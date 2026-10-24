El estallido social y la frágil economía de Francia condenan a su prima de riesgo a batir los máximos de la crisis de deuda

Detrás están una sociedad fragmentada, resistencia a reformas y una fuerte polarización política antes de las elecciones de 2027; esa inestabilidad política dificulta planes claros de consolidación fiscal y aumenta la preocupación de los inversores sobre la sostenibilidad de la deuda.

¿Qué hay detrás del estallido social en Francia y por qué empeora la percepción de los mercados?

El BCE podría intervenir comprando deuda con el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI), pero su activación exige condiciones fiscales que Francia no cumple con holgura; por tanto, la compra no es automática ni equivale a financiar déficits permanentemente.

¿Qué papel puede jugar el Banco Central Europeo y el TPI en frenar la escalada de la prima francesa?

El principal riesgo es que el nerviosismo en los mercados se transmita y provoque subidas del diferencial en otros países europeos; España ya ha visto su prima subir hasta aproximadamente 70 puntos básicos en la última subida, aunque aún está lejos de los picos de 2012.

¿Qué riesgos de contagio puede generar la tensión en la deuda francesa sobre la prima de riesgo española?

Ya ha encarecido la financiación: el bono a diez años rinde por encima del 5%, lo que eleva el coste de colocar nueva deuda y aumenta el servicio de la deuda existente. Ese encarecimiento incrementa el déficit y presiona más las cuentas públicas.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el aumento de la prima de riesgo para la deuda y la financiación del Estado francés?

La prima de riesgo sube por la combinación de una deuda pública elevada —alrededor del 120% del PIB—, déficit cercano al 5,4% y el repunte de la rentabilidad del bono a diez años por encima del 5%. Además, las protestas sociales y la incertidumbre política aumentan la aversión al riesgo entre los inversores.

¿Por qué ha subido la prima de riesgo de Francia hasta rozar los máximos de 2011?

Aunque analistas descartan un escenario como el de 2011 por menor dependencia exterior, la tensión contagia a países como España, cuya prima de riesgo sube a 70 puntos.

La inestabilidad social, las protestas violentas y la falta de programas claros para reducir el déficit aumentan la preocupación de los inversores ante el riesgo de impago.

El rendimiento del bono francés a 10 años ha superado el 5% por primera vez desde 2002, impulsado por una deuda que roza el 120% del PIB y un déficit del 5,4%.

La prima de riesgo de Francia alcanza los 175 puntos básicos y roza los máximos de 192 puntos registrados durante la crisis de deuda soberana de 2011.

La prima de riesgo de Francia —el sobrecoste que paga el país galo frente a Alemania por financiarse— está a menos de 20 puntos básicos de tocar sus últimos máximos, los 192 puntos básicos que registró el 15 de noviembre de 2011, en plena crisis de deuda soberana europea.

Casi quince años después de registrar dicho nivel, los analistas creen que es "perfectamente posible" que el diferencial galo bata el umbral en este nuevo repunte de las tensiones en el mercado de deuda.

Así lo estiman Antonio Castelo, analista de mercados de iBroker, y Javier Cabrera, de XTB. Lo hacen después de que la prima de riesgo francesa se haya disparado un 56% en los últimos treinta días y haya superado esta misma semana la cota de los 170 puntos básicos.

De hecho, el diferencial galo ya se encuentra en el entorno de máximos desde lo peor de la crisis de 2011. En concreto, alcanzó el viernes los 175 puntos básicos después de subir de manera paulatina en las últimas cinco sesiones al calor del repunte del interés del bono francés.

Lo cierto es que en los títulos de deuda galos están puestas todas las miradas. La rentabilidad del bono francés a 10 años superó el pasado miércoles por primera vez desde 2002 el 5%.

Sólo en lo que va de semana ha subido un 4,8% y el contexto socioeconómico del país no favorece las perspectivas de los analistas para este mercado en el medio plazo.

Como explica Castelo a EL ESPAÑOL-Invertia, la deuda francesa ronda ya el 120% del PIB del país y el déficit está en torno al 5,4%. Esto quiere decir que lo que debe Francia supera lo que es capaz de generar el país. Y hay que tener en cuenta que su economía se contrajo un 0,2% en el primer trimestre y se estancó en el segundo.

Estos factores hacen que los inversores se inquieten y repunte el temor a que Francia no pueda hacer frente a sus altos niveles de endeudamiento, es decir, que pueda entrar en bancarrota.

Bajo este telón de fondo, los inversores cada vez piden una prima más elevada por dejar su dinero al país galo. Y esto provoca que cada vez que el país emite deuda, esta sea más cara y engrose la partida.

Estallido social

Pero hay más. Francia ha vivido en las últimas semanas una oleada de manifestaciones que han terminado por convertirse en uno de los episodios más violentos que han sufrido las calles del país galo.

El problema está en lo que hay detrás de esas revueltas: una sociedad fragmentada y muy resistente a las reformas, tal y como apunta Alberto Salgado, analista del Grupo Caja Rural. Y el pretexto cobra aún más importancia teniendo en cuenta que el país tiene una cita electoral a la vuelta de la esquina, las elecciones presidenciales del próximo 2027.

En este sentido, los sondeos reflejan una creciente fragmentación del panorama político francés y una elevada polarización del electorado. Como apunta Salgado, "la preocupación de los mercados no radica únicamente en quien gobierna, sino en la ausencia de programas capaces de dibujar una trayectoria clara de reducción del déficit estructural y estabilización de la deuda pública".

Con todo, el analista también avisa de que "Francia no es Grecia" y concluye que "su mercado de deuda soberana es uno de los mayores y más líquidos del mundo". En este punto, Salgado expone que el país galo tiene una importante ventaja respecto a las economías que protagonizaron la crisis de deuda soberana europea de 2011: no tiene una dependencia extrema de financiación exterior.

Y esto hace que el riesgo actual guarde mayor relación con la sostenibilidad fiscal gradual que con un problema inmediato de financiación extrema.

En la misma dirección apunta Antonio Castelo, que sostiene que su escenario "no es una crisis de 2011 bis". El analista explica que hoy existe un cortafuegos que entonces no había pero que la prima de riesgo francesa puede superar los topes de 2011 antes de su Gobierno o el propio Banco Central Europeo (BCE) pongan freno a la situación.

El BCE podría comprar deuda soberana francesa si aplica el TPI (Instrumento para la Protección de la Transmisión, por sus siglas en inglés) pero, como también apunta el analista de Caja Rural, su intervención "está condicionada a determinados criterios y no equivale a una financiación permanente de déficits públicos".

Además, como señala Castelo, la activación del mecanismo "exige condiciones fiscales que Francia hoy no cumple con holgura".

Riesgo de contagio

En cualquier caso, otro de los riesgos que más preocupan de la situación francesa es su posible efecto contagio al resto de mercados de deuda europeos. En este sentido, la prima de riesgo española también ha dado señales de alerta, aunque el diferencial se mantiene bastante alejado de los máximos de 2012.

En concreto, la prima de riesgo de España ha alcanzado los 70 puntos básicos tras dispararse más de un 50% desde septiembre. Los máximos de la última gran crisis de deuda son los 636 puntos básicos que alcanzó el diferencial en julio de 2012.