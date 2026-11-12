Quiebra la aerolínea mallorquina Albastar con 230 empleados en plantilla

La caída de Albastar se produce junto a problemas similares en otras aerolíneas de chárter y ACMI, como Air Explore y Fly4 Airlines Green, que también han anunciado ceses o dificultades por el aumento del combustible y el impacto de crisis geopolíticas.

¿Cómo encaja la quiebra de Albastar en el contexto europeo de aerolíneas de bajo coste y chárter?

Además del combustible, Sepla apunta a continuos cambios en el departamento financiero, salida de profesionales cualificados, incumplimiento de inversiones en la flota y el fracaso del contrato en Argentina con Flybondi como factores clave.

¿Qué hay detrás del declive de Albastar más allá del alza del combustible?

Sherpa Capital entró en 2022 como principal accionista y, según el sindicato Sepla, priorizó resultados a corto plazo y careció de experiencia en el sector aéreo, lo que habría contribuido a decisiones que afectaron la viabilidad financiera.

¿Quién es Sherpa Capital y qué papel tuvo en la situación de Albastar?

Ya han perdido la operativa habitual y afrontan la pérdida de ingresos; a corto plazo quedan afectados 230 empleados, incluidos 45 pilotos, que deberán reclamar salarios y liquidaciones en el concurso. A futuro podrían abrirse expedientes por incumplimientos y reclamaciones colectivas.

¿Qué consecuencias tiene la quiebra de Albastar para sus 230 empleados y pilotos?

Albastar ha cesado operaciones por el aumento de costes, especialmente del combustible, y por el elevado endeudamiento acumulado desde la pandemia de Covid-19. La compañía también arrastra resultados comerciales por debajo de lo previsto y problemas con contratos internacionales.

¿Por qué ha cesado Albastar sus operaciones comerciales y va a acudir al concurso voluntario de acreedores?

La caída de Albastar coincide con el cese de operaciones de la eslovaca Air Explore y los problemas financieros de la irlandesa Fly4 Airlines Green.

El sindicato Sepla critica la gestión de Sherpa Capital, el fallido contrato con Flybondi en Argentina y los constantes cambios financieros.

El cierre afecta a 230 empleados, incluidos 45 pilotos, debido a los altos costes del combustible y un elevado endeudamiento arrastrado desde la pandemia.

La aerolínea mallorquina de vuelos chárter Albastar cesa sus operaciones y solicitará el concurso voluntario de acreedores.

La aerolínea mallorquina de vuelos chárter Albastar ha cesado sus operaciones comerciales y se acogerá próximamente al concurso voluntario de acreedores.

Fundada en 2009 y con sede en Palma de Mallorca, esta aerolínea de vuelos chárter y regulares, con presencia operativa en España e Italia, se ha visto lastrada definitivamente a consecuencia del contexto actual dominado por los altos costes de combustible y tras acumular un elevado endeudamiento desde la pandemia de Covid-19.

La situación afecta a sus 230 empleados, 45 de ellos pilotos, que denuncian la gestión de la compañía en los últimos años y el incumplimiento de inversiones comprometidas en renovar la flota que actualmente contaban con cinco aviones.

Desde la sección sindical de Sepla en Albastar ha criticado la toma de decisiones empresariales que han desembocado en la situación actual, como la entrada en 2022 de Sherpa Capital como principal accionista, una firma de capital privado que, a su juicio, ha demostrado su "absoluta falta de conocimiento y experiencia en el sector aéreo".

"Creemos que en todo momento se ha dado prioridad a los resultados a corto plazo y se han aplazado decisiones que eran necesarias para asegurar el futuro de la compañía”, señalan.

Pero hay más. Desde Sepla creen que también ha pasado factura los continuos cambios en el departamento financiero, la salida de profesionales cualificados y el fiasco del último contrato en Argentina para Flybondi.

Por último, apuntan a unos resultados comerciales que ya estaban por debajo de las previsiones deseables antes de que empezara a subir el precio del combustible.

Otras quiebras

La caída de Albastar coincide con la de la aerolínea eslovaca de vuelos chárter y ACMI, Air Explore, que cesó sus operaciones desde el pasado martes, 10 de noviembre, y presentó una solicitud para renunciar a su Certificado de Operador Aéreo (AOC).

Por otro lado, una tercera aerolínea, la irlandesa Fly4 Airlines Green, se ha visto envuelta también en dificultades financieras debido al conflicto en Oriente Próximo y al aumento del precio del combustible.