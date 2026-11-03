La periodista de El Español, Laura Ojea, 'Premio Movilidad Integrada' de bp y del Club Español de la Energía

Fueron premiados periodistas de varios medios, entre ellos Alberto Sanz (El Confidencial), Paula María Álvarez (El Mundo), Alberto Grimaldi (Grupo Joly), y otros de El País, La Nueva España y Europapress.

¿Qué otros periodistas fueron reconocidos en los premios del Club Español de la Energía este año?

Joan Groizard pidió compromiso con la información veraz y advirtió sobre el riesgo de normalizar la desinformación científica y técnica, defendiendo el trabajo basado en el dato.

En el acto participaron más de 200 personalidades del sector, la política y los medios, y estuvo presente el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. También se entregaron otros galardones en once categorías.

¿Qué sucedió en el acto de entrega del premio al que asistió Laura Ojea?

El galardón se entregó por su cobertura especializada sobre los cambios en movilidad y por acercar al público asuntos técnicos del sector energético. El premio fue entregado por la presidenta de bp España, Olvido Moraleda.

¿Por qué le entregó bp y el Club Español de la Energía el 'Premio Movilidad Integrada' a Laura Ojea?

Laura Ojea es la redactora jefe de Energía de EL ESPAÑOL-Invertia especializada en el sector energético y la movilidad. El jurado valoró su trayectoria, rigor y su capacidad para explicar temas técnicos complejos.

En el evento también se premió a otros diez profesionales de la comunicación y se otorgó el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso a Ignacio Pérez Arriaga.

El galardón fue entregado por la presidenta de bp España, Olvido Moraleda, en un acto que contó con la presencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

El jurado destacó su trayectoria especializada, rigor y capacidad para explicar la complejidad del sector energético y la evolución de la movilidad.

La periodista de EL ESPAÑOL-Invertia, Laura Ojea, ha sido galardonada con el 'Premio Movilidad Integrada' en la XXXVI edición de los premios del Club Español de la Energía.

La periodista de EL ESPAÑOL-Invertia Laura Ojea ha recibido este martes el 'Premio Movilidad Integrada' en la XXXVI edición de los premios de la energía que celebra anualmente el Club Español de la Energía (Enerclub).

En concreto, estos galardones reconocen la "importante labor" desarrollada por los profesionales de la comunicación y su contribución para acercar la energía a la sociedad, ha sido entregado por Olvido Moraleda, presidenta de bp España.

El jurado ha destacado de la redactora jefe de Energía de este diario "su trayectoria como periodista especializada, el rigor y la capacidad para explicar un sector extraordinariamente complejo, y especialmente la especial cobertura a los cambios que se están produciendo en movilidad".

El galardón fue entregado en un acto en el que han participado más de 200 personalidades del sector de la energía, la política, la empresa y de los medios de comunicación, y que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Además de a Laura Ojea, el Club Español de la Energía también ha premiado a los periodistas Alberto Sanz (El Confidencial), Paula María Álvarez (El Mundo), Alberto Grimaldi (Grupo Joly), Mercedes Navarrete (Ideal de Granada), Sara Ledo (El Periódico), Cristina Cándido (Colpisa), Pablo Castaño (La Nueva España), Carmen Monforte (Cinco Días), Juan Cruz Peña (El País), y Paco Baeza (Europapress).

Los galardones, en sus 11 categorías, han contado con el patrocinio de Aeléc, Appa Renovables, EDP, Endesa, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol, Sedigas, TotalEnergies y bp.

Además, Ignacio Pérez Arriaga ha recibido el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso, entregado por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y por el presidente del Club Español de la Energía y consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar.

En su discurso en el acto, Groizard ha agradecido el compromiso con la información veraz y, concretamente, la relacionada con la energía, y ha hecho un llamamiento del deber público relacionando al sector energético, la Administración pública y la comunicación "ante el objetivo común de responder al interés general".

También se ha referido a la desinformación científica y técnica, advirtiendo del riesgo de que se convierta en normalidad. "Frente a la normalización de la desinformación, es bueno celebrar el trabajo informado y veraz, basado en el dato", ha valorado.