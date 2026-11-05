'La Séptima' se estrena en el dial 7 de Movistar+, que desplaza su propio canal y la pone por delante de las pequeñas TDT

El Gobierno impulsó su hueco en la TDT mediante cambios normativos y un informe favorable del Ministerio de Transformación Digital; la CNMC autorizó usar la frecuencia de Atreseries, facilitando su puesta en parrilla.

Qué hay detrás del respaldo gubernamental a La Séptima y qué organismos intervinieron en su colocación en la TDT?

Ha creado Devera Films para vender programas a plataformas (Movistar+, Netflix, Disney+, Amazon Prime) y organizar eventos, pero asume elevados costes iniciales y espera pérdidas hasta 2029, lo que hace la diversificación crítica y riesgosa.

Cómo piensa La Séptima financiarse más allá de la publicidad y qué riesgos tiene ese plan?

Los accionistas rebeldes de Prisa, Andrés Varela (mayoritario) y José Miguel Contreras (con rol operativo y editorial), controlan SIETE y han convertido Devera Films en filial de SIETE para gestionar la producción de la cadena.

¿Quiénes son los propietarios y responsables de La Séptima y qué papel tendrán en su productora Devera Films?

Ya heredó la posición y el share de Atreseries, lo que le asegura que los hogares la verán sin resintonizar y que parte del 1,9% de cuota de su predecesor queda disponible para la nueva cadena.

¿Qué consecuencias tiene que La Séptima herede la frecuencia de Atreseries para su audiencia y cuota?

Movistar+ ha reordenado su parrilla para situar a La Séptima en el puesto heredado del extinto Canal+, lo que coloca la nueva TDT delante de las cadenas pequeñas y facilita su visibilidad en la primera pantalla.

¿Por qué Movistar+ ha colocado a La Séptima en el dial 7 desplazando a su propio canal?

Los promotores del proyecto han creado la productora Devera Films Studio para financiar la cadena mediante la venta de contenidos a plataformas de streaming y la organización de eventos.

Gracias a una resolución de la CNMC, el canal también ocupará automáticamente la frecuencia de Atreseries en la TDT tradicional sin necesidad de que los usuarios resintonicen.

La ubicación en una frecuencia tan baja permite que la cadena aparezca por defecto en la primera pantalla de Movistar+, lo que se considera un espaldarazo a su difusión.

El nuevo canal de TDT 'La Séptima' se estrena en el dial 7 de Movistar+, por delante de sus competidores directos y desplazando la señal corporativa de la plataforma de pago.

La Séptima se estrenará en el dial número 7 de Movistar+, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia. La ubicación supone que la nueva cadena de TDT esté por delante de todas las cadenas pequeñas con las que en teoría quiere competir.

La señal que comenzará a emitir al mediodía de este jueves está solo detrás de La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta y ha desplazado incluso a la señal corporativa de Movistar+, que históricamente había ocupado esta ubicación heredada del extinto Canal+.

Luego, en el dial 8 queda Movistar+, las autonómicas de turno se mantienen en el 9 y el 10 y Vamos, la cadena deportiva de Telefónica, pasa al 11. Después vienen todos los canales premium de la plataforma de pago.

Debemos bajar hasta la frecuencia 35 de Movistar+ para encontrar la siguiente TDT en abierto, Squirrel y BeMad en el 36 y hasta el 44 para Veo 7, Trece, Energy, FDF, Neox y Atresmedia.

Fuentes del sector consultadas consideran que el hecho de que La Séptima aparezca en el dial 7 de Movistar+ es un espaldarazo para la nueva señal ya que aparece por defecto en la primera pantalla de la plataforma facilitando su reproducción.

La Séptima es la nueva cadena de la TDT que montaron los accionistas rebeldes del grupo Prisa, Andrés Varela y José Miguel Contreras, también asesor mediático de Moncloa.

La televisión se ha calificado como progresista y todos le señalan como una cadena identificada totalmente con el Gobierno. En su nacimiento fue apadrinada por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños; y la de Salud, Mónica García.

Y este jueves, el programa de Javier Ruiz, director también de la cadena, se estrenará con una entrevista con el flamante ministro de Transportes, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo.

El Gobierno también ha impulsado a La Séptima favoreciendo su visualización en la TDT tradicional y permitiendo que aparezca automáticamente en el dial antes de realizar cualquier resintonización.

Es así como La Séptima ocupará automáticamente el lugar que hasta ahora tenía asignada la frecuencia de Atresmedia, Atreseries, gracias una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), facultada para ordenar los canales en la TDT.

En la práctica esto allana el camino para que La Séptima no empiece desde cero y además herede el share de su antecesor. En septiembre de 2026, Atreseries registró un 1,9% de cuota de pantalla.

La decisión se produjo gracias a un informe favorable de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual y a una norma dictada en julio por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, las dos dependientes del Ministerio de Transformación Digital de Óscar López.

Es el último favor del Gobierno a una televisión que nace apadrinada por Moncloa y por Pedro Sánchez. Primero, el oficialismo utilizó la excusa de otorgar dos nuevas cadenas de ultra alta definición (UHD) para encontrar un espacio para una nueva TDT en abierto.

Luego hizo un concurso público en el que solo se presentaron Mediaset y La Séptima. Y antes del verano el Ministerio de Transformación Digital otorgó la licencia al consorcio SIETE, "para fomentar el pluralismo".

Este diario informó de que los dueños de La Séptima han tomado el control de una nueva productora de televisión, Devera Films Studio, a pocos días del estreno de la cadena en la TDT española el próximo 5 de noviembre.

El objetivo es separar las actividades de la prestación del servicio televisivo de SIETE, dueña de la licencia, y su operativa y además financiarse con nuevos ingresos como la venta de programas y contenidos a plataformas como Movistar+, Netflix, Amazon Prime o Disney+.

Esto implica que incluso la productora podría intentar vender programas a RTVE, aunque en el sector audiovisual español no es común que cadenas de la televisión en abierto compren programas a empresas vinculadas a sus competidores.

La nueva sociedad también será la encargada de la organización de eventos para la búsqueda de ingresos alternativos o la elaboración de contenidos digitales de todo tipo.