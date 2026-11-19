Se pierde la sede corporativa que gestionaba relaciones con Aena, contratos y el equipo comercial que atendía agencias, reservas de grupos y gestión institucional, funciones que pasarán a gestionarse desde Londres.

¿Qué funciones perdemos en España con la clausura de la sede administrativa de El Al en Gran Vía, 69?

El cierre no altera la alianza con Iberia ni los acuerdos de compartición de código con Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico; la operativa de vuelos y ventas con esos socios se mantiene.

¿Cómo afecta el cierre de la oficina de El Al en Madrid a los servicios y operaciones con Iberia, Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico?

UGT afirma que la compañía no abrió periodo de consultas ni facilitó información previa, y que despidió a la delegada sindical vulnerando su prioridad legal de permanencia, por lo que llevará el caso a la Inspección de Trabajo.

¿Por qué denuncia UGT la actuación de El Al tras los despidos en Madrid?

Ya han sido despedidos siete de los ocho trabajadores con una indemnización de veinte días por año trabajado; solo queda una persona en activo hasta el cierre el 31 de diciembre.

¿Qué consecuencias ha tenido el cierre de la oficina de El Al en Madrid para los empleados?

El Al alegó causas objetivas para centralizar su estructura europea en Londres y convertir allí el principal polo ejecutivo para Europa, mientras mantiene operaciones en aeropuertos y la sede central en Tel Aviv.

¿Por qué El Al cierra su oficina de Gran Vía en Madrid y traslada la gestión a Londres?

El cierre de la sede administrativa no afecta a sus operaciones de vuelo ni a sus alianzas de código compartido con Iberia, Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico.

UGT denuncia incumplimientos en la legislación laboral, como la falta de un periodo de consultas y el despido de la delegada sindical, por lo que acudirá a la Inspección de Trabajo.

La empresa ha despedido a siete de sus ocho empleados para centralizar toda su gestión administrativa y corporativa europea en Londres.

La aerolínea israelí El Al cerrará el 31 de diciembre su histórica oficina en la Gran Vía de Madrid tras más de 40 años de actividad.

La aerolínea israelí El Al cierra de forma definitiva el próximo 31 de diciembre su histórica oficina de Gran Vía en Madrid, abierta desde hace más de 40 años. Una clausura que ya ha supuesto el despido de todos sus trabajadores, excepto uno.

En concreto, representantes de la empresa —acompañados de un abogado— se presentaron en la oficina el 18 de noviembre y entregaron la carta de despido a siete de los ocho empleados.

Se les ha ofrecido 20 días por año trabajado, pero ninguna alternativa de recolocación en el aeropuerto de Barajas donde cuentan con una base, según avanzan desde UGT a este periódico. Únicamente queda una persona en activo hasta el cierre definitivo a final de año.

La aerolínea El Al ha alegado causas objetivas para centralizar su estructura europea en Londres, mientras que su operativa en los aeropuertos se mantiene activa.

UGT denuncia que la compañía aérea ha actuado sin abrir periodo de consultas ni facilitar información previa, incumpliendo la legislación laboral española.

En concreto, señalan que han despedido a la delegada sindical pese a dejar en plantilla hasta el 31 de diciembre a otra trabajadora de su misma categoría profesional, vulnerando su prioridad legal de permanencia.

Por ello, UGT va a tomar cartas en el asunto y a poner en conocimiento ante la Inspección de Trabajo la situación de estos trabajadores.

La oficina

La oficina de El Al en Madrid —situada en Gran Vía, 69— no es un local comercial a pie de calle para la venta directa al público, sino la sede corporativa y administrativa de su sucursal en España.

Desde allí gestiona las relaciones institucionales o contratos con Aena y actúa como base para el equipo comercial que atiende a agencias de viajes, turoperadores, reservas de grupos, entre otras funciones.

Ahora se hará desde la oficina de Londres, que actúa como el principal polo ejecutivo de la compañía en Europa. Desde allí se coordina la estrategia comercial europea, aunque la sede central corporativa, el control de operaciones y la atención telefónica global siguen en Tel Aviv.

El cierre de esta sede en Madrid no afecta a la alianza de El Al con Iberia, que comercializa con su propio código los vuelos operados por la aerolínea israelí entre Madrid/Barcelona y Tel Aviv.

También comparte códigos en Madrid con Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico para captar tráfico en conexión con Latinoamérica.

De hecho, tras las suspensiones e interrupciones de vuelos directos a Israel por parte de Iberia Express y Air Europa durante gran parte de 2026, El Al se ha consolidado como el puente aéreo principal entre ambos países.