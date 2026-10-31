TVE sube a 21 millones lo que paga a 'Malas lenguas' gracias a su edición nocturna pese a las críticas de los trabajadores

Jesús Cintora es el presentador de Malas lenguas y de la edición nocturna; su entrevista a Pedro Sánchez y su traslado a Mañaneros 360 han sido criticados por sesgo favorable al Gobierno y por no respetar la norma de usar personal interno para entrevistas institucionales.

¿Quién es Jesús Cintora y por qué su papel en Malas lenguas genera controversia en RTVE?

La edición nocturna comienza en La 2 a las 21:30 y salta a La 1 a las 22:00, lo que provoca solapamiento con Informe Semanal y preocupación por una posible sustitución de ese histórico espacio.

¿Cómo afecta a la parrilla de RTVE que Malas lenguas Noche se emita los sábados en prime time y pase después a La 1?

El Consejo de Informativos investigó ambos formatos y concluyó que incumplen normas de RTVE, presentan un sesgo favorable al Gobierno y tienen responsabilidad editorial opaca.

Ya ha generado malestar en la plantilla porque consideran que las coberturas especiales deben hacerlas equipos internos y que programas externos compiten con y reemplazan la labor de los informativos.

¿Qué consecuencias tiene para la redacción de informativos de RTVE que Malas lenguas Noche haga especiales tras grandes sucesos como la tragedia de Urda?

RTVE amplió la contratación de la productora Big Bang Media para emitir Malas lenguas Noche desde abril y pagó 1,53 millones extra por esa edición, que se suma a los pagos de 2025 y 2026 hasta alcanzar 21 millones.

¿Por qué RTVE ha subido hasta 21 millones lo que paga por emitir Malas lenguas tras incorporar la edición nocturna?

El Consejo de Informativos denuncia que el formato incumple las normas internas de RTVE, presenta sesgo gubernamental y opera con una responsabilidad editorial opaca.

Existe preocupación por el horario de 'Malas lenguas Noche', que compite directamente con programas históricos de la casa como 'Informe Semanal'.

La plantilla de informativos critica la falta de imparcialidad del espacio y rechaza que encargos especiales de actualidad se asignen a productoras externas.

RTVE eleva a 21 millones de euros el gasto en 'Malas lenguas' tras incorporar la edición nocturna del programa presentada por Jesús Cintora.

RTVE ha subido hasta los 21 millones de euros el montante que paga por emitir el programa de infoentretenimiento de TVE, Malas lenguas, tras incorporar la edición nocturna del espacio a su parrilla de los sábados.

Esto le convierte en uno de los pilares informativos de la cadena pública, al mismo tiempo que crecen las críticas de los trabajadores por su creciente protagonismo y por su falta de imparcialidad.

La productora que lo realiza (Big Bang Media) ha recibido una extensión de su contrato por poner en antena desde abril Malas lenguas Noche, espacio que presenta Jesús Cintora.

Cintora era también el presentador de Malas lenguas desde su estreno en abril del año pasado, pero en septiembre fue destinado a Mañaneros 360 tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima.

Es así como el programa se emite simultáneamente las tardes de lunes a viernes en La 1 y en La 2. Y repite los sábados en prime time. Además, ha realizado algunos especiales informativos por las noches.

Los datos de los contratos de producción audiovisual de RTVE indican que Malas lenguas Noche ha tenido un coste de 1,53 millones de euros para la pública, según la última actualización a cierre de septiembre.

Este coste se suma a los 15,32 millones que la corporación ya pagó a Malas lenguas en el año 2025 y a los 4,1 millones que se le volvieron a abonar por su edición regular en 2026.

No obstante, esta cifra podría seguir subiendo, ya que desde finales de septiembre Malas lenguas Noche se emite en La 1 y, además, se ha convertido en el comodín de la cadena pública para abordar temas de actualidad.

Este jueves, después del Telediario 2 de La 1 se emitió un especial de Malas lenguas Noche con Cintora al frente para abordar la tragedia de Urda y la nueva crisis ferroviaria de la alta velocidad.

Una situación que comienza a generar preocupación en la plantilla de informativos. En primer lugar, creen que los programas especiales de actualidad en grandes acontecimientos se deben hacer con gente de la casa y no con programas externos.

Consideran que se ha sentado un muy mal precedente, en especial porque los trabajadores de la casa han demostrado en múltiples ocasiones que tienen los equipos más experimentados para realizar este tipo de coberturas especiales.

Además, recuerdan que a la misma hora en la que Cintora se podía ver en La 1, en el Canal 24 Horas Xabier Fortes hacía una cobertura informativa muy similar de la tragedia.

Los sábados, Malas lenguas Noche empieza a las 21.30 en La 2 y a las 22.00 pasa a emitirse en La 1. Para los equipos de informativos es incomprensible este horario ya que compite directamente con Informe Semanal.

Incluso hay quien cree que estamos ante una maniobra para sustituir, a medio y largo plazo, el programa más icónico de los Servicios Informativos de la casa, que lleva 53 años en antena.

Recordemos que este programa es uno de los más cuestionados, junto con Mañaneros 360, por el Consejo de Informativos (CdI) de TVE por "numerosos incumplimientos normativos".

El CdI publicó en enero una investigación de estos programas tras varias denuncias recibidas y concluyó que estos formatos incumplen las normas de RTVE, presentan un sesgo favorable al Gobierno y operan bajo decisiones de personas ajenas a la cadena pública.

El órgano de control interno emitió un informe de más de 140 páginas en el que acusaba también de falta de objetividad y responsabilidad editorial opaca a estos programas de coproducción externa.

Cintora también es uno de los presentadores más cuestionados por su sesgo hacia el Gobierno. El presentador fue duramente criticado por su reciente entrevista a Pedro Sánchez, junto con Esther Palomera, que sustituyó a Cintora en Malas lenguas junto con Gonzalo Miró.

Una entrevista que los trabajadores de TVE cuestionaron porque no fue realizada por personal de la casa. Este diario advirtió entonces de la crisis que se generó en la cadena por esta situación, con fuertes encontronazos entre el equipo de Informativos y su equipo directivo.Contratos de productoras

Pero es que además los sindicatos de RTVE se quejan de que este tipo de programas externos son cada vez más frecuentes, en especial en el ámbito de la actualidad donde -advierten- se compite con la cobertura y los propios programas informativos de la casa. Además suponen un elevado desembolso para la cadena pública.

Big Bang Media, productora bajo el alero de Mediapro (rebautizada como Imagina) ya fue la cuarta mejor pagada de TVE en el año 2025 con 15,3 millones; tras los 38,6 de Shine Iberia (Masterchef y Maestros de la costura); los 20,2 millones de Bambú Producciones; y los 15,9 millones de El Terrat, también de Imagina.

Los sindicatos creen además que Malas lenguas es el mejor ejemplo de la estrategia de la cadena dirigida por José Pablo López para sustituir programas informativos de la casa por espacios externos de actualidad a costes desorbitados.