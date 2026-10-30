Iberia oferta este viernes el doble de capacidad en Andalucía y Volotea habilita casi 100 vuelos en noviembre

Renfe activó un gabinete de crisis y su Plan de Asistencia a las Víctimas con el teléfono gratuito 900 10 10 20; Iryo habilitó el número 900 001 403 para afectados.

¿Qué atención han activado Renfe e Iryo para las víctimas del accidente de Urda?

Iberia ha aumentado plazas y duplicado capacidad en determinadas fechas operando más vuelos y aeronaves Airbus A321, y ofrece flexibilidad para cambios a través del teléfono 900 111 500.

¿Qué medidas ha tomado Iberia además del tope de precios para gestionar la demanda tras el accidente?

Volotea habilita cerca de cien vuelos entre Madrid‑Sevilla y Madrid‑Málaga en noviembre y añadirá frecuencias semanales extra en diciembre, ampliando plazas y horarios disponibles para compensar la caída del tren.

¿Qué refuerzos ha anunciado Volotea en las rutas con Andalucía y cómo afectarán a la oferta?

Iberia ha topado la tarifa turista en 99 euros por trayecto y la Business en 149 euros por trayecto hasta el 8 de noviembre.

¿Cuánto costará como máximo un billete de Iberia entre Madrid y Andalucía durante la vigencia del tope?

Iberia ha fijado topes tarifarios para evitar sobreprecios por el colapso de la conexión ferroviaria y facilitar desplazamientos alternativos tras el choque entre un AVE e Iryo en Urda.

¿Por qué Iberia ha limitado el precio máximo de sus vuelos con origen o destino Andalucía tras el accidente de Urda?

Volotea habilita casi 100 vuelos en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga hasta diciembre con precios limitados desde 75 euros.

Iberia mantendrá billetes topados desde 99 euros en clase turista hasta el 8 de noviembre para conectar la capital con Andalucía.

Iberia ofrece 1.760 plazas extra en su operativa con Andalucía durante este viernes, el doble de las planificadas con ocho vuelos adicionales, y Volotea habilita cerca de 100 vuelos en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga desde el 13 al 16 de diciembre, en respuesta al accidente ferroviario en Urda (Toledo), según un comunicado.

En el caso de la primera aerolínea, la ruta Madrid-Sevilla suma dos nuevas frecuencias --10.40 y 14.45 horas-- y Sevilla-Madrid --12.35 y 16.45 horas--. Mientras, en Madrid-Málaga habrá dos conexiones más a las 06.30 y 18:50 horas, y desde la ciudad andaluza a la capital, a las 08.25 y 20.45 horas.

Iberia ha aumentado, asimismo, la capacidad de los aviones con objetivo de ofrecer más asientos, debido a que los vuelos en estas frecuencias han pasado a ser operados en su mayoría por aviones Airbus A321.

Con ello, desde ayer miércoles y hasta mañana, prevé ofertar 3.280 asientos extra, lo que supone 47% más de lo planificado. La compañía ya ha avanzado que sigue trabajando en la programación de vuelos adicionales para los próximos días.

Además, mantiene la limitación de precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre, por lo que los billetes de avión quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa 'Business'.

Misma medida ha establecido Volotea, con un precio máximo por trayecto de 75 euros para la tarifa básica y de 99 euros con maleta de cabina de hasta 10 kilos incluida.

En su plan de refuerzo, la ruta entre Madrid y Sevilla contará inicialmente con hasta cuatro frecuencias semanales --lunes, miércoles, viernes y domingos--, mientras que la conexión con Málaga ofrecerá cinco vuelos a la semana --lunes, martes, miércoles, viernes y sábados--.

A partir de diciembre, Volotea reforzará ambas rutas incorporando una conexión adicional los jueves en el caso de Sevilla y los domingos en el de Málaga. Los vuelos ya están disponibles para reservar desde este viernes a través de la página web.

Por parte de Air Europa, que ya anunció el miércoles una conexión extra a Málaga y otra a Sevilla a diario, sumará otra nueva a la ciudad hispalense los martes, jueves y viernes, tal y como ha confirmado a Europa Press.

En Sevilla, operará en total hasta cuatro vuelos de ida y vuelta durante esos tres días mencionados, sumando las dos frecuencias de su servicio habitual, junto con dos extra por motivo del accidente.