La matriz de Hotelbeds nombra a Carlos Muñoz como nuevo CEO del grupo

Bilefield considera que la capacidad de Muñoz para integrar tecnología, datos y estrategia será especialmente importante mientras la inteligencia artificial cree nuevas oportunidades en el sector viajes.

Muñoz ha dicho que priorizará el aprovechamiento de soluciones tecnológicas y capacidades de datos, así como la ejecución de la estrategia para generar crecimiento y crear valor a largo plazo.

Nicolas Huss se jubiló el 30 de septiembre y, desde entonces, el director financiero Brendan Brennan está ejerciendo como CEO interino hasta la llegada de Muñoz.

¿Quién deja el puesto de CEO y quién está al frente de forma interina en HBX Group?

El nombramiento se hará efectivo el 1 de diciembre de 2026, tras la ratificación del Consejo el 5 de noviembre de 2026.

Carlos Muñoz es cofundador de HBX Group y nuevo CEO; acumula más de 26 años en el sector viajes y ha desempeñado cargos como CEO adjunto, director comercial, director de operaciones y director general en la compañía.

El nuevo directivo enfocarán su estrategia en impulsar la innovación digital, la inteligencia artificial y el análisis de datos para generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Muñoz es cofundador del grupo y cuenta con más de 26 años de experiencia en la industria de los viajes, habiendo sido también CEO adjunto y director comercial.

Sustituirá en el puesto a Nicolas Huss tras su jubilación, relevando al director financiero Brendan Brennan, quien ejercía el cargo de forma interina.

Carlos Muñoz asumirá el cargo de nuevo CEO de HBX Group, la matriz de Hotelbeds, a partir del próximo 1 de diciembre de 2026.

Carlos Muñoz ha sido nombrado nuevo CEO de HBX Group, matriz de Hotelbeds, según ha anunciado la compañía este viernes.

El Consejo de Administración del grupo internacional ratificó el nombramiento en su reunión celebrada el 5 de noviembre de 2026.

El relevo en la cúpula directiva se hará efectivo oficialmente a partir del próximo 1 de diciembre de 2026.

Muñoz sustituirá a Nicolas Huss, que se jubiló el pasado 30 de septiembre y está siendo relevado actualmente por el director financiero, Brendan Brennan, de forma interina.

Este es cofundador del grupo y cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector de los viajes, además de ocupar cargos de alta dirección en HBX, destacando los de CEO adjunto, director comercial, director de operaciones y director general.

Fue elegido miembro del consejo de administración como consejero no ejecutivo en la junta general de accionistas celebrada el 12 de febrero de este año. Tras este nombramiento continuará en el órgano, pasando a ser consejero ejecutivo.

En palabras de su presidente, James Bilefield, Carlos es un "líder excepcional" con un profundo conocimiento de HBX Group, de sus equipos y de sus mercados. También ha valorado que su capacidad para integrar tecnología, datos y estrategia de negocio será "especialmente importante" a medida que "la inteligencia artificial genere nuevas oportunidades en el sector viajes".

Muñoz ha calificado como un "gran privilegio" tener la oportunidad de liderar la compañía como consejero delegado, destacando su equipo "excepcional", fuertes relaciones con clientes y socios de todo el mundo y una posición de liderazgo en tecnología B2B para el sector viajes.

"A medida que la inteligencia artificial y la innovación digital transforman nuestro sector, mi objetivo es aprovechar nuestras soluciones tecnológicas, nuestras capacidades de datos y el talento de nuestros equipos para acelerar la ejecución de nuestra estrategia, generar nuevas oportunidades de crecimiento y crear valor a largo plazo para nuestros socios comerciales y accionistas", ha añadido.