El turismo se resiente tras Urda: la imagen de la alta velocidad está por los suelos y crece la preocupación internacional

CEAV ha pedido una revisión profunda de infraestructuras y del tráfico ferroviario al Ministerio de Transportes y movilizar certidumbre a mercados internacionales para evitar pérdida de actividad turística.

¿Qué pide CEAV y qué medidas reclama el sector para recuperar la confianza en la alta velocidad?

La Mesa de Turismo dice que los viajeros de Asia, Norteamérica y Latinoamérica están más afectados porque suelen contratar estancias largas y recorrer varias ciudades conectadas por alta velocidad.

¿Qué grupos de turistas internacionales son los más perjudicados según la Mesa de Turismo y por qué?

La línea Madrid‑Sevilla está parada desde el 28 de octubre y la falta de conexiones reduce la capacidad de organizar itinerarios multiciudad, lo que provoca incertidumbre en los departamentos de compra y agencias MICE.

¿Cómo está afectando la suspensión de la línea Madrid‑Sevilla al turismo de congresos y eventos (MICE)?

En el primer semestre los cinco corredores han transportado 18,65 millones de usuarios, un 15,23% menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone una pérdida de 3,3 millones de pasajeros.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la crisis ferroviaria en el número de viajeros de alta velocidad?

La Mesa de Turismo afirma que dos siniestros mortales en el mismo año proyectan una imagen internacional negativa que genera desconfianza entre viajeros y touroperadores.

¿Por qué la Mesa de Turismo dice que los accidentes de Adamuz y Urda dañan la imagen internacional de la alta velocidad española?

Las patronales tursticas exigen una revisin profunda e inmediata de la infraestructura ferroviaria para garantizar la seguridad y recuperar la confianza.

Agencias de viajes y touroperadores internacionales muestran su preocupacin ante el impacto en el turismo extranjero y de negocios (MICE).

La alta velocidad ha perdido 3,3 millones de pasajeros (-15,23%) en el primer semestre del ao, siendo los corredores hacia el sur los ms afectados.

Dos accidentes ferroviarios en un mismo ao han deteriorado la imagen de la alta velocidad y encendido las alarmas en el sector turstico espaol.

El sector turístico enciende las alertas. Dos accidentes de tren, el de Adamuz y el de Urda con 115 muertos, en un mismo año han dejado la prestigiosa imagen de la alta velocidad por los suelos. Y se teme que ese miedo a viajar en tren afecte al turismo internacional.

La crisis ferroviaria “proyecta una imagen internacional de España como destino turístico muy negativa”, señala a este periódico Carlos Garrido, presidente de la Mesa de Turismo.

La alta velocidad es un medio de transporte muy usado entre los turistas internacionales, especialmente en los últimos años tras la liberalización y la entrada de Ouigo e Iryo en escena. Prueba de ello es que de las 69 víctimas mortales en Urda, 15 eran extranjeras.

Por ello, desde la Mesa de Turismo preocupa especialmente el impacto en los viajeros procedentes de Asia, Norteamérica y Latinoamérica, perfiles que suelen contratar estancias más largas y con itinerarios multietapa entre diferentes ciudades españolas combinando el tren.

El problema es que el miedo empieza a cundir. “Es inaceptable que los ciudadanos o los turistas que nos visitan tengan miedo a utilizar la alta velocidad, el servicio que en su momento fue exponente del desarrollo de España como país”, dice Carlos Garrido.

Y las agencias de viaje van más allá al asegurar que están recibiendo consultas de clientes y touroperadores internacionales que necesitan información fiable sobre las conexiones disponibles, las alternativas de transporte y las previsiones de recuperación de los servicios.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) señala que la situación ferroviaria puede provocar una importante caída de la actividad turística, cuyos primeros efectos ya se notaron durante el pasado puente de noviembre.

Además, estamos en un año en el que España puede superar los 100 millones de turistas internacionales. Un récord que también se podría ver afectado por rechazo al tren como medio de transporte.

Y lo cierto es que los viajeros han perdido la confianza en la alta velocidad.

En los primeros seis meses del año, los cinco corredores que forman parte de este servicio han transportado a 18,65 millones de usuarios, un 15,23% menos que en el primer semestre de 2025. Es decir, han perdido 3,3 millones de pasajeros.

Lo más sangrante está en el corredor sur, muy afectado por el suceso de Adamuz.

Las líneas de Sevilla y de Málaga/Granada han perdido 1.662.117 viajeros frente al mismo periodo de 2025, según datos recopilados por este periódico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dicho de otra manera, ambos corredores transportaron 4,1 millones de viajeros en el primer semestre frente a los 5,7 millones de 2025.

Turismo de negocios

Dentro de las modalidades de turismo, el relacionado con congresos, eventos y reuniones de trabajo es uno de los más afectados.

España se ha consolidado como uno de los grandes destinos internacionales del turismo MICE gracias a su capacidad hotelera, infraestructuras congresuales, oferta cultural y gastronómica y la red de comunicaciones.

En este contexto, la alta velocidad constituye una de las principales ventajas competitivas de nuestro país, al permitir conectar ciudades, ampliar las posibilidades de organización de eventos y favorecer un modelo de movilidad más sostenible.

La patronal de agencias de viajes de congresos I de MICE subraya la urgencia de “trasladar certidumbre a los mercados internacionales y a los departamentos de compra de las empresas que valoran España para sus próximas reuniones y convenciones” para evitar que busquen otros destinos competidores.

Lo peor es que actualmente la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla está parada desde el pasado 28 de octubre cuando se produjo el siniestro y ningún tren de Renfe, Ouigo e Iryo circula por ella.

No se sabe a ciencia cierta cuándo reabrirá, pero sí que cuando lo haga será con menos frecuencias.

Revisión de la red

En este sentido, el sector turístico busca soluciones de futuro ante la actual crisis ferroviaria.

CEAV pidió una revisión profunda de las infraestructuras y del tráfico ferroviario español en una carta remitida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ahora liderado por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, tras la dimisión de Óscar Puente.

Además, recuerdan que España tardó décadas en consolidar la alta velocidad como un modelo de referencia mundial, advirtiendo de que recuperar esa reputación y la confianza de los mercados exteriores no será una tarea rápida ni sencilla.

“Después de Adamuz tuvimos claro que bajo ningún concepto esto podía repetirse. Y ha vuelto a suceder. Hay responsabilidades que asumir, pero principalmente hay que resolver el problema de fondo: el sistema ferroviario español debe ser completamente seguro”, comenta el presidente de la Mesa de Turismo.