'La Séptima' obtuvo su canal con el 'pluralismo' como primer baremo: entrevista a Sánchez y a tres ministros en cinco días

Los dueños de La Séptima han creado una productora y pactado presencia en plataformas; además la cadena logró entrar en el dial 7 de Movistar+, lo que la sitúa por delante de pequeñas TDT y amplifica su alcance.

¿Qué vínculos empresariales y de gestión explican la capacidad de La Séptima para ocupar un dial privilegiado y asociarse con plataformas como Movistar+?

En 2006 José Luis Rodríguez Zapatero tardó casi tres meses en ser entrevistado en Cuatro, y el entonces presidente no acudió tras el arranque de La Sexta; en contraste Sánchez visitó La Séptima en sus primeros cinco días de emisión.

¿Qué antecedentes en España comparan la rapidez con la que Pedro Sánchez acudió a La Séptima con otras incorporaciones de presidentes a nuevos canales?

La LOREG obliga a televisiones privadas a proporcionalidad y neutralidad informativa en periodo electoral; las formaciones perjudicadas pueden reclamar ante la Junta Electoral y la CNMC puede actuar por denuncias sobre pluralidad.

En su primera semana la cadena invitó a varios ministros y difundió una encuesta flash favorable al PSOE; además su parrilla incluye mayor presencia de tertulianos próximos a la izquierda y ausencia práctica de voces del PP y Vox.

¿Qué pruebas públicas hay de que La Séptima está alineada con Moncloa y el PSOE?

La adjudicación se hizo vía concurso público cuyo pliego priorizaba el criterio del “pluralismo” y permitió elegir al licitador que cumpliera esos compromisos; fuentes de El Español destacan que la decisión favoreció a un grupo afín a Moncloa y no hubo justificación técnica del concurso.

¿Por qué el Ministerio de Transformación Digital, dirigido por Óscar López, concedió la licencia a La Séptima pese a que no había demanda del sector?

La CNMC podría actuar ante la falta de pluralismo y las formaciones políticas perjudicadas pueden recurrir ante la Junta Electoral Central.

La falta de neutralidad choca con la Ley Audiovisual y la Ley Electoral, que exige proporcionalidad a las televisiones privadas durante el periodo electoral.

El canal de TDT obtuvo su licencia en un concurso público del Ministerio de Transformación Digital donde el pluralismo era el principal criterio de valoración.

Pedro Sánchez y tres ministros acudieron a 'La Séptima' en sus primeros cinco días de emisión, mientras que la presencia de representantes de PP y Vox ha sido nula.

La última hora de La Séptima entrevistó la noche del lunes a Pedro Sánchez. Un encuentro amable y sin momentos complicados donde el presidente del Gobierno pudo colocar a Javier Ruiz los mensajes que Moncloa quiere transmitir en el comienzo de la campaña electoral.

De esta manera, en sólo cinco días ya son cuatro los miembros del Gobierno que acuden a los platós de la nueva cadena de TDT. Carlos Cuerpo (Economía y Transportes), también con Javier Ruiz, el mismo jueves de su estreno; Elma Saiz (Seguridad Social), que estuvo el viernes en El Pulso; y Óscar López, que acudió a Fin de Semana.

En el caso de este último, la invitación genera más sospechas, ya que precisamente su ministerio, el de Transformación Digital, fue el que le concedió la licencia a La Séptima, pese a que no había ninguna demanda del sector, ni justificación técnica para sacar un concurso.

Pero no sólo han sido ministros. Por la corta vida de la parrilla de la cadena de José Miguel Contreras (asesor mediático del presidente del Gobierno), también han desfilado el miembro de ERC, Gabriel Rufián, y el omnipresente exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

El canal se ha hecho fuerte con tertulianos cercanos a la izquierda y afines a Moncloa, pero con una mínima representación de posiciones conservadoras. La asistencia de PP y Vox es nula y sólo se les menciona para recibir las críticas de los programas de la cadena.

Si nos ceñimos sólo al presidente del Gobierno, que ha tardado sólo cinco días en acudir a La Séptima, nos podemos remitir a experiencias televisivas anteriores.

En el caso de Cuatro, fue lanzada por el grupo Prisa el 7 de noviembre de 2005, gracias a la licencia en abierto concedida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero Zapatero tardó casi tres meses en acudir a una entrevista con Iñaki Gabilondo, el 26 de enero de 2006. En el caso de La Sexta, también fundada por Contreras, el entonces presidente nunca llegó a asistir en este formato tras el comienzo de sus emisiones en marzo de 2006.

En medio de todo esto, La Séptima ha comenzado a publicar una encuesta flash en la que el PSOE gana las elecciones con un 29,8% (por el 29,1% del PP). "Hay partido", comentó minutos después la cuenta de los socialistas en X dando difusión al sondeo.

Un récord absoluto para una televisión en abierto recién estrenada y que confirma que el pluralismo de La Séptima no es más que una declaración de intenciones que (como han demostrado sus primeras horas de emisión) en absoluto llevan a la práctica.

