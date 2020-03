El Ibex 35 vuelve al punto de salida tras ver que Wall Street no convence

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha añadido 23 nuevas entidades a su lista de empresas que están prestando servicios de inversión sin autorización para llevar a cabo esta actividad.

El supervisor ha advertido sobre 'chiringuitos financieros' como WDC Markets, Capcorp Ltd, Green Millions, Meg Trans Ltd, Bgold Capital o Pro Star Griffith Corporate Centre. También ha avisado de que la web 'yszzexpokch.duckdns.org/gvc-gaesco-comerciante-en-lnnea-de- cfd89.php' no guarda ninguna relación con GVC Gaesco Valores, la cual sí está debidamente registrada en la CNMV.

Por último, ha alertado sobre im.academy (Im Mastery Academy), vinculada a la web International Markets Live, que ya ha sido objeto de advertencia por parte de la CNMV.