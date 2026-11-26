USO y representantes sindicales denuncian falta de información económica relevante y piden reiniciar el procedimiento del despido colectivo para aclarar la documentación antes de despedir a toda la plantilla.

¿Qué reclaman los sindicatos tras la segunda reunión de consultas sobre el despido colectivo?

La aerolínea debe 53 millones de euros a la SEPI en el marco del FASEE, y la incertidumbre sobre ese pago se agrava ante la paralización de operaciones y el preconcurso de acreedores.

¿Qué papel tiene la ayuda de la SEPI de 53 millones en la situación actual de Plus Ultra?

El 20 de noviembre la empresa ofreció un ERE para entre 210 y 270 puestos, hasta el 40% de la plantilla; ahora plantea extenderlo a los 659 trabajadores tras paralizar la única ruta restante.

¿Qué diferencias hay entre el ERE que propuso Plus Ultra el 20 de noviembre y la nueva propuesta de despedir a toda la plantilla?

Ya ha provocado que la empresa proponga despedir a toda la plantilla y activar un ERTE con reducciones de jornada, dejando en riesgo el salario y el empleo de 659 trabajadores.

¿Qué consecuencias ha tenido la suspensión total de operaciones para los empleados de Plus Ultra?

Porque la aerolínea ha suspendido todos sus vuelos y afirma que la operación se cierra, lo que deja sin actividad a toda la plantilla y motiva la propuesta de despido colectivo.

¿Por qué Plus Ultra plantea ampliar el ERE a la totalidad de sus 659 trabajadores?

La situación agrava la crisis financiera de la compañía y complica la devolución del rescate de 53 millones de euros a la SEPI.

Los sindicatos como USO denuncian falta de documentación económica y acusan a la aerolínea de tener prisa por liquidar la empresa.

La decisión amplía la propuesta inicial que contemplaba el despido de hasta el 40% de los empleados.

Plus Ultra plantea un ERE para la totalidad de su plantilla (659 trabajadores) tras suspender todos sus vuelos.

La aerolínea Plus Ultra ha planteado a los sindicatos que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado hace unas semanas para una parte de la plantilla se extienda a la totalidad (659 personas trabajadoras) tras suspender todos sus vuelos.

Así se lo han trasladado a los representantes de los trabajadores en la segunda reunión de consultas del despido colectivo celebrada este 26 de noviembre.

En un primer encuentro el pasado viernes 20 de noviembre, la empresa propuso un ERE para entre 210 y 270 puestos de trabajo, hasta el 40% de su plantilla.

En paralelo, Plus Ultra también presentó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que contempla reducciones de jornada de entre el 10% y 70% en función de los distintos colectivos de trabajadores.

En ese momento, la compañía aérea no había anunciado la suspensión total de operaciones aéreas. Pero tres días después, Plus Ultra paralizó la única ruta que mantenía operativa: Madrid-Caracas.

Así lo que la aerolínea ha trasladado a los representantes sindicales en esta segunda reunión es que "la empresa se cierra y se despide a todo el mundo", según confirman fuentes sindicales a este periódico.

Desde USO han denunciado la falta de información y documentación económica. Por ello reclaman reiniciar el procedimiento de despido colectivo de Plus Ultra.

“La sensación que nos deja esta reunión es que existe demasiada prisa por liquidar la empresa y quitarse de encima a los trabajadores, sin haber aclarado antes cuestiones económicas de enorme relevancia”, señalan.

De momento, la aerolínea no ha presentado el concurso de acreedores, sólo el preconcurso debido a las dificultades económicas, agravadas por el encarecimiento del combustible.

La situación se complica y pone más en duda el pago del rescate de 53 millones de euros que debe a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el marco del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee).