Muere Pepe Domingo Castaño, reacciones en directo | "La radio ya no será igual"

La Cadena Cope, emisora en la que Pepe Domingo Castaño desempeñaba su trabajo, hizo oficial a las 8:00 de la mañana la muerte del periodista con el siguiente comunicado:

El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo.

La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos.

PEPE DOMINGO CASTAÑO SOLAR, la LEYENDA de la RADIO