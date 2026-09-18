El oro anticipará el final del endurecimiento monetario de la Fed y sólo sufrirá a corto plazo la subida de los tipos

Factores como riesgos geopolíticos, dudas fiscales e inflación siguen influyendo en el comportamiento del oro durante un año atípico para el metal.

A corto plazo, el oro puede verse perjudicado por las subidas de tipos y la fortaleza del dólar, pero los expertos prevén que el efecto será temporal.

El oro suele anticipar el final del endurecimiento monetario de la Fed, subiendo su precio cuando el mercado prevé el techo de los tipos.

La Reserva Federal de EEUU ha subido los tipos de interés y anticipa nuevas alzas para controlar la inflación.

La Reserva Federal de EEUU acaba de cambiar el rumbo de la política monetaria estadounidense. La Fed no sólo subió los tipos miércoles, sino que también pronosticó un alza adicional en el precio del dinero antes de que acabe el año. Todo para frenar una inflación que está y ha estado durante mucho tiempo "demasiado alta" a ojos del guardián del dólar.

Aunque es difícil predecir cuándo acabará el endurecimiento monetario, o si se extenderá más de lo previsto, en el precio del oro estarán muchas pistas sobre la evolución de la hoja de ruta del banco central.

Así lo señalan los analistas de XTB, que explican que, históricamente, el punto de inflexión más interesante para el oro no ha sido la primera subida de tipos de la Reserva Federal, sino el momento en el que el mercado empieza a anticipar el final del ciclo.

En este sentido, los expertos señalan que el oro anticipará el final del endurecimiento monetario mucho antes de que la Fed empiece a bajar los tipos. Y las señales que mandará se traducirán en una subida sostenida del precio del metal.

Para justificar este pronóstico, los analistas ligan el precio del metal precioso al bono estadounidense a 2 años, es decir, a una de las referencias que se encuentran en el tramo más corto de la curva de rendimientos.

Lo hacen porque es una de las referencias del mercado de deuda más sensibles a las expectativas sobre la política monetaria.

Así, desde la plataforma de inversión destacan que cuando la rentabilidad del Treasury a dos años toca techo y alcanza máximos, el mercado empieza a descontar que los tipos oficiales impuestos por el banco central están cerca de sus máximos.

Y, en este punto, se empieza a reducir de manera progresiva el coste de oportunidad de invertir o mantener la inversión hecha en oro. Es decir, que su precio empieza a escalar porque vuelve a ser atractivo para los inversores.

Porque sí, la subida de tipos por parte de la Fed no beneficia al metal precioso.

El oro sale perdiendo

Esto es así porque el oro es un activo que no tiene cupón y sale perjudicado frente a un dólar fuerte. Y la fortaleza del billete verde ha demostrado históricamente tener una correlación inversa con el oro.

Con todo, el precio del oro se ha mantenido bastante estable después de que se anunciase la subida de las tasas por parte de la Reserva Federal.

De hecho, el precio de la onza de oro cerró al alza en la sesión coincidente con la decisión sobre los tipos. Y la subida también se ha extendido a la jornada consecutiva.

Desde Julius Baer se muestran prudentes respecto al rendimiento del activo. Sus analistas explican que el metal precioso puede sufrir especialmente la 'inesperada urgencia' que mostró la Fed por controlar la inflación y, en consecuencia, por plantear subidas del precio del dinero o mantener altas las tasas.

Si esta cuestión llegara a mermar el valor del metal precioso, los expertos del banco suizo señalan que sería un bache "a corto plazo" y que no cambia las perspectivas del mercado respecto al oro en el medio y largo plazo.

Con todo, tanto el presente como el futuro del oro está condicionado por otras cuestiones. Entre ellas, los riesgos geopolíticos, las dudas fiscales y la inflación.

Unos factores con los que el metal precioso convive sesión tras sesión, que moldean la demanda del mismo y que le están haciendo vivir un año anómalo en relación a la exponencial subida que se ha anotado en los últimos balances.

Mientras que el precio del oro se disparó un 186% entre 2020 y 2025, en lo que va de 2026 el rendimiento ha sido prácticamente nulo (+1%) e incluso ha llegado a ser negativo.