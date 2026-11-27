Ya ocurrido: el órdago ha convertido el debate en, en parte, un cara a cara mediático entre Sánchez y Feijóo y tensiona el relato preelectoral. Posible consecuencia: si la derecha no suma, la promesa de Feijóo podría usarse para cuestionar la continuidad de Sánchez en el PSOE; además, podría poner en riesgo la carrera de líderes como Abascal si su bloque no logra escaños.

¿Qué consecuencias ya ocurridas y qué posibles consecuencias futuras tiene el órdago de Feijóo para los líderes políticos?

Los analistas señalan que Feijóo optó por un tono presidencial y centrado en gestión con propuestas, mientras que Abascal insistió en la inmigración como explicación de casi todos los problemas, lo que les llevó a jugar por separado en vez de apoyarse mutuamente.

¿Qué diferencias estratégicas tuvieron Feijóo y Abascal en el debate según los analistas de El Español?

Colau se jugaba la supervivencia del Frente Amplio y parte de su base electoral; Garea valora que supo reorientar la conversación y coordinarse con Sánchez para reforzar argumentos de la izquierda durante el debate.

¿Qué se jugaba Ada Colau en el debate y por qué Fernando Garea la considera “ganadora”?

Feijóo se comprometió a dimitir como presidente del partido, renunciar a su acta de diputado y, por tanto, perder el aforamiento si no consigue ser presidente del Gobierno tras las elecciones.

¿Qué exactamente prometió Feijóo en el debate sobre su futuro político si no llega a gobernar?

Ramírez considera que el compromiso público de Feijóo (dimisión, renuncia al escaño y pérdida del aforamiento si no gobierna) facilita a los socialistas argumentar internamente que Sánchez debe asumir consecuencias similares si pierde, lo que podría tensionar su liderazgo en Ferraz tras las elecciones.

¿Por qué dice Pedro J. Ramírez que el órdago de Feijóo a Sánchez es una “bomba de relojería” para la continuidad de Pedro Sánchez?

El análisis evidenció que el resultado de las urnas no solo decidirá quién llega a Moncloa, sino que amenaza la continuidad política de varios de los líderes candidates.

Los analistas destacaron las distintas estrategias empleadas: la coordinación visible entre Sánchez y Colau frente al choque y distancia mostrada entre Feijóo y Abascal.

Feijóo retó a Sánchez comprometiéndose a dimitir, dejar su acta de diputado y su aforamiento si no logra ser presidente, un órdago que el candidato socialista no aceptó.

Pedro J. Ramírez y Fernando Garea mantuvieron una intensa discusión en EL ESPAÑOL TV al analizar el debate a cuatro previo a las elecciones generales del 29-N.

Cuatro candidatos, cuatro intereses electorales y demasiados frentes abiertos. El último debate antes de las elecciones generales del 29-N ha evidenciado las limitaciones de un formato que dispersa los temas, dificulta la confrontación de propuestas y convierte buena parte de la discusión en una batalla por el voto útil.

Y es que el próximo domingo no sólo está en juego quién ocupará la Moncloa, sino también la continuidad de algunos de los candidatos al frente de sus partidos.

Una cuestión que, tras el órdago de Feijóo a Sánchez, ha enfrentado al director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y al adjunto al director, Fernando Garea, durante el análisis posterior al debate en EL ESPAÑOL TV.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau llegaban al encuentro con objetivos muy distintos. Dos aspiraban a ganar las elecciones, otro a remontar en las encuestas y la última a garantizar su supervivencia política.

Así lo anticipaba el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, durante el análisis previo en directo del programa 'Especial debate a cuatro. Elecciones generales 29-N', organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Un "catch a cuatro" en el que cada candidato tenía que medir sus golpes y elegir bien a su adversario.

"Creo que hay dos que van a luchar por la victoria, que son Sánchez y Feijóo. Yo creo que Sánchez va a intentar desquitarse, sacarse la espina de lo que le pasó la semana pasada", señalaba Ramírez.

Sin embargo, pese a contar con cuatro candidatos, el encuentro ha acabado convirtiéndose, por momentos, en un segundo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, tal y como ha destacado el director de EL ESPAÑOL en su análisis posterior al debate.

Mucho más combativo que en el cara a cara de la semana pasada, Sánchez ha tratado de recuperar la iniciativa frente a Feijóo. El presidente afrontaba, además, la dificultad de defender el balance de sus ocho años de Gobierno mientras presentaba nuevas promesas electorales.

María Peral, adjunta al director de EL ESPAÑOL, ya advertía durante la previa de la dificultad del presidente para "explicar por qué en estos ocho años no ha conseguido que la gente viva mejor".

Distinta era la situación de Feijóo. El politólogo Manuel Mostaza anticipaba una estrategia más conservadora por parte del líder del PP: "Va en primer lugar y tiene más que perder".

El candidato popular se ha mostrado cómodo y con un tono presidencial. Ha tratado de mantener su discurso centrado en la gestión y las propuestas, al tiempo que ha marcado distancias con Abascal en materia de inmigración.

"Ha vuelto a tener esa iniciativa, creo que ha vuelto a tener un mensaje de gestión, con propuestas", ha destacado Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL.

No obstante, los reproches, las referencias al pasado y los choques ideológicos han dificultado el desarrollo de los distintos bloques temáticos.

Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, ha destacado precisamente la capacidad de Colau para "reorientar la conversación" ante las constantes referencias de Sánchez y Feijóo al pasado y a la política internacional.

La batalla por los votos

Más allá del enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, el debate era también una oportunidad para que Abascal y Colau recuperasen terreno a escasos días de las elecciones.

El problema para ambos es que buena parte de los votos que aspiran a recuperar proceden precisamente de los partidos con los que tendrían que entenderse después del domingo para formar Gobierno.