Una situación que pone en tela de juicio la adjudicación de la propia licencia en tres dimensiones diferentes. La primera es que el Gobierno lanzó su concurso con la justificación de dar mayor pluralismo al panorama televisivo, así quedó contenido en sus bases como primer baremo y a ello se comprometió La Séptima.

La segunda es la propia Ley de Comunicación Audiovisual, que advierte expresamente que las televisiones deben reflejar el pluralismo ideológico y político.

Y la tercera es la Ley Electoral (LOREG), que obliga a las emisoras privadas a respetar en periodo electoral los principios de pluralismo e igualdad. La Séptima nació ya en pleno periodo electoral, que comienza oficialmente cuando se convocan las elecciones.

Pero tras ver los programas, los contenidos y el apoyo incondicional que está brindando el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la cadena (en detrimento del PP), este pluralismo es inexistente.

En el caso del concurso público que La Séptima ganó en mayo, su pliego de condiciones (publicado el 17 de octubre de 2025) establece como su primer punto a valorar para la concesión la "expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión".

Se exigía concretamente "mejorar los niveles de pluralismo en el mercado televisivo y de los medios de comunicación, garantizando una expresión libre y pluralista de ideas y de corrientes de opinión".

"Se valorará especialmente la asunción por parte del licitador de compromisos concretos con la libertad de expresión y el respeto a la objetividad, veracidad e imparcialidad de la información, así como la publicación de códigos deontológicos que garanticen el libre acceso de ideas y corrientes o la creación de comités que garanticen la independencia en la toma de decisiones editoriales y la pluralidad de los profesionales".

En el mismo pliego se indica que "se ajusta la ponderación al hecho de que en esta ocasión se va a adjudicar una única licencia y a la relevancia que han ido adquiriendo algunos de los criterios como el pluralismo de los medios de comunicación como condición indispensable del discurso libre y democrático".

"El refuerzo del pluralismo encuentra su fundamento en la relevancia dada a las reglas de pluralismo en el mercado de comunicación audiovisual televisivo lineal mediante ondas hertzianas terrestres contenidas en el artículo 35 de la Ley 13/2022, de 7 de julio. Pero también, y más recientemente, en lo establecido en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación", concluían.

Es así como el pliego establece prácticamente como la condición principal, y la más valorada, el compromiso con este pluralismo (al que se ha sometido la nueva cadena), pese a que en su primera semana La Séptima haya optado por un camino opuesto.

Las fuentes consultadas indican que hay que considerar que el único que puede obligar a cumplir estos criterios a las TDT es el Ministerio de Transformación Digital, entidad que concedió la licencia y que además está dirigido por Óscar López, quien es considerado uno de los padrinos de la cadena dentro del Gobierno.

Por otro lado, no hay información pública respecto a los criterios y baremos realizados a la propuesta de La Séptima para conceder la licencia, lo que implica que los compromisos que contrajeron (y a los que se les puede obligar) son un misterio absoluto.

En el caso de la Ley de Comunicación Audiovisual (LGCA), define la televisión como un servicio de interés general que se presta en ejercicio de la responsabilidad editorial, al amparo de la libertad de expresión, de información y de empresa.

CNMC

En su artículo 5 establece específicamente que se promoverá la pluralidad de la comunicación audiovisual a través del fomento de la existencia de un conjunto de medios, tanto públicos como de titularidad privada y comunitarios, "que reflejen el pluralismo ideológico y político y la diversidad cultural y lingüística de la sociedad".

También piden que se promueva la diversidad de fuentes y de contenidos en la prestación de servicios de comunicación audiovisual y la existencia de servicios de comunicación audiovisual de diferentes ámbitos, acordes con la organización del territorio nacional, así como que la programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad.

Finalmente, establecen en este punto que se promoverá la autorregulación para adoptar códigos de conducta en materia de pluralismo interno de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

En este caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede actuar de oficio o por una denuncia, pero las multas no son elevadas y existe el debate respecto de si los compromisos de pluralidad están solo remitidos a contenidos informativos o también abarcan programas de actualidad, que son los que emite La Séptima.

Ley Electoral

En el caso de la Ley Electoral (LOREG), el artículo 66.2 obliga a las emisoras privadas a respetar en periodo electoral los principios de pluralismo e igualdad. A las televisiones privadas les exige, además, proporcionalidad y neutralidad informativa. Esa obligación se aplica a los debates y entrevistas electorales y a la información sobre la campaña.

El periodo electoral empezó con la convocatoria, publicada en el BOE el 6 de octubre. La Séptima nació, por tanto, sometida a este régimen desde su primera emisión.

En el caso de la emisión de sus contenidos (como podría ser la entrevista concreta de Sánchez) están sujetos a proporcionalidad y cualquier formación política que se considere perjudicada puede recurrir a la Junta Electoral.