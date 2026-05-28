Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,55%) pierde los 18.300 puntos pese al último acercamiento entre Irán y EEUU
El precio del barril de Brent se mantiene al filo de los 95 dólares y rebaja su repunte tras el anuncio de acuerdo entre los países y a la espera de la confirmación de Trump.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:39 Así abre Wall Street
- 14:32 El PIB de EE. UU. crece un 1,6% en el primer trimestre
- 14:32 El PCE subyacente de EE. UU. se modera en abril
- 14:31 Las peticiones de subsidio en EE. UU. suben
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Grifols
- 09:21 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:26 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:42 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,55%. Con el descenso, el principal selectivo español se sitúa en los 18.279,3 puntos.
- Los títulos de Indra han repuntado un 5,28% después de que la compañía de defensa haya alcanzado un acuerdo con el fondo europeo Waterland Private Equity para vender Minsait Business Consulting (MBC), la división de consultoría estratégica de negocio de Minsait. El valor ha sido el más alcista de la jornada en la Bolsa de Madrid.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en rojo. El Dax alemán ha cedido un 0,51%; el Cac francés, un 0,23% y el FTSE 100 británico, un 0,63%. El FTSE Mib italiano es el único que esquiva las caídas y sube un 0,57%.
- Wall Street se gira al verde tras una apertura en negativo. El S&P 500 avanza un 0,5% y el Nasdaq Composite, un 0,62%. Mientras, el Dow Jones se mantiene prácticamente plano al subir un 0,06%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se relaja y duda tras el acercamiento entre EEUU e Irán. Sube un 0,06%, hasta los 94,36 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, sube tras tres días consecutivos de tregua. El WTI avanza un 1,47%, hasta los 86,99 dólares por barril.
- Las tensiones geopolíticas se han reavivado en Oriente Próximo, aunque, a su vez, Irán y EEUU parecen acercarse a un acuerdo de paz definitivo. El conflicto en Irán cumple este jueves tres meses desde su comienzo el pasado 28 de febrero.
- EEUU e Irán han llegado a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para expandir el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sólo quedaría la aprobación definitiva del presidente estadounidense, Donald Trump, para sellar el pacto, según ha informado la agencia iraní Axios.
- Estados Unidos atacó el miércoles una instalación militar al sur de Irán. Sus fuerzas armadas derribaron cuatro drones de ataque que habían sido lanzados a barcos estadounidenses en una operación que Teherán había denominado como "defensa propia".
- En respuesta a la ofensiva, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos, según ha comunicado el propio cuerpo defensivo.
- Los ataques se producen en mitad del proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo de paz parecía llegar tras un intenso fin de semana de acercamientos, pero los últimos ataques alejan a los países del mismo.
- El euro pierde posiciones contra el dólar estadounidense y se coloca por debajo de los 1,16.
- El oro pierde la media móvil de largo plazo y ahora se la juega ante el soporte clave de los 4.370 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pierde el soporte de los 75.000 dólares y continúa cayendo a la busca de un soporte capaz de frenar las caídas. Ya ha perdido los 73.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de alto voltaje para el Ibex 35. Aunque con sesgo negativo, los bajistas dominaron durante gran parte de la jornada. Sin embargo, fue por la tarde y a golpe de titular cuando se incrementó notablemente la volatilidad debido a acuerdos y desmentidos entre EEUU e Irán.
El selectivo español llegó a subir más de 120 puntos en apenas cinco minutos, para posteriormente acometer una fase de cerca de 90 puntos. Los inversores tuvieron bastantes dudas.
El índice se movió entre un mínimo intradía de 18.217 puntos y un máximo de la sesión en los 18.377 puntos.
En estos instantes el Ibex 35 pierde un 0,44% en los 18.299 puntos.
Los valores más alcistas son, a esta hora: Indra (+5,19%), Inditex (+1,36%) y ArcelorMittal (+1,17%).
En la parte baja de la tabla, destacan: Grifols (-2,40%), Sacyr (-2,26%) y Mapfre (-1,80%).
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Khamenei rechaza el principio de acuerdo con EE. UU., según i24 News
El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, no ha aceptado el memorando de entendimiento para extender la tregua de 60 días con Estados Unidos, según ha informado el periodista Amichai Stein de i24 News.
Este rechazo choca con las informaciones previas que daban el pacto por cerrado a falta de la ratificación de Washington.
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La corrección desde máximos intradía nos lleva otra vez a los 18.300 puntos
El selectivo español inicia un movimiento de consolidación tras el último impulso que lo ha devuelto a la cota psicológica de los 18.300 puntos.
El mercado vigila ahora si el índice es capaz de respetar este nivel clave de la sesión, en una jornada donde Indra e Inditex lideran las compras y tiran del carro del selectivo.
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Musalem (Fed) no descarta una subida de tipos si la inflación se estanca
El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, advirtió de que existe un escenario en el que la economía podría requerir un incremento de los tipos de interés.
El funcionario aseguró que le preocuparía enormemente no ver un avance en la desinflación durante los próximos uno o dos trimestres.