Especialmente complicada era la situación de Colau. "Ada Colau lo que se juega es la supervivencia", advertía Pedro J. Ramírez durante la previa del debate.

El director de EL ESPAÑOL apuntaba a cómo Sánchez había conseguido atraer a parte del electorado situado a la izquierda del PSOE. "Sánchez se ha comido con sus políticas, con sus declaraciones, con sus hechos, a esa izquierda de verdad", aseguraba.

Sin embargo, lejos de centrar sus ataques en Sánchez para tratar de recuperar esos votos, Colau ha combinado las críticas a las políticas del Gobierno con su disposición a volver a gobernar junto al PSOE.

Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL, considera que ambos candidatos han sabido aprovechar esa situación para reforzar sus argumentos frente a PP y Vox. "Colau y Sánchez han actuado eficazmente coordinados", ha señalado considerando a Colau como ganadora del enfrentamiento.

No comparte esa lectura Vicente Ferrer, subdirector de España del periódico. A su juicio, Colau ha desaprovechado la oportunidad de explicar a los votantes de izquierdas por qué deberían votar a Frente Amplio en lugar de al PSOE. Considera que la candidata ha quedado "casi como asistente, como supeditada a Sánchez".

Muy distinta ha sido la estrategia de Feijóo y Abascal. Pese a que ambos podrían necesitarse para formar Gobierno, los dos han defendido sus propuestas por separado y apenas se han apoyado durante el debate.

"En el contexto de la izquierda han jugado juntos, mientras que Feijóo y Abascal han jugado por separado", ha resumido Cristian Campos, redactor jefe de Opinión de EL ESPAÑOL.

Por su parte, Abascal ha centrado buena parte de sus intervenciones en la inmigración. El líder de Vox ha vinculado la llegada de extranjeros a prácticamente todos los problemas abordados durante el encuentro.

Una insistencia que ha suscitado críticas entre los analistas del periódico. "Se ha pasado todo el debate diciendo que la inmigración es el problema de la vivienda, de los impuestos, de la política exterior, de las políticas sociales", ha señalado Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL.

De cuatro a dos

El punto de inflexión del debate, a juicio de Pedro J. Ramírez, ha llegado con el órdago de Feijóo a Sánchez sobre su futuro político tras las elecciones.

El presidente del Gobierno ha instado al líder del PP a comprometerse a aceptar el resultado electoral. Feijóo le ha doblado la apuesta y ha asumido tres compromisos en caso de no conseguir gobernar: dimitir como presidente del partido, renunciar a su acta de diputado y, por tanto, al aforamiento.

El candidato popular ha retado a Sánchez a hacer lo mismo. El presidente del Gobierno no ha recogido el guante.

Un intercambio cuyas consecuencias, a juicio del director de EL ESPAÑOL, van más allá de la cita electoral del domingo.

"Ese órdago se convierte en una bomba de relojería para el futuro político de Sánchez", ha asegurado Ramírez durante el análisis posterior al debate.

El director ya había puesto el foco durante la previa en la posibilidad de que Sánchez consiga una "dulce derrota". Es decir, ser el candidato más votado sin reunir los apoyos necesarios para gobernar y utilizar ese resultado para mantenerse al frente de Ferraz.

Para Jorge Calabrés, la negativa de Sánchez a recoger el guante de Feijóo refuerza precisamente esta tesis.

Ramírez considera que el desafío del líder del PP añade presión sobre la continuidad de Sánchez al frente del PSOE en caso de perder la Moncloa. Aunque también reconoce la mejoría del presidente respecto al anterior encuentro: "Si tenía opciones, Sánchez las ha mantenido hoy abiertas".

"Sólo puede quedar uno"

La interpretación del director ha dado lugar a un intenso intercambio de opiniones con Fernando Garea durante el análisis en directo de EL ESPAÑOL TV.

"Discrepo de principio a fin", ha respondido Garea. El adjunto al director ha reivindicado el protagonismo de Colau durante el encuentro y ha rechazado la tesis de que el debate a cuatro se haya convertido en un segundo cara a cara.

Garea también ha restado trascendencia al órdago de Feijóo. A su juicio, la salida del líder popular de la política en caso de no conseguir gobernar era algo previsible.

Pedro J. Ramírez, por el contrario, ha insistido en que el compromiso de Feijóo podría convertirse en un argumento de los propios socialistas para cuestionar la continuidad de Sánchez al frente del partido si pierde el Gobierno.

🔴🗣️ Pedro J. (@pedroj_ramirez) y Fernando Garea (@Fgarea) chocan en EL ESPAÑOL TV por el órdago de Feijóo a Sánchez: "Ha conseguido que se visualice de que esto va de echar a Sánchez de la Moncloa" Garea: "Va a ser la matanza de Texas, como es siempre el PSOE cuando pierde el poder" — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 27, 2026

Para Garea, sin embargo, las consecuencias del resultado electoral podrían ir más allá del futuro de Sánchez y Feijóo. El adjunto al director también ha puesto sobre la mesa la continuidad de Santiago Abascal al frente de Vox si la derecha no consigue los escaños suficientes para gobernar.

"Sólo puede quedar uno, y te diría incluso más de uno, porque si no suman PP y Vox a mí me parece que la carrera política de Abascal también está bastante...", ha señalado Garea.

El debate a cuatro termina así sin un diagnóstico unánime entre los analistas de EL ESPAÑOL, pero con una cuestión sobre la mesa: las consecuencias que tendrá el resultado del domingo para los líderes de los distintos partidos.

Y es que el 29-N no sólo está en juego quién ocupará la Moncloa, sino también el futuro político de quienes aspiran a ella.