Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,55%) pierde los 18.300 puntos pese al último acercamiento entre Irán y EEUU

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,55%. Con el descenso, el principal selectivo español se sitúa en los 18.279,3 puntos.

- Los títulos de Indra han repuntado un 5,28% después de que la compañía de defensa haya alcanzado un acuerdo con el fondo europeo Waterland Private Equity para vender Minsait Business Consulting (MBC), la división de consultoría estratégica de negocio de Minsait. El valor ha sido el más alcista de la jornada en la Bolsa de Madrid.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en rojo. El Dax alemán ha cedido un 0,51%; el Cac francés, un 0,23% y el FTSE 100 británico, un 0,63%. El FTSE Mib italiano es el único que esquiva las caídas y sube un 0,57%.

- Wall Street se gira al verde tras una apertura en negativo. El S&P 500 avanza un 0,5% y el Nasdaq Composite, un 0,62%. Mientras, el Dow Jones se mantiene prácticamente plano al subir un 0,06%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se relaja y duda tras el acercamiento entre EEUU e Irán. Sube un 0,06%, hasta los 94,36 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, sube tras tres días consecutivos de tregua. El WTI avanza un 1,47%, hasta los 86,99 dólares por barril.

- Las tensiones geopolíticas se han reavivado en Oriente Próximo, aunque, a su vez, Irán y EEUU parecen acercarse a un acuerdo de paz definitivo. El conflicto en Irán cumple este jueves tres meses desde su comienzo el pasado 28 de febrero.

- EEUU e Irán han llegado a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para expandir el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sólo quedaría la aprobación definitiva del presidente estadounidense, Donald Trump, para sellar el pacto, según ha informado la agencia iraní Axios.

- Estados Unidos atacó el miércoles una instalación militar al sur de Irán. Sus fuerzas armadas derribaron cuatro drones de ataque que habían sido lanzados a barcos estadounidenses en una operación que Teherán había denominado como "defensa propia".

- En respuesta a la ofensiva, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos, según ha comunicado el propio cuerpo defensivo.

- Los ataques se producen en mitad del proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo de paz parecía llegar tras un intenso fin de semana de acercamientos, pero los últimos ataques alejan a los países del mismo.

- El euro pierde posiciones contra el dólar estadounidense y se coloca por debajo de los 1,16.

- El oro pierde la media móvil de largo plazo y ahora se la juega ante el soporte clave de los 4.370 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pierde el soporte de los 75.000 dólares y continúa cayendo a la busca de un soporte capaz de frenar las caídas. Ya ha perdido los 73.000 dólares.