Los sindicatos dejan emitir con normalidad a Intxaurrondo y Cintora en TVE mientras que Canal Sur se va a negro

Sorprende porque sólo los informativos son servicios esenciales garantizados por ley, pero La 1 justificó la emisión indicando que esos programas se realizan con el personal convocado como servicios mínimos y quienes no secundaron el paro.

¿Por qué sorprende la emisión de espacios de infoentretenimiento en La 1 durante la huelga y qué explicó la cadena?

Los convocantes pasaron por los platós de La 1 en las primeras horas; por ejemplo, Unai Sordo (CCOO) y la portavoz del Sindicato de Inquilinas aparecieron en conexiones y entrevistas en directo.

¿Qué papel tuvieron los principales convocantes de la huelga —como CCOO y UGT— en la programación de TVE esa mañana?

La Orden HAC/1168/2026 fija que el personal mínimo en RTVE no podrá superar el 15 por ciento de la plantilla en la Comunidad de Madrid, lo que permitió garantizar informativos y mantener algunos programas con el personal designado.

¿Qué servicios mínimos rigen en RTVE y cómo influyeron en la emisión en La 1 durante la huelga?

Canal Sur dejó de emitir desde las 8:20 horas y su dirección atribuye la interrupción a la falta de acuerdo con los sindicatos sobre servicios mínimos, lo que dejó su programación casi nula ese día.

¿Qué consecuencias tuvo para Canal Sur ir "a negro" durante la huelga general del 11 de noviembre?

Porque los piquetes y los sindicatos de RTVE permitieron la emisión al considerar presentes a los trabajadores convocados como servicios mínimos y a quienes no secundaron el paro. El programa contó además con representantes sindicales entrevistados en directo.

¿Por qué los programas de Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora emitieron con normalidad en TVE durante la huelga del 11 de noviembre?

Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Hacienda para el personal de RTVE en la Comunidad de Madrid se han establecido en un máximo del 15% de la plantilla.

Los espacios matinales de La 1 han contado con la presencia de sus tertulianos habituales y entrevistas a representantes de los colectivos convocantes de la huelga, como CCOO y el Sindicato de Inquilinas.

Canal Sur se ha ido a negro al no alcanzarse un acuerdo de servicios mínimos con los sindicatos, mientras que Telemadrid ha limitado su programación exclusivamente a los espacios informativos.

Televisión Española emite con normalidad sus programas de infoentretenimiento como 'La Mañana' y 'Mañaneros 360' durante la jornada de huelga general al haber sido incluidos en los servicios mínimos.

Los programas de infoentretenimiento de Televisión Española (TVE) están emitiendo con total normalidad en las primeras horas de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre.

Los piquetes informativos y los sindicatos de la cadena pública han permitido que la programación de TVE no se esté viendo afectada, algo que no pueden decir otras cadenas públicas autonómicas.

Hasta media mañana, La Mañana de La 1, con Silvia Intxaurrondo; y Mañaneros 360, con Jesús Cintora, han mantenido sus emisiones con total normalidad, con todos sus tertulianos habituales y con una gran representación sindical como entrevistados. La cadena dice que los servicios mínimos garantizan la emisión de estos dos programas, además de los informativos.

En el caso de Telemadrid, hasta media mañana solo ha podido emitir sus informativos, mientras que Canal Sur lleva en negro desde las ocho de la mañana. Un seguimiento dispar en las públicas gobernadas por el Partido Popular (PP) y la estatal controlada por el Gobierno central.

Fuentes oficiales de Telemadrid han indicado este diario que solo emitirán informativos durante el día tras el acuerdo de servicios mínimos alcanzados con los sindicatos.

De esta manera, han indicado que no está prevista la emisión este miércoles de espacios de infoentretenimiento como El Análisis: Diario de la Noche de Antonio Naranjo.

En cuanto a Canal Sur, la cadena se ha ido a negro desde las 8:20 horas de este miércoles durante la emisión del espacio informativo Despierta Andalucía, con motivo de la huelga general convocada para esta jornada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas.

La dirección de Canal Sur ha informado que no ha sido posible alcanzar un acuerdo de servicios mínimos con los sindicatos por lo que la emisión sigue a esta hora en negro.

Las televisiones no tienen prohibido emitir otro tipo de contenidos durante una huelga general, aunque los informativos son los únicos considerados servicios esenciales para garantizar el derecho constitucional a la información, por lo que solo estos programas tienen asegurada su emisión mediante servicios mínimos.

Es por ello que sorprende que los programas de infoentretenimiento (y no los informativos) siguen en antena de La 1 con total normalidad y haya sido calificados como servicios mínimos.

Es más, durante primera hora de la mañana los principales convocantes de la huelga han pasado por las pantallas de La 1. A primera hora, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, era entrevistada por Silvia Intxaurrondo.

Además, la presentadora ha lucido un brazalete rojo por la huelga general. "Este programa se considera un servicio esencial y se está realizando con los trabajadores que hemos sido convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro", indicaron al comienzo del espacio.

La cadena también ha hecho conexiones en directo con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Del mismo modo, los tertulianos habituales de los dos programas han asistido con regularidad.

Incluso muchos de ellos han manifestado en antena su apoyo total a la huelga general, mientras trabajaban en la cadena pública como tertulianos.

El personal mínimo acordado en RTVE no podrá superar el 15% de la totalidad de sus plantillas en la Comunidad de Madrid. Así se desprende de la Orden HAC/1168/2026, de 5 de noviembre, del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes oficiales de la cadena han indicado que los servicios mínimos están garantizados precisamente en La Hora y Mañaneros, además de informativos.