estuvo plano en una semana con resultados empresariales y la reunión de la Fed, escenario en el que el autor prioriza valores con momentos técnicos definidos.
El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,40% hasta los 18.989,9 puntos tras haber marcado un nuevo mínimo y amenazar con perder los 18.800 puntos.
En Wall Street tuvimos una sesión bastante plana mientras nos encontramos en otra semana clave de resultados empresariales y la cita con la Fed.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Inditex: El valor cierra en los 56,74 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 54,70 euros en base a cierres.
- Iberdrola: El valor cierra en los 21,90 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 21,06 euros en base a cierres.
- Puig Brands: El valor cierra en los 19,14 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.
- Naturgy: El valor cierra en los 30,76 euros y estamos dentro desde los 31,10 euros. Modificamos nuestro stop loss hasta los 30,23 euros en base a cierres.