Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción tras las recientes correcciones

El Ibex 35 vivió correcciones y cerró en 18.989,9 puntos tras marcar mínimos, mientras Wall Street estuvo plano en una semana con resultados empresariales y la reunión de la Fed, escenario en el que el autor prioriza valores con momentos técnicos definidos.

Ha ajustado el stop loss de Naturgy a 30,23 euros tras cerrar en 30,76 euros y entrar desde 31,10 euros; la modificación muestra una tolerancia menor al descenso para preservar capital.

Puig Brands cierra en 19,14 euros y Bolinches mantiene la posición abierta desde 19,33 euros con stop loss en 18,62 euros; eso indica que se permite cierto ajuste intrínseco antes de cortar la posición.

¿Qué ha pasado con Puig Brands según el seguimiento y qué señal da eso a un inversor?

Ha subido el stop loss de Iberdrola hasta 21,06 euros tras entrar en 21 euros, lo que protege ganancias recientes y reduce la pérdida máxima en caso de retroceso.

¿Qué cambios ha hecho Bolinches en la gestión de riesgo de Iberdrola y por qué importa a los accionistas?

Bolinches mantiene Inditex porque el valor cotiza en 56,74 euros y presenta un momento técnico favorable desde la entrada a 54,34 euros; el stop loss se fija en 54,70 euros para gestionar el riesgo.

Se realiza un seguimiento de la cotización y ajuste de stops en los títulos de Puig Brands y Naturgy.

Wall Street se mantiene plano a la espera de nuevos resultados empresariales y la próxima reunión de la Fed.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,40% hasta los 18.989,9 puntos tras haber marcado un nuevo mínimo y amenazar con perder los 18.800 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión bastante plana mientras nos encontramos en otra semana clave de resultados empresariales y la cita con la Fed.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,74 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 54,70 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,90 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 21,06 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,14 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,76 euros y estamos dentro desde los 31,10 euros. Modificamos nuestro stop loss hasta los 30,23 euros en base a cierres.