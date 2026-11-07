El 'Malas Lenguas' infinito de 'La Séptima': doce horas diarias de tertulias "low cost" al servicio de la agitación política

Figuran Ana Pardo de Vera, Iván Redondo, Antón Losada, Luis Arroyo y Sarah Santaolalla; su presencia y protagonismo favorecen el relato cercano a Moncloa y marcan una programación orientada a la agitación política. Fuente: https://www.elespanol.com/reportajes/20261106/septima-marca-territorio-piropos-santaolalla-puente-amor-escondido-alba-carrillo-rufian/1003744448276_0.amp.html — "La cadena debuta... aborda en sus primeras tertulias el caso Koldo, la dimisión de Puente..." y https://www.elespanol.com/invertia/medios/20260905/septima-canal-servicio-campana-electoral-sanchez-javier-ruiz-santaolalla-queque-apuntalaran-relato/1003744373216_0.html — lista de nombres y rol en la cadena.

¿Quiénes son algunos de los tertulianos y cómo definen la línea editorial de La Séptima?

La concesión de la TDT y el empuje político aceleraron los plazos: la licencia se obtuvo en mayo y la cadena adelantó su puesta en marcha por la convocatoria electoral, poniendo en marcha emisiones "en construcción". Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/medios/20260413/gobierno-ultima-concesion-nueva-tdt-emita-fin-ano-afines-moncloa-favoritos/1003744201810_0.html — "El Gobierno ultima la concesión... para que emita antes de fin de año." y https://www.elespanol.com/invertia/medios/20260905/septima-canal-servicio-campana-electoral-sanchez-javier-ruiz-santaolalla-queque-apuntalaran-relato/1003744373216_0.html — "estaban 'en construcción'... la convocatoria electoral les pilló de sorpresa y les obligó a acelerar los plazos."

¿Cómo ha financiado y acelerado su salida La Séptima para llegar antes del 29-N?

Ya ha desplazado espacios y gana visibilidad en plataformas como Movistar+, lo que puede concentrar audiencias y presionar a otras cadenas a replicar el mismo formato; en el futuro podría depender de apoyo político para su viabilidad económica. Fuente: https://www.elespanol.com/reportajes/20261106/septima-marca-territorio-piropos-santaolalla-puente-amor-escondido-alba-carrillo-rufian/1003744448276_0.amp.html — "La cadena debuta con más de 110 periodistas..." y https://www.elespanol.com/invertia/medios/20261104/duenos-septima-crean-productora-financiarse-vender-programas-plataformas-movistar/1003744444879_0.html — "Política y económicamente ... podría vender programas a plataformas."

¿Qué consecuencias tiene para la competencia mediática el formato de doce horas diarias de tertulias de La Séptima?

La cobertura y la alineación de sus tertulianos y encuestas coinciden con el argumentario de Moncloa y la difusión por las redes del PSOE sugiere una vinculación funcional en campaña. Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/medios/20260905/septima-canal-servicio-campana-electoral-sanchez-javier-ruiz-santaolalla-queque-apuntalaran-relato/1003744373216_0.html — "la nueva cadena de TDT nace para echar una mano a Sánchez en campaña electoral." y https://www.elespanol.com/invertia/medios/20260526/gobierno-adjudica-nueva-cadena-tdt-grupo-accionistas-rebeldes-prisa-afines-moncloa/1003744259777_0.html — "El Gobierno adjudica la nueva cadena... afines a Moncloa."

¿Qué relación existe entre La Séptima y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez?

Porque el canal reproduce un modelo de “infoentretenimiento” probado en espacios como Mañaneros 360 y Al rojo vivo para mantener audiencia constante y convertir su plató en un altavoz político 24x7. Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/medios/20260905/septima-canal-servicio-campana-electoral-sanchez-javier-ruiz-santaolalla-queque-apuntalaran-relato/1003744373216_0.html — "Un bucle de doce horas diarias ininterrumpidas... tertulianos serán los principales protagonistas de la cadena dirigida por José Miguel Contreras."

¿Por qué La Séptima apuesta por un formato de tertulias continuas dirigido por José Miguel Contreras?

El canal busca movilizar al electorado de izquierdas mediante la agitación política, apoyándose en encuestas diarias propias y debates de marcado sesgo ideológico.

La convocatoria de elecciones anticipadas obligó a acelerar el lanzamiento del proyecto, que opera desde un mismo plató y con instalaciones aún en construcción.

Dirigido por José Miguel Contreras y con Javier Ruiz como director editorial, el canal cuenta con colaboradores habituales como Ana Pardo de Vera, Antón Losada e Iván Redondo.

La nueva cadena de TDT 'La Séptima' inicia sus emisiones centrada en un formato continuo de doce horas diarias de tertulias políticas afines al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ana Pardo de Vera, Marta Nebot, Luis Arroyo (el autodesignado portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero), Antón Losada, Iván Redondo. Y como colofón, Carlos Cuerpo, el nuevo ministro encargado de Transportes y principal activo político de Pedro Sánchez.

