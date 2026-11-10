Marcos Lamelas, Najat El Hachmi y Rosa María Calaf, ganadores del II Premio Pedro Vega de Periodismo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Marcos Lamelas (Información y reportaje), Najat El Hachmi (Opinión y análisis) y Rosa María Calaf (Internacional) son los ganadores de la II edición del Premio Pedro Vega de Periodismo. Organizado por Crónica Global en memoria del periodista Pedro Vega, el premio está dotado con 15.000 euros repartidos entre sus tres categorías. Esta edición estrena la categoría internacional para reivindicar la información exterior en conflictos bélicos, galardonando la trayectoria de Rosa María Calaf. La entrega de los galardones se celebrará el próximo 19 de noviembre en el Palau Macaya de Barcelona. Preguntas ¿Quién es Marcos Lamelas, ganador del premio de información y reportaje en la II edición del Premio Pedro Vega? Marcos Lamelas es delegado de El Confidencial en Cataluña y veterano periodista formado en la Agencia Efe; el jurado destaca su independencia y su capacidad para cubrir la intersección entre economía y política. ¿Por qué Najat El Hachmi ha recibido el premio en la categoría de opinión y análisis? Najat El Hachmi ha sido premiada por su trayectoria como escritora y columnista que vincula identidad y desarraigo marroquí con la realidad catalana, y por sus columnas críticas sobre la izquierda contemporánea. ¿Qué trayectoria ha reconocido el jurado al otorgar la nueva categoría internacional a Rosa María Calaf? El jurado reconoció la carrera de Rosa María Calaf como corresponsal de TVE en plazas como Nueva York y Moscú y su continuidad en la información internacional mediante docencia y divulgación tras su salida en 2009. ¿Qué supone para la convocatoria del Premio Pedro Vega la incorporación este año de la categoría internacional? La nueva categoría internacional pretende reivindicar el periodismo que informa desde el exterior ante la fractura del orden global por conflictos bélicos, ampliando el foco del premio más allá de la información nacional.

Marcos Lamelas, Najat El Hachmi y Rosa María Calaf son los ganadores de la II edición del Premio Pedro Vega de Periodismo. Este galardón lo organiza Crónica Global en memoria del periodista y comunicador, fallecido en 2023.

El premio está dotado con 15.000 euros. Cada categoría recibe 5.000. Y cuenta con el patrocinio de la Generalitat de Catalunya y de la Fundación Bancaria "la Caixa".

Marcos Lamelas (L'Hospitalet, 1967) ha ganado el premio de la categoría de información y reportaje. Es delegado de El Confidencial en Cataluña y desempeñó durante muchos años su labor en la Agencia Efe.

El jurado ha destacado que el periodista cree en el valor de la noticia y en un periodismo que sirve a la sociedad. "Lamelas protege su independencia con celo. Domina el terreno donde se cruzan economía y política. Sus informaciones van a las contradicciones de las élites catalanas, empresariales o políticas", han defendido.

Najat El Hachmi (Beni Sidel, 1979) se lleva el premio de opinión y análisis. La escritora y columnista colabora en medios como El País. La identidad y el desarraigo respecto a Marruecos recorren sus textos, igual que su relación con Cataluña. Sus críticas a una izquierda "posmoguay, ecopija y deconstructora" son demoledoras. El éxito le llegó en 2008 con El último patriarca, Premi Ramon Llull.

Nueva categoría

El jurado ha incorporado este año una categoría internacional, motivada por la necesidad de reivindicar el periodismo que informa sobre en el exterior en un contexto en el que los conflictos bélicos han quebrado el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

La distinción ha recaído en Rosa María Calaf (Barcelona, 1945), en reconocimiento a su trayectoria en Televisión Española (TVE), donde ejerció como corresponsal en destinos como Nueva York y Moscú hasta su salida en 2009 con el ERE. En la actualidad, Calaf sigue ligada a la información internacional a través de la docencia, la divulgación y sus largas estancias en el extranjero.

La entrega de los premios será el 19 de noviembre a las 19.00 horas, en el Palau Macaya de Barcelona.

Cristian Segura y Susana Quadrado se llevaron el galardón en la primera edición. Segura, por su trabajo como corresponsal de El País en Kiev durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Quadrado, de La Vanguardia, por sus columnas de opinión.

Pedro Vega

Crónica Global creó el premio tras su décimo aniversario y en memoria del periodista Pedro Vega (Santander, 1951 - Barcelona, 2023).

Vega era columnista del diario. Formó parte de la resistencia periodística al franquismo. Su paso por La Pirenaica le costó el exilio. Después narró la política española durante años.

Asesoró la Operación Reformista de Miquel Roca y Florentino Pérez. Y cerró su carrera como responsable de comunicación del grupo Agbar. Ya jubilado, escribía en Crónica Global y preparaba un libro sobre la relación entre el periodismo de Madrid y el de Barcelona.

El jurado reúne perfiles de medios y disciplinas distintas. Todos tuvieron una relación estrecha con Vega.

Así, lo conforma Pere Rusiñol, periodista (Mongolia); Fèlix Riera, editor y gestor cultural; Albert Gimeno, periodista; Xavier Salvador, editor de Crónica Global; Joaquín Romero, periodista y exdirector de Crónica Global; Elena Garrido, subdirectora de Metrópoli Abierta; Eva Moll, directora de la editorial Vegueta y presidenta de Atlántico Hoy; Cristina Farrès, directora general de Comunicación de la Generalitat y exdirectora de Crónica Global; Mònica Bassas, especialista en comunicación corporativa (Tinkle); Jordi Juan, director de La Vanguardia y Manel Manchón, director de Metrópoli Abierta.