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Las reservas de gas natural en EE. UU. caen más de lo previsto
Los inventarios de gas natural registraron un incremento de 92.000 millones de pies cúbicos (92B), quedando por debajo de los 96B previstos por el mercado.
Este aumento menor de lo anticipado muestra un ritmo de acumulación más lento en comparación con la subida de 101B de la semana anterior.
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Última hora: EE. UU. e Irán alcanzan un acuerdo de tregua de 60 días pendiente de Trump
Ambas naciones han pactado un memorando de entendimiento (MOU) para extender la tregua durante 60 días, según adelanta Axios.
A pesar de haber alcanzado el acuerdo, la firma definitiva del pacto queda ahora sujeta a la aprobación final del expresidente Donald Trump, un movimiento que ya sacude los mercados de energía, bonos, divisas e índices estadounidenses.
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Cambio de rumbo. Atención a la tremenda vela alcista en el selectivo español
El selectivo español protagoniza un violento movimiento de volatilidad tras registrar una subida vertical de 120 puntos del tirón.
Este fuerte impulso de última hora permite al índice neutralizar gran parte del terreno perdido y reducir sus caídas diarias a tan solo el 0,18%.
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Mal dato de ventas de viviendas nuevas en EE. UU.
Las ventas de viviendas nuevas registraron un fuerte retroceso en abril al situarse en 622.000, un dato notablemente peor de lo previsto por el consenso del mercado, que esperaba 661.000.
La cifra se aleja también del registro del mes anterior, que se ubicó en 663.000.
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La caída del Ibex 35 se acelera
El selectivo español intensifica su fase correctiva por la creciente presión de los bajistas y pierde 163 puntos respecto al cierre de la sesión anterior.
Los vendedores toman el control absoluto del mercado en un movimiento de caída que aleja al índice de los niveles de recuperación previos.
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IAG completa una emisión de bonos por 1.000 millones de euros
El grupo de aerolíneas ha culminado con éxito el desembolso y suscripción de dos series de bonos sénior no garantizados por un importe de 500 millones de euros cada una.
Los títulos ya han sido admitidos a cotización en el mercado regulado Euronext Dublin bajo la coordinación de entidades como J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG y SMBC.
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El Ibex 35 frena la sangría tras la apertura americana
El inicio de la sesión en Nueva York ha permitido al selectivo español reaccionar desde sus mínimos intradiarios para recuperar la zona de los 18.270 puntos.
Aunque la caída de la jornada se reduce al 0,61% gracias al regreso de los compradores, el índice mantiene intacta su estructura bajista de máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 rompe mínimos del día
A falta de pocos minutos para que Wall Street abra sus puertas, el índice español perfora mínimos intradía cotizando ya en lso 18.250 puntos. La caída aumenta al 0,72%.
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Se vuelven a tantear mínimos intradía antes de la apertura americana
El selectivo español sufre un brusco giro a la baja que fulmina la cota de los 18.300 puntos y pone en serio peligro los mínimos de la sesión.
El mercado contiene el aliento a la espera de ver si los compradores logran reaccionar ante la inminente apertura de Wall Street.
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Bessent endurece las sanciones a Irán y afirma que su economía colapsa
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció una intensificación de las medidas de presión económica contra Teherán. El Tesoro bloqueará los servicios operativos y de venta de billetes de las aerolíneas iraníes, al tiempo que advirtió a empresas globales contra el pago de tasas de tránsito al régimen.
Bessent aseguró que la economía y la divisa de Irán están en caída libre, destacando que el cierre de la estratégica Isla Kharg y el estrangulamiento financiero han dejado a las fuerzas armadas y a la policía sin fondos, abriendo la puerta al fin de la espiral mediante negociaciones productivas.
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El Ibex 35 se rehace y vuelve a los 18.300 puntos
El selectivo español ignora los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos y acelera el ritmo para recuperar la cota de los 18.300 puntos.
Los compradores intentan consolidar este nivel mientras el índice reduce sus pérdidas diarias al 0,42%, sin cambios relevantes en el comportamiento de los valores alcistas y bajistas de la sesión.
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El gasto real de EE. UU. se frena
El consumo personal real de abril decepcionó al crecer solo un 0,1% frente al 0,3% esperado.
Por su parte, los ingresos personales se estancaron en el 0,0%, quedando muy por debajo del 0,4% previsto y del 0,5% anterior.
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PCE general de EE. UU. repunta al 3,8% en abril
El índice de precios del gasto en consumo personal cumplió las expectativas del consenso de analistas al situarse en el 3,8% anual.
La cifra confirma una aceleración de la inflación respecto al 3,5% registrado en el mes anterior.
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El PIB de EE. UU. crece un 1,6% en el primer trimestre
La economía estadounidense registró un crecimiento trimestral del 1,6%, quedando por debajo del 2,0% esperado por el consenso del mercado.
A pesar de la ralentización respecto a las previsiones, el dato mejora significativamente el 0,5% del periodo anterior.