La Bolsa de Brasil suspende su cotización tras desplomarse un 17% en la preapertura después de la victoria de Lula da Silva

Dicen que, una vez se normalice la venta forzada, los fundamentos siguen atrayendo inversión por la fuerte exposición de Brasil a materias primas y minerales críticos, lo que podría recuperar flujo hacia la renta variable.

Por qué algunos analistas creen que la caída puede ser temporal y qué argumentos estructurales a favor de Brasil citan

El real se depreció más de doce por ciento frente al dólar tras el resultado, lo que encarece importaciones, aumenta la inflación importada y eleva el coste de financiación de deuda denominada en divisa extranjera.

Qué ha pasado con el real brasileño tras la elección de Lula y qué efecto inmediato tiene esto

Los analistas dicen que los mercados habían descontado una victoria de Bolsonaro y ahora deben deshacer posiciones; esperan mayor prima de riesgo, presión sobre deuda y tipos más altos que encarecerán la financiación.

Cómo han explicado los analistas la venta masiva tras la victoria de Lula y qué implicaciones fiscales y de tipos anticipan

La victoria de Lula arrastró caídas en el Ibex 35, con Telefónica, Banco Santander y Mapfre entre los más afectados por su exposición a Brasil; Telefónica llegó a caer cerca de 7% y Santander más de 3%.

¿Qué consecuencias ha tenido la victoria de Lula en la Bolsa de Madrid y qué valores se han visto más afectados?

La suspensión se produjo por el fuerte volumen de órdenes de venta tras la caída de los futuros del Bovespa, que llegaron a hundirse alrededor de 17–18% en la preapertura; la paralización busca evitar un colapso desordenado del mercado.

¿Por qué la Bolsa de Brasil suspendió su cotización tras la victoria de Lula da Silva?

El real brasileño sufre un importante impacto en el mercado de divisas al depreciarse más de un 12% frente al dólar tras conocerse los resultados electorales.

El Ibex 35 registra caídas arrastrado por empresas españolas con fuerte presencia en Brasil como Telefónica, Banco Santander y Mapfre.

El terremoto financiero se produce tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente a Flávio Bolsonaro.

La Bolsa de São Paulo suspende la cotización tras caer los futuros del selectivo Bovespa casi un 18% en la preapertura por un fuerte volumen de ventas.

La Bolsa de Brasil se hunde tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales del país celebradas este domingo. Los futuros del Bovespa -principal selectivo brasileño- caían un 17,85%, hasta los 177.215 puntos, en la preapertura de la sesión brasileña de este lunes.

Sin embargo, el toque de campana no ha llegado a la Bolsa de São Paulo. La cotización del parqué brasileño se suspendía debido al fuerte volumen de peticiones de ventas, según informaba Bloomberg.

El terremoto bursátil llega después de que Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores, derrotase en los comicios del domingo -la segunda vuelta de las elecciones presidenciales- al ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

La victoria llegó tras una épica remontada en la que Lula consiguió revertir el resultado de la primera vuelta. Finalmente, el izquierdista se hizo con el 51,76% de los votos frente al 48,21% que consiguió Bolsonaro.

Lo cierto es que la victoria de Lula, que le hará emprender su cuarto mandato al frente de Brasil, también ha tenido consecuencias en otros mercados. Y estas se han notado de manera especial en la Bolsa de Madrid.

El Ibex 35 se llegaba a dejar tras el toque de campana un 1%. El selectivo nacional se desmarcaba de las subidas del resto de índices de referencia europeos y caía lastrado por los fuertes descensos que se apuntaban las compañías españolas más expuestas a la economía brasileña.

Telefónica era la más afectada. Sus títulos retrocedían un 6,79% pasada la media sesión. La compañía ha liderado las caídas dentro del selectivo desde los primeros compases de la sesión.

Tras ella, la otra gran afectada era Santander. La entidad cedía un 3,68% pasado el ecuador de la jornada, aunque ha llegado a ceder más de un 3,5%.

Mapfre también ha sufrido en bolsa las consecuencias del resultado de las urnas brasileñas. Las acciones de la aseguradora caían un 2,14% tras la victoria del líder izquierdista.

La presión de estos valores lastraba al conjunto del Ibex 35. El selectivo nacional se desmarcaba del verde que imperaba en los paneles de cotización de los principales índices europeos, aunque amortiguaba la caída y se mantenía prácticamente plano a media sesión, aunque aún en el terreno negativo.

Como explican los analistas de XTB, la victoria de Lula, con alrededor del 51,8% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, "obliga a los inversores a deshacer posiciones construidas sobre un resultado diferente".

Reajuste

Desde la casa de análisis destacan que el mercado había descontado una victoria de Bolsonaro. Y esto les había hecho anticipar un giro hacia políticas más favorables a la inversión privada y una mayor contención del gasto, por lo que los inversores tendrán que recalibrar sus expectativas sobre déficit, deuda y tipos de interés.

Así, los activos brasileños tendrán ahora que enfrentarse a una combinación de moneda débil y financiación más cara, a lo que se añadirán dudas fiscales.

Con todo, los inversores exigirán más rentabilidad para comprar deuda, lo que añadirá más presión para no bajar los tipos. Esto frenará el crédito, el consumo y la inversión.

Los analistas ya venían advirtiendo incluso antes de la apertura de la sesión cuáles eran los nombres a los que había que estar atentos. En España, tal y como señalan desde XTB, "Santander, Telefónica, Mapfre o Iberdrola están entre los valores que vigilar por su exposición al país."

Con todo, los analistas también apuntan que una vez que la venta forzada disminuya y estas operaciones se deshagan, los argumentos estructurales para invertir en Brasil se mantendrán.

En este punto, los inversores volverán a la renta variable motivados por la fuerte exposición a las materias primas y una posición cada vez más valiosa en el suministro de minerales críticos.

Divisa

El temblor bursátil también ha llegado al mercado de divisas. El real brasileño se depreciaba algo más de un 12% frente al dólar.