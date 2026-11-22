El Consejo de Informativos concluyó en una investigación que esos formatos incumplen normas de RTVE, señalando sesgo favorable al Gobierno, falta de objetividad y opacidad editorial en coproducciones externas; la dirección de RTVE rechazó esas conclusiones.

En 2025 la factura conjunta fue 34,3 millones (Malas lenguas 15,3; Mañaneros 12,2; Directo al grano 6,7). En octubre de 2026 los contratos comprometidos sumaban 31,4 millones tras un alza de 13,8 millones respecto a septiembre.

¿Cómo ha evolucionado el gasto de TVE en estos tres programas entre 2025 y octubre de 2026?

Mañaneros 360 está producido por La Cometa TV y presentado por Jesús Cintora; Malas lenguas y su edición nocturna las produce Big Bang Media con Gonzalo Miró, Esther Palomera, Ana Hinestrosa y Jesús Cintora en la noche; Directo al grano lo produce La Osa y lo presentan Marta Flich y Martín Barreiro.

¿Quiénes son las productoras y presentadores que más han visto subir sus contratos en TVE?

Ya ocurrido: la plantilla y los sindicatos han criticado la decisión porque consideran que la cobertura de actualidad debe realizarse con los servicios informativos internos y no con programas externos. Podría ocurrir: el aumento tensiona las relaciones internas y alimenta reclamaciones sindicales sobre prioridad presupuestaria y contratación.

¿Qué consecuencias tiene para la plantilla que TVE haya subido 13,8 millones en esos tres programas?

RTVE aumentó las contrataciones porque en octubre esos programas ampliaron ediciones y minutos en pantalla durante la precampaña y la convocatoria electoral, lo que obligó a formalizar extensiones de contrato y nuevas contrataciones. La cadena describe esos importes como "contrataciones formalizadas durante el ejercicio con gastos comprometidos".

¿Por qué RTVE elevó en octubre los contratos de Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano?

Sindicatos y el Consejo de Informativos critican la falta de imparcialidad, el sesgo favorable al Gobierno y el uso de productoras externas para cubrir la actualidad en lugar de los servicios informativos propios.

Esta subida coincidió con la convocatoria de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez, periodo en el que estos espacios ganaron tiempo en pantalla e intensidad informativa.

El incremento presupuestario de 13,8 millones en estos tres programas de infoentretenimiento representa el 64% de toda la subida de gasto externo de la cadena pública en ese mes.

RTVE aumentó un 78% el presupuesto asignado a 'Mañaneros', 'Malas lenguas' y 'Directo al grano' en octubre, pasando de 17,6 a 31,4 millones de euros.

Radio Televisión Española (RTVE) elevó los contratos de sus principales programas de infoentretenimiento durante el mes de octubre, según reflejan los datos de la propia cadena pública.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, los pagos a Mañaneros 360, Malas lenguas, Malas lenguas Noche y Directo al grano se elevaron un 78% (13,8 millones más) si se comparan con las cifras de septiembre.

Este periódico ha preguntado a fuentes oficiales de RTVE el porqué del aumento de estos contratos, pero desde la cadena pública han declinado hacer comentarios.

Todas estas mejoras han quedado comprometidas y deberán ser asumidas por una eventual nueva administración de RTVE si es que el nuevo Gobierno que se forme tras el 29-N decide sustituir a su actual presidente José Pablo López.

Esta importante subida coincidió con la convocatoria de eleciones generales anunciada por Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre. Desde entonces estos programas han aumentado sus minutos en pantalla y sus ediciones especiales como hilos conductores de la información política.

Durante la pasada huelga general, tanto La hora de la 1, de Silvia Intxaurrondo; como Mañaneros, emitieron con total normalidad junto con los informativos, al ser considerados servicios esenciales por la cadena pública.

Los tres espacios llevan dos temporadas en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, que ha advertido en informes de denuncias por falta de imparcialidad y de sesgo favorable al Gobierno de Sánchez.

Es por eso que el aumento de estos contratos -unido a un protagonismo que se ha acrecentado desde que comenzó la precampaña- no ha sentado nada bien entre los trabajadores de la pública.

Plantilla y sindicatos reivindican que la información de actualidad debe hacerse en casa con los servicios informativos de la cadena y no con programas externos de actualidad.

Las cifras publicadas por la propia RTVE indican que en un mes los pagos se han elevado en 13,8 millones para los tres programas, pasando de los 17,6 millones que incluían los contratos en septiembre, a los 31,4 comprometidos en la actualización de octubre.

La cadena explica en estos documentos que estas cifras representan "contrataciones formalizadas durante el ejercicio con gastos comprometidos". Una cifra que crece mes a mes o porque se firman contratos de extensión a los programas o se incorporan nuevos espacios.

Para que nos hagamos una idea de esta subida, en este mismo mes el coste de los contratos de programas externos de RTVE subió solo un 12% hasta los 201 millones, incluyendo programas y compras de películas.

Esto supone que de los 21,5 millones que ha crecido en octubre el gasto de TVE en programas, el 64% (13,8 millones) corresponde exclusivamente a lo que se les ha subido a Mañaneros, Malas lenguas y Directo al grano.

El programa al que más se le ha subido el contrato es Mañaneros 360 que desde septiembre es presentado por Jesús Cintora, tras la salida de Javier Ruiz a La Séptima.

En septiembre, Mañaneros tenía un contrato de 5,9 millones, mientras que en octubre se ha elevado a 11,9 millones, seis millones más duplicando la asignación. La productora es La Cometa TV.

En el caso de Malas Lenguas la subida también es importante. Su edición de lunes a viernes ha pasado en un mes de cobrar cuatro millones, hasta los 7,1. Un 75% más. El espacio es presentado desde septiembre por Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa.

Pero su edición noche, que también es presentada por Jesús Cintora, ha pasado de facturar 1,52 millones, hasta los 3,14 millones, un 105% de crecimiento. Big Bang Media es la responsable de las dos ediciones.

El tercero en discordia es Directo al grano, producido por La Osa, que ha pasado de cobrar seis millones, a 9,1 millones, un alza del 50,1% en treinta días. Sus presentadores son Marta Flich y Martín Barreiro.

Estos tres programas han estado desde hace meses en el punto de mira del Consejo de Informativos (CdI) de TVE. Este organismo publicó en enero una investigación tras varias denuncias recibidas y concluyó que estos formatos incumplen las normas de RTVE.

Sesgo hacia el Gobierno

Entre otras cosas, concluyeron que presentan un sesgo favorable al Gobierno, falta de objetividad y que presentan una responsabilidad editorial opaca al ser programas de coproducción externa.

La dirección de la cadena, y el propio presidente José Pablo López, negó la mayor y defendió la realización de estos programas culpando al CdI de desprestigiar a la casa con sus críticas.

Los sindicatos de RTVE también se quejan de que este tipo de programas son cada vez más frecuentes, en especial en el ámbito de la actualidad donde -creen- existe una estrategia para competir con la cobertura y los propios espacios informativos de la casa.

Desde los sindicatos también se cuestiona el coste de estos programas. Solo en lo que va de 2026 ya se han firmado contratos por valor de 31 millones solo en estos tres espacios.

Pero es que en 2025 la factura ya fue de 34,3 millones: 15,3 millones para Malas lenguas, 12,2 millones para Mañaneros y 6,7 millones para Directo al grano.