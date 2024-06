Las acciones de Solaria acusan el riesgo de impago de una de sus filiales

Sesión, la de hoy jueves, repleta de datos macroeconómicos donde el selectivo español debe esforzarse por no perder los 11.000 puntos y, sobre todo, no perder los mínimos de ayer en 10.985 puntos para que no se abra una ventana de bajada hacia los mínimos del mes en los 10.874,10 puntos. Entre sus componentes, destaca el comportamiento de las acciones de Solaria, que se encuentran entre las más bajistas de la sesión.

Uno de los hechos que está penalizando el precio de su cotización es que su filial vasca está en grave riesgo de impago. De esta forma, Solaria Eguzki Sorkuntza, que está enfocada en impulsar proyectos de energía solar destinados a proporcionar electricidad 'verde' acerca de un millón de personas, se enfrenta, en solo un año y medio de operación, a la oposición de una asociación civil y ha sido clasificada con un "alto riesgo de morosidad" en los registros de la Administración. Además, los fondos bajistas están elevando su ataque a Solaria, ya que controlan más del 11% de su capital. En este sentido, Blackrock (NYSE) Investment Management (UK), la división británica del fondo estadounidense, mantiene abierta una posición bajista sobre el 4,3% del capital (frente al 3,48% de hace unas semanas). [Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches] Desde el lado técnico, y mirando hacia el largo plazo, Solaria viene desplegando un amplio canal bajista en una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes que empujan a la baja su precio de cotización. Hay que tener en cuenta que, en el último trimestre de 2022, sus acciones cotizaban en las inmediaciones de los 24,60 euros y a mediados del pasado mes de abril el valor hizo suelo en la zona de los 9,40 euros. Al acercar el gráfico y teniendo en cuenta el corto plazo, vemos una interesante recuperación de los títulos de Solaria desde dicho soporte, en forma de sucesión de mínimos crecientes que ha permitido al valor recuperar algunas resistencias intermedias, pero todo ello encasillado dentro de una tendencia bajista de fondo. Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches Tradingview Como niveles operativos, y si trazamos el correspondiente retroceso proporcional Fibonacci al último tramo bajista, veremos que Solaria tiene una resistencia importante en los 13,04 euros, que se corresponde con el 38,20% de esa proporcionalidad. Además, cerca de dicha zona pasa su media móvil de 200 periodos, que funciona como una resistencia dinámica muy importante. Por tanto, si queremos buscar algún tipo de reacción en Solaria, deberemos hacerlo en zonas de soporte importantes donde puede producirse cierto rebote. En este sentido, tenemos una zona clave y soporte intermedio cerca de los 11 euros por acción, donde también confluyen sus medias móviles de 100 y 50 periodos que deberían frenar el avance de los bajistas. [La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy] Así pues, si la caída continúa en Solaria y se acerca hacia los 11 euros, este hecho nos permitiría buscar algún tipo de rebote por sobreventa en dicha zona, con un primer objetivo en 11,60 euros y un segundo cerca de los 12 euros. La orden de protección la colocaríamos, como mucho, a un 3% del precio de entrada y con un tamaño de la posición reducido para minimizar riesgos.