Estos fueron solo algunos de los rostros que comparecieron en La Séptima en sus primeras horas de emisión. Fieles representantes de un ejército de tertulianos cercanos al Gobierno que han tardado pocos minutos en confirmar que la nueva cadena de TDT nace para echar una mano a Sánchez en campaña electoral.

Y lo que hace falta ahora es movilizar al PSOE para remontar un escenario con muy mal pronóstico y de paso desgastar a la oposición y los medios de comunicación críticos, si hace falta.

Precisamente los tertulianos serán los principales protagonistas de la cadena dirigida por José Miguel Contreras. Un bucle de doce horas diarias ininterrumpidas, en el mismo plató, de infoentretenimiento sin parar.

¿El modelo? El mismo que ha hecho fuerte a TVE con Mañaneros 360, Malas lenguas o Directo al grano. No nos olvidemos que Javier Ruiz, su director editorial lleva años haciendo este tipo de programas. Aunque para encontrar el origen real del formato hay que remontarse a Al rojo vivo de La Sexta.

Es un Malas lenguas infinito con una misma pantalla dividida en tres bloques, con rótulos informativos incesantes, un presentador en el medio y dos colaboradores en cada uno de los extremos.

Extremos que la cadena se encarga de ensalzar. Las promesas de pluralismo y de dar voz a todas las voces se ha quedado en un llamado permanente a la agitación política.

Hay tertulianos de izquierdas y otros más de derechas, pero el sesgo hacia los que apoyan el argumentario de Moncloa les lleva a tener mucho más protagonismo.

Y es que los temas les llevan más allá del forofismo que practican muchos de estos mismos tertulianos en La 1. Y sí, se podía ir más lejos que la TVE de José Pablo López.

El primer día el tema principal fue la información del propio Koldo García en la que se indicaba que el Partido Popular le había ofrecido un millón de euros por cargar contra el PSOE.

Y en el comienzo del segundo, El Primer Pulso de Verónica Sanz afirmaba sin ninguna duda que la UCO estaba politizada bajo una eufemística pregunta ¿Ha entrado en campaña la UCO?.

Pero es que en medio ha opinado Ana Pardo de Vera por las mañanas; el portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, por las tardes (que esta mañana ha repetido); y Antón Losada e Iván Redondo por la noche.

Además, Sarah Santaolalla se estrenó como presentadora en el espacio En línea con una sección que llamó La trituradora y en que en su cabecera aparecieron fotos de Federico Jiménez Losantos, Eduardo Inda y Antonio Naranjo echas añicos.

Todo ello aderezado con una encuesta propia del propio CIS de Tezanos que presentó Javier Ruiz en La Última Hora diciendo que el PSOE ganaba las elecciones y que la mayoría de la izquierda sumaba para gobernar.

Esta encuesta de actualización diaria pretende convertirse en la seña de identidad de este programa para combatir las mismas que hacen los medios "conservadores".

Si alguien tenía alguna duda de la vinculación de La Séptima de Contreras con el Gobierno, las cuentas en redes sociales del PSOE se encargaron de darle máxima difusión a la encuesta. Y a la cadena.

La ideología está clara y nadie se esconde, pero el problema es que los recursos son limitados. En sus primeros minutos se encargaron de mostrar sus instalaciones donde se vio una redacción, algunos espacios sin terminar y oficinas a medio hacer.

Su gran activo es su plató que se utiliza ininterrumpidamente durante todo el día, alternando su mesa de debate, su gran pantalla para mostrar datos y un gran sofá donde se hace El Relevo.

La gran innovación de la cadena consiste en que todos los presentadores charlan durante cinco minutos para pasar el testigo de cada una de las franjas.

Prisas en la salida

La Séptima ha tenido que montarse a la carrera. El propio Ruiz reconoció en su lanzamiento que estaban "en construcción", pero la convocatoria electoral les pilló de sorpresa y les obligó a acelerar los plazos.

Cuando les dieron la licencia en mayo esperaban salir en pruebas este 5 de noviembre y utilizar todo 2026 para ajustar formatos y probar lentamente la parrilla. Pero el 29-N les ha forzado a sacar todo de golpe. Y no guardarse nada.

Es una incógnita si este modelo evolucionará, aunque hasta ahora parece suficiente para los objetivos: convertirse en un altavoz 24x7 al servicio de la agitación política.

De hecho, en la cadena ahora nadie piensa realmente en diciembre sino que están centrados exclusivamente en darle la vuelta al tablero electoral, Una perspectiva cortoplacista que fía todo a que Sánchez siga en La Moncloa.

Futuro de 'La Séptima'

No obstante, es una buena previa si es que el PP gobierna. En una reciente entrevista, Contreras reconoció que no les vendría mal un Ejecutivo de derechas.

Está claro que quizás esta sea la mejor manera de darle solvencia económica a un proyecto cogido con pinzas. Si el PP gobierno desmontará La 1 lo que obligaría a toda la izquierda a volcarse con Contreras. Política y económicamente.

Aunque quedan muchas tertulias de La Séptima hasta entonces.