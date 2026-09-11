El Ibex 35 se aleja de los 20.000 al retroceder un 1% en una semana marcada por la subida del crudo y los tipos del BCE

La inflación en EE.UU. se mantiene en el 3,4%, cumpliendo previsiones, y los mercados esperan la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

El BCE subió los tipos de interés al 2,5% para combatir la inflación, que se situó en el 3,4% en la zona euro en agosto.

El precio del petróleo Brent ha superado los 100 dólares por barril, impulsado por tensiones entre EE.UU. e Irán, pero corrigió al final de la semana.

El Ibex 35 ha retrocedido un 1% en la semana, alejándose de los 20.000 puntos, lastrado por la subida del crudo y los tipos del BCE.

El Ibex 35 se ha dejado un 1% en las últimas cinco sesiones. El selectivo nacional ha pagado esta semana el encarecimiento de los precios de la energía y la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), así como la presión en el mercado de bonos.

Sin embargo, el índice de la Bolsa de Madrid se ha librado de firmar un pleno de negativos. Lo ha hecho gracias al impulso de la sesión de este viernes, en la que ha repuntado un 0,91%, hasta los 19.838,5 puntos, tras conocer un dato de inflación de EEUU acorde a las previsiones.

Con todo, el Ibex 35 acaba la semana alejado de la cota psicológica de los 20.000 puntos y firmando su primer revés tras dos semanas al alza.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

Las mayores alzas de la sesión han estado protagonizadas por Solaria (+3,1%), Indra (+2,53%) y Merlin (+2,65%). Los bancos también se han situado en la parte alta de la tabla de valores del selectivo, impulsando al mismo.

En el polo opuesto, Amadeus (-1,16%), Acerinox (-0,91%) y Inditex (-0,95%).

Resto de Europa

La tónica se ha repetido durante la semana en los principales selectivos del Viejo Continente. La mayoría de ellos ha firmado un balance negativo de las últimas cinco sesiones. Sólo se ha salvado la Bolsa de Milán, que ha conseguido avanzar un 0,6%.

En la sesión de este viernes, la tendencia también ha ido al unísono entre las referencias europeas. Los principales indicadores han saldado la sesión en verde e incluso han incrementado las subidas con las que han comenzado la jornada tras conocer el IPC de EEUU en agosto.

Así, el FTSE Mib italiano ha subido un 1,28%; el Cac francés, un 0,78%; el Dax alemán, un 0,61% y el FTSE 100 británico, un 0,44%.

El entusiasmo también se ha extendido al otro lado del charco. Al término de la sesión europea las alzas eran las protagonistas en el parque neoyorquino. El Dow Jones subía un 1,06%; el S&P 500 avanzaba un 1,05% y el Nasdaq sumaba un 1,2%.

La sesión de este viernes ha sido, sin embargo, la antítesis a la tendencia general de la semana. Y esto también se ha trasladado al mercado energético.

Los precios del petróleo han sufrido un fuerte encarecimiento a lo largo de las últimas cinco sesiones. Tanto que el Brent, el crudo de referencia europea, superó el miércoles los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo.

En el balance semanal, el crudo del mar del Norte ha escalado un 9%. Una importante alza que se suma a la de la semana anterior (9%) y que le ha hecho tocar niveles que no veía desde hace algo más de tres meses.

Sin embargo, el precio del crudo se frenaba en la sesión de este viernes. Tras llegar a superar en la víspera los 107 dólares por barril, el Brent cedía un 2,2%, hasta los 105,21 dólares.

El mismo movimiento ha materializado el precio del West Texas Intermediate (WTI). El barril de crudo de Texas daba una tregua este viernes al caer un 2,71%, hasta los 99,67 dólares.

El WTI ha escalado un 9% durante la semana y ha llegado a superar los 100 dólares por barril, una cota sobre la que no se situaba desde principios de mayo.

Escalada bélica

La subida del precio de la materia prima energética responde al repunte de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Ambos países siguen atacándose de manera mutua y lo hacen como parte de la pugna entre ambos por el control del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte de petróleo mundial.

De hecho, el último intercambio de ataques entre ambos países ha supuesto la mayor oleada de ataques contra buques en Ormuz desde el comienzo de la guerra.

El BCE sube tipos

La escalada bélica no ayuda a mejorar las perspectivas del encarecimiento de los precios al consumo a nivel global. Bajo este contexto y presionado por una inflación que subió en agosto hasta el 3,4% en el conjunto de la zona euro, el Banco Central Europeo (BCE) se vio obligado a subir los tipos de interés en su reunión del pasado jueves.

La institución que lidera Christine Lagarde realizó un alza de 25 puntos básicos en las tasas, hasta dejarlas en el 2,5%. Es la segunda vez en el año que el BCE sube el precio del dinero para combatir el incremento de los precios al consumo provocado por la guerra en Irán.

Inflación en EEUU

La decisión del BCE en cuestión en política monetaria ha sido una de las grandes guías para el mercado esta semana. Y otra importante referencia ha sido la publicación del IPC de agosto de Estados Unidos.

La inflación en EEUU se mantuvo en el 3,4% interanual en el octavo mes del año. El dato ha cumplido con los pronósticos de los analistas y será también un importante faro para la Reserva Federal de Estados Unidos.

Con ella llega la semana que viene el plato fuerte para los mercados. La Fed afronta el próximo jueves su sexta reunión del año, que será la tercera que lidere Kevin Warsh.

El guardián del dólar, que no ha tocado los tipos en lo que va de año -a pesar del estallido de la guerra en Irán- tendrá que decidir si sigue con esta política monetaria o si sube los tipos hasta tocar el 4%.

Turno de la Fed

Y esta opción ya se empieza a descontar en los mercados, tanto que el 85% de su consenso estima que Warsh sí moverá ficha esta vez e incrementará el precio del dinero según Investing.

Además, la reunión del próximo jueves traerá una actualización del dot plot o mapa de previsiones económicas de la Fed. El banco central revisará sus proyecciones económicas y las actualizará teniendo en cuenta los últimos datos macro.

Resto de mercados

En el mercado de divisas, el euro sigue en su intento de no perder el nivel de los 1,16 dólares. En la sesión de este viernes se ha mantenido prácticamente plano.

Entre los metales preciosos, el oro intenta mantener los 4.400 dólares por onza. El metal amarillo ha caído un 1,45% a lo largo de la semana.

La plata, por su parte, ha caído un 2,6% en las últimas cinco sesiones. La onza del metal blanco cotiza al filo de los 65 dólares.

En el mercado cripto, el bitcoin intenta tocar los 80.000 dólares. Este viernes subía casi un 2% y cotizaba en los 78.000 dólares.